Qtum Курс (QTUM)
Текущая цена Qtum (QTUM) сегодня составляет ₽ 0,6636 с изменением 1,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации QTUM на RUB составляет ₽ 0,6636 за QTUM.
На данный момент Qtum занимает #279 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 70,37M, при оборотном предложении 106,05M QTUM. В течение последних 24 часов, QTUM торговался в диапазоне от ₽ 0,663 (минимум) до ₽ 0,6769 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 8 830,095074615479032, тогда как исторический минимум составил ₽ 53,86380537301169814.
В краткосрочной перспективе QTUM изменился на -0,29% за последний час и на +2,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,10K.
No.279
98,35%
2017-03-16 00:00:00
QTUM
Текущая рыночная капитализация Qtum составляет ₽ 70,37M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,10K. Циркулируещее обращение QTUM составляет 106,05M, а общее предложение – 107822406. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 71,55M.
-0,29%
-1,49%
+2,15%
+2,15%
Отслеживайте изменения цены Qtum за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,829273
|-1,49%
|30 дней
|₽ -0,0332
|-4,77%
|60 дней
|₽ -0,04
|-5,69%
|90 дней
|₽ -0,3419
|-34,01%
Сегодня для QTUM зафиксировано изменение ₽ -0,829273 (-1,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0332 (-4,77%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то QTUM изменился на ₽ -0,04 (-5,69%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,3419 (-34,01%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Qtum.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Qtum, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке QTUM: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
QTUM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,6561, при текущей цене 0,6595. Текущий уровень прорвался через сопротивление R1 на отметке 0,6588 и находится в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию, что указывает на доминирование краткосрочных покупателей. По данным системы ключевых уровней цены отошли от центральной оси и продолжают движение в направлении целевого уровня R2 — 0,6613. Структура сохраняет характер колебательного роста, без явных признаков дивергенции. Индикатор MACD зафиксировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разошлись выше нулевой оси. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, а импульс пока не достиг экстремальных значений перекупленности. KDJ и StochRSI также движутся вверх, что свидетельствует о концентрации краткосрочного буйка покупок. Полосы Боллинджера расширяются, что указывает на повышение волатильности. Скользящие средние MA и EMA направлены в сторону покупок, а быстрые и медленные индикаторы находятся в синхронном резонансе. Общая рыночная настройка остаётся стабильной, отсутствуют признаки резких распродаж. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне R1, преобразованном в 0,6588, что всего на 0,0007 выше текущей цены. Ниже, в качестве вторичной опоры, выступает центральная зона 0,6561, удалённая на 0,0034. Далее следует ориентир S1 на отметке 0,6536, до которого ещё 0,0059. Непосредственное сопротивление находится на уровне R2 — 0,6613, что всего на 0,0018 выше текущего значения. Более высокий уровень сопротивления расположен на симметричной позиции S2; здесь важно отслеживать соответствие объёмов торгов.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Qtum потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.
Для более глубокого понимания Qtum рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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