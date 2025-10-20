Текущая цена Oracle сегодня составляет 274.28 USD. Следите за обновлениями цены ORCLON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ORCLON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Oracle сегодня составляет 274.28 USD. Следите за обновлениями цены ORCLON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ORCLON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ORCLON

Информация о цене ORCLON

Официальный сайт ORCLON

Токеномика ORCLON

Прогноз цен ORCLON

История ORCLON

Руководство по покупке ORCLON

Конвертер валют ORCLON в фиат

ORCLON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Oracle

Oracle Курс (ORCLON)

Текущая цена 1 ORCLON в USD:

$274,18
$274,18$274,18
+0,59%1D
USD
График цены Oracle (ORCLON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:51:26 (UTC+8)

Информация о ценах Oracle (ORCLON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 270,34
$ 270,34$ 270,34
Мин 24Ч
$ 277,11
$ 277,11$ 277,11
Макс 24Ч

$ 270,34
$ 270,34$ 270,34

$ 277,11
$ 277,11$ 277,11

$ 344,869728008825
$ 344,869728008825$ 344,869728008825

$ 223,2148184410282
$ 223,2148184410282$ 223,2148184410282

+0,27%

+0,59%

-10,58%

-10,58%

Текущая цена Oracle (ORCLON) составляет $ 274,28. За последние 24 часа ORCLON торговался в диапазоне от $ 270,34 до $ 277,11, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ORCLON за все время составляет $ 344,869728008825, а минимальная – $ 223,2148184410282.

Что касается краткосрочной динамики, ORCLON изменился на +0,27% за последний час, на +0,59% за 24 часа и на -10,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Oracle (ORCLON)

No.2323

$ 731,06K
$ 731,06K$ 731,06K

$ 55,57K
$ 55,57K$ 55,57K

$ 731,06K
$ 731,06K$ 731,06K

2,67K
2,67K 2,67K

2 665,3767804
2 665,3767804 2 665,3767804

ETH

Текущая рыночная капитализация Oracle составляет $ 731,06K, при 24-часовом объеме торгов $ 55,57K. Циркулируещее обращение ORCLON составляет 2,67K, а общее предложение – 2665.3767804. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 731,06K.

История цен Oracle (ORCLON) в USD

Отслеживайте изменения цены Oracle за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,6082+0,59%
30 дней$ -53,45-16,31%
60 дней$ +24,28+9,71%
90 дней$ +24,28+9,71%
Изменение цены Oracle сегодня

Сегодня для ORCLON зафиксировано изменение $ +1,6082 (+0,59%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Oracle за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -53,45 (-16,31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Oracle за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ORCLON изменился на $ +24,28 (+9,71%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Oracle за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +24,28 (+9,71%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Oracle (ORCLON)?

Просмотеть страницу истории цен Oracle.

Что такое Oracle (ORCLON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Oracle доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Oracle. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ORCLON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Oracle в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Oracle простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Oracle (USD)

Сколько будет стоить Oracle (ORCLON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Oracle (ORCLON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Oracle.

Проверьте прогноз цены Oracle!

Токеномика Oracle (ORCLON)

Понимание токеномики Oracle (ORCLON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ORCLON прямо сейчас!

Как купить Oracle (ORCLON)

Ищете как купить Oracle? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Oracle на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ORCLON на местную валюту

1 Oracle (ORCLON) в VND
7 217 678,2
1 Oracle (ORCLON) в AUD
A$419,6484
1 Oracle (ORCLON) в GBP
202,9672
1 Oracle (ORCLON) в EUR
235,8808
1 Oracle (ORCLON) в USD
$274,28
1 Oracle (ORCLON) в MYR
RM1 157,4616
1 Oracle (ORCLON) в TRY
11 514,2744
1 Oracle (ORCLON) в JPY
¥41 690,56
1 Oracle (ORCLON) в ARS
ARS$399 823,4416
1 Oracle (ORCLON) в RUB
22 246,8508
1 Oracle (ORCLON) в INR
24 098,2408
1 Oracle (ORCLON) в IDR
Rp4 571 331,5048
1 Oracle (ORCLON) в PHP
16 072,808
1 Oracle (ORCLON) в EGP
￡E.13 050,2424
1 Oracle (ORCLON) в BRL
R$1 478,3692
1 Oracle (ORCLON) в CAD
C$381,2492
1 Oracle (ORCLON) в BDT
33 484,1024
1 Oracle (ORCLON) в NGN
400 991,8744
1 Oracle (ORCLON) в COP
$1 067 237,194
1 Oracle (ORCLON) в ZAR
R.4 764,2436
1 Oracle (ORCLON) в UAH
11 437,476
1 Oracle (ORCLON) в TZS
T.Sh.680 592,9064
1 Oracle (ORCLON) в VES
Bs57 598,8
1 Oracle (ORCLON) в CLP
$260 566
1 Oracle (ORCLON) в PKR
Rs77 566,384
1 Oracle (ORCLON) в KZT
147 540,6976
1 Oracle (ORCLON) в THB
฿8 990,8984
1 Oracle (ORCLON) в TWD
NT$8 447,824
1 Oracle (ORCLON) в AED
د.إ1 006,6076
1 Oracle (ORCLON) в CHF
Fr216,6812
1 Oracle (ORCLON) в HKD
HK$2 131,1556
1 Oracle (ORCLON) в AMD
֏104 725,5896
1 Oracle (ORCLON) в MAD
.د.م2 531,6044
1 Oracle (ORCLON) в MXN
$5 049,4948
1 Oracle (ORCLON) в SAR
ريال1 028,55
1 Oracle (ORCLON) в ETB
Br41 125,5432
1 Oracle (ORCLON) в KES
KSh35 434,2332
1 Oracle (ORCLON) в JOD
د.أ194,46452
1 Oracle (ORCLON) в PLN
1 001,122
1 Oracle (ORCLON) в RON
лв1 201,3464
1 Oracle (ORCLON) в SEK
kr2 578,232
1 Oracle (ORCLON) в BGN
лв460,7904
1 Oracle (ORCLON) в HUF
Ft92 256,8208
1 Oracle (ORCLON) в CZK
5 751,6516
1 Oracle (ORCLON) в KWD
د.ك83,92968
1 Oracle (ORCLON) в ILS
905,124
1 Oracle (ORCLON) в BOB
Bs1 889,7892
1 Oracle (ORCLON) в AZN
466,276
1 Oracle (ORCLON) в TJS
SM2 523,376
1 Oracle (ORCLON) в GEL
740,556
1 Oracle (ORCLON) в AOA
Kz250 025,4196
1 Oracle (ORCLON) в BHD
.د.ب103,12928
1 Oracle (ORCLON) в BMD
$274,28
1 Oracle (ORCLON) в DKK
kr1 766,3632
1 Oracle (ORCLON) в HNL
L7 194,3644
1 Oracle (ORCLON) в MUR
12 487,9684
1 Oracle (ORCLON) в NAD
$4 786,186
1 Oracle (ORCLON) в NOK
kr2 740,0572
1 Oracle (ORCLON) в NZD
$474,5044
1 Oracle (ORCLON) в PAB
B/.274,28
1 Oracle (ORCLON) в PGK
K1 151,976
1 Oracle (ORCLON) в QAR
ر.ق995,6364
1 Oracle (ORCLON) в RSD
дин.27 694,0516
1 Oracle (ORCLON) в UZS
soʻm3 304 577,5532
1 Oracle (ORCLON) в ALL
L22 817,3532
1 Oracle (ORCLON) в ANG
ƒ490,9612
1 Oracle (ORCLON) в AWG
ƒ493,704
1 Oracle (ORCLON) в BBD
$548,56
1 Oracle (ORCLON) в BAM
KM460,7904
1 Oracle (ORCLON) в BIF
Fr806 657,48
1 Oracle (ORCLON) в BND
$353,8212
1 Oracle (ORCLON) в BSD
$274,28
1 Oracle (ORCLON) в JMD
$44 030,1684
1 Oracle (ORCLON) в KHR
1 105 965,53
1 Oracle (ORCLON) в KMF
Fr116 294,72
1 Oracle (ORCLON) в LAK
5 962 608,5764
1 Oracle (ORCLON) в LKR
රු83 062,9552
1 Oracle (ORCLON) в MDL
L4 668,2456
1 Oracle (ORCLON) в MGA
Ar1 224 462,7184
1 Oracle (ORCLON) в MOP
P2 191,4972
1 Oracle (ORCLON) в MVR
4 196,484
1 Oracle (ORCLON) в MWK
MK474 531,828
1 Oracle (ORCLON) в MZN
MT17 526,492
1 Oracle (ORCLON) в NPR
रु38 451,3132
1 Oracle (ORCLON) в PYG
1 945 193,76
1 Oracle (ORCLON) в RWF
Fr397 431,72
1 Oracle (ORCLON) в SBD
$2 257,3244
1 Oracle (ORCLON) в SCR
3 749,4076
1 Oracle (ORCLON) в SRD
$10 872,4592
1 Oracle (ORCLON) в SVC
$2 394,4644
1 Oracle (ORCLON) в SZL
L4 786,186
1 Oracle (ORCLON) в TMT
m962,7228
1 Oracle (ORCLON) в TND
د.ت805,28608
1 Oracle (ORCLON) в TTD
$1 856,8756
1 Oracle (ORCLON) в UGX
Sh955 591,52
1 Oracle (ORCLON) в XAF
Fr154 968,2
1 Oracle (ORCLON) в XCD
$740,556
1 Oracle (ORCLON) в XOF
Fr154 968,2
1 Oracle (ORCLON) в XPF
Fr27 976,56
1 Oracle (ORCLON) в BWP
P3 933,1752
1 Oracle (ORCLON) в BZD
$548,56
1 Oracle (ORCLON) в CVE
$26 059,3428
1 Oracle (ORCLON) в DJF
Fr48 547,56
1 Oracle (ORCLON) в DOP
$17 403,066
1 Oracle (ORCLON) в DZD
د.ج35 788,0544
1 Oracle (ORCLON) в FJD
$630,844
1 Oracle (ORCLON) в GNF
Fr2 384 864,6
1 Oracle (ORCLON) в GTQ
Q2 095,4992
1 Oracle (ORCLON) в GYD
$57 283,378
1 Oracle (ORCLON) в ISK
kr33 462,16

Источники Oracle

Для более глубокого понимания Oracle рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Oracle
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Oracle

Сколько стоит Oracle (ORCLON) на сегодня?
Актуальная цена ORCLON в USD – 274,28 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ORCLON в USD?
Текущая цена ORCLON в USD составляет $ 274,28. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Oracle?
Рыночная капитализация ORCLON составляет $ 731,06K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ORCLON?
Циркулирующее предложение ORCLON составляет 2,67K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ORCLON?
ORCLON достиг максимальной цены (ATH) в 344,869728008825 USD.
Какова была минимальная цена ORCLON за все время (ATL)?
ORCLON достиг минимальной цены (ATL) в 223,2148184410282 USD.
Каков объем торгов ORCLON?
Объем торгов за последние 24 часа для ORCLON составляет $ 55,57K USD.
Вырастет ли ORCLON в цене в этом году?
ORCLON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ORCLON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:51:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Oracle (ORCLON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор ORCLON в USD

Сумма

ORCLON
ORCLON
USD
USD

1 ORCLON = 274,27 USD

Торговля ORCLON

ORCLON/USDT
$274,18
$274,18$274,18
+0,60%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах