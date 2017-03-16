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Текущая цена Qtum сегодня составляет 0,6636 RUB. Рыночная капитализация QTUM составляет 70 371 759,9564 RUB. Отслеживайте обновления цен QTUM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Qtum сегодня составляет 0,6636 RUB. Рыночная капитализация QTUM составляет 70 371 759,9564 RUB. Отслеживайте обновления цен QTUM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Qtum Курс (QTUM)

Текущая цена 1 QTUM в RUB:

₽54,826632
₽54,826632₽54,826632
-1,49%1D
RUB
График цены Qtum (QTUM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:47:03 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Qtum

Текущая цена Qtum (QTUM) сегодня составляет ₽ 0,6636 с изменением 1,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации QTUM на RUB составляет ₽ 0,6636 за QTUM.

На данный момент Qtum занимает #279 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 70,37M, при оборотном предложении 106,05M QTUM. В течение последних 24 часов, QTUM торговался в диапазоне от ₽ 0,663 (минимум) до ₽ 0,6769 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 8 830,095074615479032, тогда как исторический минимум составил ₽ 53,86380537301169814.

В краткосрочной перспективе QTUM изменился на -0,29% за последний час и на +2,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,10K.

Рыночная информация Qtum (QTUM)

No.279

₽ 70,37M
₽ 70,37M₽ 70,37M

₽ 55,10K
₽ 55,10K₽ 55,10K

₽ 71,55M
₽ 71,55M₽ 71,55M

106,05M
106,05M 106,05M

107 822 406
107 822 406 107 822 406

107 822 406
107 822 406 107 822 406

98,35%

2017-03-16 00:00:00

₽ 31,3956
₽ 31,3956₽ 31,3956

QTUM

Текущая рыночная капитализация Qtum составляет ₽ 70,37M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,10K. Циркулируещее обращение QTUM составляет 106,05M, а общее предложение – 107822406. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 71,55M.

История цен Qtum в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,663
₽ 0,663₽ 0,663
Мин 24Ч
₽ 0,6769
₽ 0,6769₽ 0,6769
Макс 24Ч

₽ 0,663
₽ 0,663₽ 0,663

₽ 0,6769
₽ 0,6769₽ 0,6769

₽ 8 830,095074615479032
₽ 8 830,095074615479032₽ 8 830,095074615479032

₽ 53,86380537301169814
₽ 53,86380537301169814₽ 53,86380537301169814

-0,29%

-1,49%

+2,15%

+2,15%

История цен Qtum (QTUM) в RUB

Отслеживайте изменения цены Qtum за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,829273-1,49%
30 дней₽ -0,0332-4,77%
60 дней₽ -0,04-5,69%
90 дней₽ -0,3419-34,01%
Изменение цены Qtum сегодня

Сегодня для QTUM зафиксировано изменение ₽ -0,829273 (-1,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Qtum за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0332 (-4,77%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Qtum за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то QTUM изменился на ₽ -0,04 (-5,69%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Qtum за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,3419 (-34,01%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Qtum (QTUM)?

Просмотеть страницу истории цен Qtum.

Анализ по Qtum

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Qtum, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Qtum: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке QTUM: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

QTUM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,6561, при текущей цене 0,6595. Текущий уровень прорвался через сопротивление R1 на отметке 0,6588 и находится в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию, что указывает на доминирование краткосрочных покупателей. По данным системы ключевых уровней цены отошли от центральной оси и продолжают движение в направлении целевого уровня R2 — 0,6613. Структура сохраняет характер колебательного роста, без явных признаков дивергенции. Индикатор MACD зафиксировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разошлись выше нулевой оси. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, а импульс пока не достиг экстремальных значений перекупленности. KDJ и StochRSI также движутся вверх, что свидетельствует о концентрации краткосрочного буйка покупок. Полосы Боллинджера расширяются, что указывает на повышение волатильности. Скользящие средние MA и EMA направлены в сторону покупок, а быстрые и медленные индикаторы находятся в синхронном резонансе. Общая рыночная настройка остаётся стабильной, отсутствуют признаки резких распродаж. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне R1, преобразованном в 0,6588, что всего на 0,0007 выше текущей цены. Ниже, в качестве вторичной опоры, выступает центральная зона 0,6561, удалённая на 0,0034. Далее следует ориентир S1 на отметке 0,6536, до которого ещё 0,0059. Непосредственное сопротивление находится на уровне R2 — 0,6613, что всего на 0,0018 выше текущего значения. Более высокий уровень сопротивления расположен на симметричной позиции S2; здесь важно отслеживать соответствие объёмов торгов.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Qtum?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Qtum (QTUM):

1. Настроения рынка и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Движения цен биткоина (эффект корреляции).
3. Развитие технологий и обновления платформы.
4. Объявления о партнерствах и внедрение решения в корпоративном секторе.
5. Объем торгов и уровень ликвидности.
6. Регуляторные новости, затрагивающие платформы смарт-контрактов.
7. Конкуренция со стороны других блокчейн-платформ, таких как Ethereum.
8. Уровень использования сети и активность транзакций.
9. Динамика предложения токенов и стейкинг-вознаграждения.
10. Общая экономическая ситуация и склонность инвесторов к риску.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Qtum?

Люди хотят знать текущую цену Qtum (QTUM) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение подходящего момента для покупки или продажи, отслеживание эффективности инвестиций и получение актуальной информации о рыночных тенденциях. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности рынка.

Прогноз цены Qtum

Прогноз цены Qtum (QTUM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена QTUM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Qtum (QTUM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Qtum потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Qtum достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены QTUM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Qtum».

Как купить и инвестировать Qtum в Россия

Готовы приступить к работе с Qtum? Покупка QTUM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Qtum. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Qtum (QTUM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Qtum будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Qtum (QTUM)

Что вы можете сделать с Qtum

Владение Qtum позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Whitepaper

Источники Qtum

Для более глубокого понимания Qtum рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Qtum
Обозреватель блоков

Категория :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:47:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Qtum (QTUM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Qtum

QTUM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по QTUM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами QTUM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Qtum (QTUM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Qtum в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
QTUM/USDT
₽54,90099
₽54,90099₽54,90099
-1,51%
82.15K (USDT)
QTUM/USDC
₽54,892728
₽54,892728₽54,892728
-1,29%
83.85K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 QTUM = 54,826632 RUB