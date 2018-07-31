Текущее общее настроение на рынке VTHO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Перекупленность > 70 Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

VTHO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 3,428E-4 и находится в переходной зоне между уровнем S1 и центральным уровнем 3,442E-4. Цена расположена ниже уровня Pivot, что указывает на характер низкочастотных колебаний в краткосрочной перспективе. Система ключевых уровней показывает, что верхний центральный уровень выступает прямым сопротивлением, тогда как нижний уровень S2 служит ближайшей опорой. Стороны длинных и коротких позиций ведут ожесточённую борьбу за контроль в этом узком диапазоне, при этом рынок пока не продемонстрировал чёткой односторонней динамики пробоя. Индикаторы импульса демонстрируют разнонаправленную картину: группа MA и EMA сохраняют сигналы покупки, а MACD фиксирует «золотое пересечение», что свидетельствует о наличии краткосрочных сил покупателей. Однако индекс RSI уже достиг зоны перекупленности, что предполагает ограниченность дальнейшего роста. Снижение согласованности между быстрыми и медленными индикаторами, а также сжатие волатильности указывают на отсутствие устойчивого импульса для продолжения движения. Что касается ключевых ценовых уровней, то ближайшее сопротивление расположено на уровне центрального уровня 3,442E-4 — это примерно на 0,4% выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления R1 находится на отметке 3,454E-4, что соответствует расстоянию около 0,76% от текущей цены. Внизу ближайшая поддержка S1 установлена на уровне 3,433E-4, что составляет примерно 0,15% от текущей цены. Более сильная поддержка S2 располагается на уровне 3,421E-4, что соответствует расстоянию около 0,2% от текущей цены. Торговый диапазон остаётся крайне узким, а цены плотно сконцентрированы вокруг ключевых уровней; необходимо внимательно следить за реакцией цены на тестирование центральной зоны.

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