Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена VeThor Token сегодня составляет 0,0003403 RUB. Рыночная капитализация VTHO составляет 34 287 693,645096 RUB. Отслеживайте обновления цен VTHO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена VeThor Token сегодня составляет 0,0003403 RUB. Рыночная капитализация VTHO составляет 34 287 693,645096 RUB. Отслеживайте обновления цен VTHO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о VTHO

Информация о цене VTHO

Что такое VTHO

Whitepaper VTHO

Официальный сайт VTHO

Токеномика VTHO

Прогноз цен VTHO

История VTHO

Руководство по покупке VTHO

Конвертер валют VTHO в фиат

VTHO на споте

Фьючерсы VTHO USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип VeThor Token

VeThor Token Курс (VTHO)

Текущая цена 1 VTHO в RUB:

₽0,02807475
₽0,02807475₽0,02807475
-1,21%1D
RUB
График цены VeThor Token (VTHO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:58:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена VeThor Token

Текущая цена VeThor Token (VTHO) сегодня составляет ₽ 0,0003403 с изменением 1,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VTHO на RUB составляет ₽ 0,0003403 за VTHO.

На данный момент VeThor Token занимает #469 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 34,29M, при оборотном предложении 100,76B VTHO. В течение последних 24 часов, VTHO торговался в диапазоне от ₽ 0,0003401 (минимум) до ₽ 0,0003462 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,46603125, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,012590923866840.

В краткосрочной перспективе VTHO изменился на -0,44% за последний час и на +1,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,95K.

Рыночная информация VeThor Token (VTHO)

No.469

₽ 34,29M
₽ 34,29M₽ 34,29M

₽ 57,95K
₽ 57,95K₽ 57,95K

₽ 34,29M
₽ 34,29M₽ 34,29M

100,76B
100,76B 100,76B

100 757 254 320
100 757 254 320 100 757 254 320

0,01%

2018-07-31 00:00:00

VET

Текущая рыночная капитализация VeThor Token составляет ₽ 34,29M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,95K. Циркулируещее обращение VTHO составляет 100,76B, а общее предложение – 100757254320. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,29M.

История цен VeThor Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0003401
₽ 0,0003401₽ 0,0003401
Мин 24Ч
₽ 0,0003462
₽ 0,0003462₽ 0,0003462
Макс 24Ч

₽ 0,0003401
₽ 0,0003401₽ 0,0003401

₽ 0,0003462
₽ 0,0003462₽ 0,0003462

₽ 3,46603125
₽ 3,46603125₽ 3,46603125

₽ 0,012590923866840
₽ 0,012590923866840₽ 0,012590923866840

-0,44%

-1,21%

+1,61%

+1,61%

История цен VeThor Token (VTHO) в RUB

Отслеживайте изменения цены VeThor Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000343865-1,21%
30 дней₽ -0,0000352-9,38%
60 дней₽ -0,0000548-13,87%
90 дней₽ -0,0002555-42,89%
Изменение цены VeThor Token сегодня

Сегодня для VTHO зафиксировано изменение ₽ -0,000343865 (-1,21%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены VeThor Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0000352 (-9,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены VeThor Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VTHO изменился на ₽ -0,0000548 (-13,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены VeThor Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0002555 (-42,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены VeThor Token (VTHO)?

Просмотеть страницу истории цен VeThor Token.

Анализ по VeThor Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний VeThor Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке VeThor Token: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке VTHO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

VTHO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 3,428E-4 и находится в переходной зоне между уровнем S1 и центральным уровнем 3,442E-4. Цена расположена ниже уровня Pivot, что указывает на характер низкочастотных колебаний в краткосрочной перспективе. Система ключевых уровней показывает, что верхний центральный уровень выступает прямым сопротивлением, тогда как нижний уровень S2 служит ближайшей опорой. Стороны длинных и коротких позиций ведут ожесточённую борьбу за контроль в этом узком диапазоне, при этом рынок пока не продемонстрировал чёткой односторонней динамики пробоя. Индикаторы импульса демонстрируют разнонаправленную картину: группа MA и EMA сохраняют сигналы покупки, а MACD фиксирует «золотое пересечение», что свидетельствует о наличии краткосрочных сил покупателей. Однако индекс RSI уже достиг зоны перекупленности, что предполагает ограниченность дальнейшего роста. Снижение согласованности между быстрыми и медленными индикаторами, а также сжатие волатильности указывают на отсутствие устойчивого импульса для продолжения движения. Что касается ключевых ценовых уровней, то ближайшее сопротивление расположено на уровне центрального уровня 3,442E-4 — это примерно на 0,4% выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления R1 находится на отметке 3,454E-4, что соответствует расстоянию около 0,76% от текущей цены. Внизу ближайшая поддержка S1 установлена на уровне 3,433E-4, что составляет примерно 0,15% от текущей цены. Более сильная поддержка S2 располагается на уровне 3,421E-4, что соответствует расстоянию около 0,2% от текущей цены. Торговый диапазон остаётся крайне узким, а цены плотно сконцентрированы вокруг ключевых уровней; необходимо внимательно следить за реакцией цены на тестирование центральной зоны.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены VeThor Token?

Цены на токен VeThor (VTHO) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Использование сети VeChain — более высокий объем транзакций увеличивает спрос на VTHO, поскольку он расходуется на операции в сети.

2. Хранение токенов VET — VTHO генерируется при хранении VET, поэтому цена VET и стейкинг влияют на предложение VTHO.

3. Принятие технологии предприятиями — рост числа компаний, использующих VeChain, приводит к повышению потребления VTHO.

4. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка оказывают влияние на ценообразование VTHO.

5. Токен-экономика — скорость генерации VTHO и механизмы сжигания токенов влияют на баланс спроса и предложения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену VeThor Token?

Люди хотят знать текущую цену токена VeThor (VTHO), поскольку она имеет ключевое значение для транзакций в блокчейне VeChain. VTHO используется в качестве комиссии за газ при использовании сети VeChain, поэтому его цена играет важную роль в расчетах затрат. Инвесторы отслеживают цены на VTHO, чтобы оптимизировать свои торговые решения и управление портфелем.

Прогноз цены VeThor Token

Прогноз цены VeThor Token (VTHO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VTHO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены VeThor Token (VTHO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена VeThor Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену VeThor Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VTHO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены VeThor Token».

Как купить и инвестировать VeThor Token в Россия

Готовы приступить к работе с VeThor Token? Покупка VTHO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить VeThor Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке VeThor Token (VTHO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и VeThor Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке VeThor Token (VTHO)

Что вы можете сделать с VeThor Token

Владение VeThor Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка VeThor Token (VTHO) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое VeThor Token (VTHO)

VeThor Token (VTHO) — это утилитарный токен блокчейна VeChainThor, выполняющий роль газа для транзакций, смарт-контрактов и других действий в сети. Его использование является критически важным для функционирования сети. Двухтокенная модель VeChain разделяет VET (ценность) и VTHO (утилитарность), обеспечивая предсказуемость затрат и масштабируемость сети. Пользователи также могут получать VTHO через программу стейкинга StarGate. Как токен стандарта VIP-180, VTHO поддерживает миссию VeChain по внедрению блокчейна в реальные бизнес-процессы. По мере роста спроса на транзакции повышается и утилитарная, и потенциальная ценность VTHO, делая его ключевым активом расширяющейся экосистемы VeChain.

Whitepaper

Источники VeThor Token

Для более глубокого понимания VeThor Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт VeThor Token
Обозреватель блоков

Категория :

Layer 1 (L1)Smart Contract PlatformVeChain Ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VeThor Token

Страница обновлена: 2026-08-10 23:58:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии VeThor Token (VTHO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о VeThor Token

VTHO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по VTHO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами VTHO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте VeThor Token (VTHO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы VeThor Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VTHO/USDT
₽0,028083
₽0,028083₽0,028083
-1,04%
168.83M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,238625
₽31,238625₽31,238625

+657,30%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,09230
₽1,09230₽1,09230

+38,34%

AurumX

AurumX

UMX

₽16,14030
₽16,14030₽16,14030

-16,67%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽162,63225
₽162,63225₽162,63225

+9,51%

JMDT

JMDT

JMDT

₽91,71525
₽91,71525₽91,71525

+3,04%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,238625
₽31,238625₽31,238625

+657,30%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽5,66445
₽5,66445₽5,66445

+94,55%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,3275725
₽2,3275725₽2,3275725

+52,76%

Myros

Myros

MY

₽1,6500
₽1,6500₽1,6500

+52,67%

Test

Test

TST

₽1,7409975
₽1,7409975₽1,7409975

+30,16%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор VTHO в RUB

Сумма

VTHO
VTHO
RUB
RUB

1 VTHO = 0,02807475 RUB