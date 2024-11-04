Что такое Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) — это публичный блокчейн уровня 1, оптимизированный для бизнеса, с практичным балансом между децентрализацией и масштабируемостью. JOC использует алгоритм консенсуса "Proof of Authority (PoA)", который обеспечивает достаточную надежность и отличную масштабируемость, при условии, что сеть управляется доверенными валидаторами.

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Japan Open Chain Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Japan Open Chain, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена JOC в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Japan Open Chain.

История цен Japan Open Chain

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