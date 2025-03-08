1R0R
R0AR – это утилитарный токен, который обеспечивает работу всей R0ARverse. Он открывает доступ к возможностям внутри децентрализованной финансовой экосистемы R0AR. R0AR – это токен ERC-20, выполняющий множество функций в нашей DeFi экосистеме. В качестве токена управления он предоставляет держателям право голоса в определении будущего платформы, а также доступ к эксклюзивным функциям, включая платформу R0AR, портал, стейкинг-награды и доходный фарминг. Независимо от того, участвуете ли вы в стейкинге, фарминге или торговле на платформе, голосуете в децентрализованной автономной организации (DAO) или просматриваете маркетплейс NFT – в центре всего находится R0AR.
Название криптовалюты1R0R
МестоNo.5870
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0
Оборотное предложение--
Макс. предложение10,000,000,000
Общее предложение1,000,000,000,010
Коэффициент обращения%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.05359728874422925,2025-03-08
Наименьшая цена0.003689277531738991,2025-04-16
Публичный блокчейнETH
