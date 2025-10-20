Текущая цена PHT Stablecoin сегодня составляет 0.01711 USD. Следите за обновлениями цены PHT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PHT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PHT Stablecoin сегодня составляет 0.01711 USD. Следите за обновлениями цены PHT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PHT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PHT

Информация о цене PHT

Whitepaper PHT

Официальный сайт PHT

Токеномика PHT

Прогноз цен PHT

История PHT

Руководство по покупке PHT

Конвертер валют PHT в фиат

PHT на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип PHT Stablecoin

PHT Stablecoin Курс (PHT)

Текущая цена 1 PHT в USD:

$0,01711
$0,01711$0,01711
-0,29%1D
USD
График цены PHT Stablecoin (PHT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:00:01 (UTC+8)

Информация о ценах PHT Stablecoin (PHT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01708
$ 0,01708$ 0,01708
Мин 24Ч
$ 0,01725
$ 0,01725$ 0,01725
Макс 24Ч

$ 0,01708
$ 0,01708$ 0,01708

$ 0,01725
$ 0,01725$ 0,01725

--
----

--
----

0,00%

-0,29%

-1,05%

-1,05%

Текущая цена PHT Stablecoin (PHT) составляет $ 0,01711. За последние 24 часа PHT торговался в диапазоне от $ 0,01708 до $ 0,01725, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PHT за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, PHT изменился на 0,00% за последний час, на -0,29% за 24 часа и на -1,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PHT Stablecoin (PHT)

--
----

$ 7,65K
$ 7,65K$ 7,65K

$ 4,93M
$ 4,93M$ 4,93M

--
----

287 850 000
287 850 000 287 850 000

MATIC

Текущая рыночная капитализация PHT Stablecoin составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 7,65K. Циркулируещее обращение PHT составляет --, а общее предложение – 287850000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,93M.

История цен PHT Stablecoin (PHT) в USD

Отслеживайте изменения цены PHT Stablecoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0000498-0,29%
30 дней$ -0,00048-2,73%
60 дней$ -0,00042-2,40%
90 дней$ +0,00011+0,64%
Изменение цены PHT Stablecoin сегодня

Сегодня для PHT зафиксировано изменение $ -0,0000498 (-0,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PHT Stablecoin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00048 (-2,73%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PHT Stablecoin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PHT изменился на $ -0,00042 (-2,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PHT Stablecoin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00011 (+0,64%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PHT Stablecoin (PHT)?

Просмотеть страницу истории цен PHT Stablecoin.

Что такое PHT Stablecoin (PHT)

Стейблкоин PHT – это мультичейн, сверхобеспеченный стейблкоин, привязанный к филиппинскому песо. Он разработан для обеспечения быстрых и недорогих денежных переводов, ончейн-платежей и программируемых расчетов на территории Филиппин и Юго-Восточной Азии.

PHT Stablecoin доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в PHT Stablecoin. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга PHT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о PHT Stablecoin в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки PHT Stablecoin простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены PHT Stablecoin (USD)

Сколько будет стоить PHT Stablecoin (PHT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PHT Stablecoin (PHT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PHT Stablecoin.

Проверьте прогноз цены PHT Stablecoin!

Токеномика PHT Stablecoin (PHT)

Понимание токеномики PHT Stablecoin (PHT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PHT прямо сейчас!

Как купить PHT Stablecoin (PHT)

Ищете как купить PHT Stablecoin? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести PHT Stablecoin на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

PHT на местную валюту

1 PHT Stablecoin (PHT) в VND
450,24965
1 PHT Stablecoin (PHT) в AUD
A$0,0261783
1 PHT Stablecoin (PHT) в GBP
0,0128325
1 PHT Stablecoin (PHT) в EUR
0,0147146
1 PHT Stablecoin (PHT) в USD
$0,01711
1 PHT Stablecoin (PHT) в MYR
RM0,0722042
1 PHT Stablecoin (PHT) в TRY
0,7182778
1 PHT Stablecoin (PHT) в JPY
¥2,60072
1 PHT Stablecoin (PHT) в ARS
ARS$23,0902872
1 PHT Stablecoin (PHT) в RUB
1,3929251
1 PHT Stablecoin (PHT) в INR
1,5024291
1 PHT Stablecoin (PHT) в IDR
Rp285,1665526
1 PHT Stablecoin (PHT) в PHP
1,0019616
1 PHT Stablecoin (PHT) в EGP
￡E.0,8140938
1 PHT Stablecoin (PHT) в BRL
R$0,0920518
1 PHT Stablecoin (PHT) в CAD
C$0,0237829
1 PHT Stablecoin (PHT) в BDT
2,0887888
1 PHT Stablecoin (PHT) в NGN
25,0144778
1 PHT Stablecoin (PHT) в COP
$66,8359375
1 PHT Stablecoin (PHT) в ZAR
R.0,296003
1 PHT Stablecoin (PHT) в UAH
0,716909
1 PHT Stablecoin (PHT) в TZS
T.Sh.42,4564118
1 PHT Stablecoin (PHT) в VES
Bs3,5931
1 PHT Stablecoin (PHT) в CLP
$16,18606
1 PHT Stablecoin (PHT) в PKR
Rs4,8428144
1 PHT Stablecoin (PHT) в KZT
9,2087731
1 PHT Stablecoin (PHT) в THB
฿0,5598392
1 PHT Stablecoin (PHT) в TWD
NT$0,5263036
1 PHT Stablecoin (PHT) в AED
د.إ0,0627937
1 PHT Stablecoin (PHT) в CHF
Fr0,0135169
1 PHT Stablecoin (PHT) в HKD
HK$0,1329447
1 PHT Stablecoin (PHT) в AMD
֏6,5454305
1 PHT Stablecoin (PHT) в MAD
.د.م0,1584386
1 PHT Stablecoin (PHT) в MXN
$0,3146529
1 PHT Stablecoin (PHT) в SAR
ريال0,0641625
1 PHT Stablecoin (PHT) в ETB
Br2,5907962
1 PHT Stablecoin (PHT) в KES
KSh2,2095854
1 PHT Stablecoin (PHT) в JOD
د.أ0,01213099
1 PHT Stablecoin (PHT) в PLN
0,0621093
1 PHT Stablecoin (PHT) в RON
лв0,0747707
1 PHT Stablecoin (PHT) в SEK
kr0,1604918
1 PHT Stablecoin (PHT) в BGN
лв0,0287448
1 PHT Stablecoin (PHT) в HUF
Ft5,7395495
1 PHT Stablecoin (PHT) в CZK
0,3582834
1 PHT Stablecoin (PHT) в KWD
د.ك0,00523566
1 PHT Stablecoin (PHT) в ILS
0,0562919
1 PHT Stablecoin (PHT) в BOB
Bs0,1182301
1 PHT Stablecoin (PHT) в AZN
0,029087
1 PHT Stablecoin (PHT) в TJS
SM0,1584386
1 PHT Stablecoin (PHT) в GEL
0,046197
1 PHT Stablecoin (PHT) в AOA
Kz15,5969627
1 PHT Stablecoin (PHT) в BHD
.د.ب0,00643336
1 PHT Stablecoin (PHT) в BMD
$0,01711
1 PHT Stablecoin (PHT) в DKK
kr0,1100173
1 PHT Stablecoin (PHT) в HNL
L0,4493086
1 PHT Stablecoin (PHT) в MUR
0,7788472
1 PHT Stablecoin (PHT) в NAD
$0,2970296
1 PHT Stablecoin (PHT) в NOK
kr0,1705867
1 PHT Stablecoin (PHT) в NZD
$0,0296003
1 PHT Stablecoin (PHT) в PAB
B/.0,01711
1 PHT Stablecoin (PHT) в PGK
K0,071862
1 PHT Stablecoin (PHT) в QAR
ر.ق0,0622804
1 PHT Stablecoin (PHT) в RSD
дин.1,7267412
1 PHT Stablecoin (PHT) в UZS
soʻm206,1445309
1 PHT Stablecoin (PHT) в ALL
L1,4268029
1 PHT Stablecoin (PHT) в ANG
ƒ0,0306269
1 PHT Stablecoin (PHT) в AWG
ƒ0,030798
1 PHT Stablecoin (PHT) в BBD
$0,03422
1 PHT Stablecoin (PHT) в BAM
KM0,0287448
1 PHT Stablecoin (PHT) в BIF
Fr50,45739
1 PHT Stablecoin (PHT) в BND
$0,022243
1 PHT Stablecoin (PHT) в BSD
$0,01711
1 PHT Stablecoin (PHT) в JMD
$2,7458128
1 PHT Stablecoin (PHT) в KHR
68,9917975
1 PHT Stablecoin (PHT) в KMF
Fr7,25464
1 PHT Stablecoin (PHT) в LAK
371,9565143
1 PHT Stablecoin (PHT) в LKR
රු5,1927139
1 PHT Stablecoin (PHT) в MDL
L0,2903567
1 PHT Stablecoin (PHT) в MGA
Ar76,726373
1 PHT Stablecoin (PHT) в MOP
P0,13688
1 PHT Stablecoin (PHT) в MVR
0,261783
1 PHT Stablecoin (PHT) в MWK
MK29,653341
1 PHT Stablecoin (PHT) в MZN
MT1,093329
1 PHT Stablecoin (PHT) в NPR
रु2,4046394
1 PHT Stablecoin (PHT) в PYG
121,34412
1 PHT Stablecoin (PHT) в RWF
Fr24,82661
1 PHT Stablecoin (PHT) в SBD
$0,1408153
1 PHT Stablecoin (PHT) в SCR
0,2338937
1 PHT Stablecoin (PHT) в SRD
$0,6790959
1 PHT Stablecoin (PHT) в SVC
$0,1497125
1 PHT Stablecoin (PHT) в SZL
L0,2970296
1 PHT Stablecoin (PHT) в TMT
m0,0600561
1 PHT Stablecoin (PHT) в TND
د.ت0,05026918
1 PHT Stablecoin (PHT) в TTD
$0,1160058
1 PHT Stablecoin (PHT) в UGX
Sh59,61124
1 PHT Stablecoin (PHT) в XAF
Fr9,65004
1 PHT Stablecoin (PHT) в XCD
$0,046197
1 PHT Stablecoin (PHT) в XOF
Fr9,65004
1 PHT Stablecoin (PHT) в XPF
Fr1,74522
1 PHT Stablecoin (PHT) в BWP
P0,229274
1 PHT Stablecoin (PHT) в BZD
$0,0343911
1 PHT Stablecoin (PHT) в CVE
$1,6281876
1 PHT Stablecoin (PHT) в DJF
Fr3,04558
1 PHT Stablecoin (PHT) в DOP
$1,0856295
1 PHT Stablecoin (PHT) в DZD
د.ج2,2321706
1 PHT Stablecoin (PHT) в FJD
$0,039353
1 PHT Stablecoin (PHT) в GNF
Fr148,77145
1 PHT Stablecoin (PHT) в GTQ
Q0,1310626
1 PHT Stablecoin (PHT) в GYD
$3,579412
1 PHT Stablecoin (PHT) в ISK
kr2,08742

Источники PHT Stablecoin

Для более глубокого понимания PHT Stablecoin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт PHT Stablecoin
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PHT Stablecoin

Сколько стоит PHT Stablecoin (PHT) на сегодня?
Актуальная цена PHT в USD – 0,01711 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PHT в USD?
Текущая цена PHT в USD составляет $ 0,01711. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PHT Stablecoin?
Рыночная капитализация PHT составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PHT?
Циркулирующее предложение PHT составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PHT?
PHT достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена PHT за все время (ATL)?
PHT достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов PHT?
Объем торгов за последние 24 часа для PHT составляет $ 7,65K USD.
Вырастет ли PHT в цене в этом году?
PHT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PHT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:00:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PHT Stablecoin (PHT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор PHT в USD

Сумма

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0,01711 USD

Торговля PHT

PHT/USDT
$0,01711
$0,01711$0,01711
-0,29%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах