Текущее общее настроение на рынке QTUM: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

QTUM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,6561, при текущей цене 0,6595. Текущий уровень прорвался через сопротивление R1 на отметке 0,6588 и находится в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию, что указывает на доминирование краткосрочных покупателей. По данным системы ключевых уровней цены отошли от центральной оси и продолжают движение в направлении целевого уровня R2 — 0,6613. Структура сохраняет характер колебательного роста, без явных признаков дивергенции. Индикатор MACD зафиксировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разошлись выше нулевой оси. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, а импульс пока не достиг экстремальных значений перекупленности. KDJ и StochRSI также движутся вверх, что свидетельствует о концентрации краткосрочного буйка покупок. Полосы Боллинджера расширяются, что указывает на повышение волатильности. Скользящие средние MA и EMA направлены в сторону покупок, а быстрые и медленные индикаторы находятся в синхронном резонансе. Общая рыночная настройка остаётся стабильной, отсутствуют признаки резких распродаж. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне R1, преобразованном в 0,6588, что всего на 0,0007 выше текущей цены. Ниже, в качестве вторичной опоры, выступает центральная зона 0,6561, удалённая на 0,0034. Далее следует ориентир S1 на отметке 0,6536, до которого ещё 0,0059. Непосредственное сопротивление находится на уровне R2 — 0,6613, что всего на 0,0018 выше текущего значения. Более высокий уровень сопротивления расположен на симметричной позиции S2; здесь важно отслеживать соответствие объёмов торгов.

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