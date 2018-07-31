VeThor Token Курс (VTHO)
Текущая цена VeThor Token (VTHO) сегодня составляет ₽ 0,0003403 с изменением 1,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VTHO на RUB составляет ₽ 0,0003403 за VTHO.
На данный момент VeThor Token занимает #469 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 34,29M, при оборотном предложении 100,76B VTHO. В течение последних 24 часов, VTHO торговался в диапазоне от ₽ 0,0003401 (минимум) до ₽ 0,0003462 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,46603125, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,012590923866840.
В краткосрочной перспективе VTHO изменился на -0,44% за последний час и на +1,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,95K.
No.469
0,01%
2018-07-31 00:00:00
VET
Текущая рыночная капитализация VeThor Token составляет ₽ 34,29M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,95K. Циркулируещее обращение VTHO составляет 100,76B, а общее предложение – 100757254320. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,29M.
-0,44%
-1,21%
+1,61%
+1,61%
Отслеживайте изменения цены VeThor Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,000343865
|-1,21%
|30 дней
|₽ -0,0000352
|-9,38%
|60 дней
|₽ -0,0000548
|-13,87%
|90 дней
|₽ -0,0002555
|-42,89%
Сегодня для VTHO зафиксировано изменение ₽ -0,000343865 (-1,21%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0000352 (-9,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то VTHO изменился на ₽ -0,0000548 (-13,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0002555 (-42,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний VeThor Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке VTHO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
VTHO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 3,428E-4 и находится в переходной зоне между уровнем S1 и центральным уровнем 3,442E-4. Цена расположена ниже уровня Pivot, что указывает на характер низкочастотных колебаний в краткосрочной перспективе. Система ключевых уровней показывает, что верхний центральный уровень выступает прямым сопротивлением, тогда как нижний уровень S2 служит ближайшей опорой. Стороны длинных и коротких позиций ведут ожесточённую борьбу за контроль в этом узком диапазоне, при этом рынок пока не продемонстрировал чёткой односторонней динамики пробоя. Индикаторы импульса демонстрируют разнонаправленную картину: группа MA и EMA сохраняют сигналы покупки, а MACD фиксирует «золотое пересечение», что свидетельствует о наличии краткосрочных сил покупателей. Однако индекс RSI уже достиг зоны перекупленности, что предполагает ограниченность дальнейшего роста. Снижение согласованности между быстрыми и медленными индикаторами, а также сжатие волатильности указывают на отсутствие устойчивого импульса для продолжения движения. Что касается ключевых ценовых уровней, то ближайшее сопротивление расположено на уровне центрального уровня 3,442E-4 — это примерно на 0,4% выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления R1 находится на отметке 3,454E-4, что соответствует расстоянию около 0,76% от текущей цены. Внизу ближайшая поддержка S1 установлена на уровне 3,433E-4, что составляет примерно 0,15% от текущей цены. Более сильная поддержка S2 располагается на уровне 3,421E-4, что соответствует расстоянию около 0,2% от текущей цены. Торговый диапазон остаётся крайне узким, а цены плотно сконцентрированы вокруг ключевых уровней; необходимо внимательно следить за реакцией цены на тестирование центральной зоны.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена VeThor Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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VeThor Token (VTHO) — это утилитарный токен блокчейна VeChainThor, выполняющий роль газа для транзакций, смарт-контрактов и других действий в сети. Его использование является критически важным для функционирования сети. Двухтокенная модель VeChain разделяет VET (ценность) и VTHO (утилитарность), обеспечивая предсказуемость затрат и масштабируемость сети. Пользователи также могут получать VTHO через программу стейкинга StarGate. Как токен стандарта VIP-180, VTHO поддерживает миссию VeChain по внедрению блокчейна в реальные бизнес-процессы. По мере роста спроса на транзакции повышается и утилитарная, и потенциальная ценность VTHO, делая его ключевым активом расширяющейся экосистемы VeChain.
Для более глубокого понимания VeThor Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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