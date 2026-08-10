Сегодняшняя цена Pangolin

Текущая цена Pangolin (PNG) сегодня составляет ₽ 0,02046 с изменением 1,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PNG на RUB составляет ₽ 0,02046 за PNG.

На данный момент Pangolin занимает #1195 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,79M, при оборотном предложении 233,96M PNG. В течение последних 24 часов, PNG торговался в диапазоне от ₽ 0,01996 (минимум) до ₽ 0,02107 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 412,0665526872, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,8982231319652412906.

В краткосрочной перспективе PNG изменился на 0,00% за последний час и на +0,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,81K.

Рыночная информация Pangolin (PNG)

Место No.1195 Рыночная капитализация ₽ 4,79M₽ 4,79M ₽ 4,79M Объем (24Ч) ₽ 58,81K₽ 58,81K ₽ 58,81K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 11,01M₽ 11,01M ₽ 11,01M Оборотное предложение 233,96M 233,96M 233,96M Макс. предложение 538 000 000 538 000 000 538 000 000 Общее предложение 230 000 000 230 000 000 230 000 000 Коэффициент обращения 43,48% Публичный блокчейн AVAX_CCHAIN

Текущая рыночная капитализация Pangolin составляет ₽ 4,79M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,81K. Циркулируещее обращение PNG составляет 233,96M, а общее предложение – 230000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,01M.