Что такое BELUGA (BELUGA)

Мем BELUGA любим сотнями тысяч пользователей, особенно в индустрии Ton. Милый белуга носит шляпу от Dogwifhat (WIF), которая считается одним из самых обожаемых мемов Ton по всему миру.

BELUGA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в BELUGA. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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BELUGA Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как BELUGA, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена BELUGA в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены BELUGA.

История цен BELUGA

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Как купить BELUGA (BELUGA)

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BELUGA на местную валюту

1 BELUGA к VND ₫ 1 911 816,0369 1 BELUGA к AUD A$ 114,823786 1 BELUGA к GBP ￡ 54,429457 1 BELUGA к EUR € 64,867983 1 BELUGA к USD $ 74,5609 1 BELUGA к MYR RM 313,901389 1 BELUGA к TRY ₺ 2 907,8751 1 BELUGA к JPY ¥ 10 639,094821 1 BELUGA к RUB ₽ 5 946,231775 1 BELUGA к INR ₹ 6 348,860635 1 BELUGA к IDR Rp 1 202 594,992927 1 BELUGA к PHP ₱ 4 129,182642 1 BELUGA к EGP ￡E. 3 712,387211 1 BELUGA к BRL R$ 422,014694 1 BELUGA к CAD C$ 102,148433 1 BELUGA к BDT ৳ 9 097,175409 1 BELUGA к NGN ₦ 117 975,475243 1 BELUGA к UAH ₴ 3 104,715876 1 BELUGA к VES Bs 7 008,7246 1 BELUGA к PKR Rs 21 026,1738 1 BELUGA к KZT ₸ 38 002,199512 1 BELUGA к THB ฿ 2 431,430949 1 BELUGA к TWD NT$ 2 231,607737 1 BELUGA к AED د.إ 273,638503 1 BELUGA к CHF Fr 61,139938 1 BELUGA к HKD HK$ 583,811847 1 BELUGA к MAD .د.م 684,469062 1 BELUGA к MXN $ 1 433,806107

Источники BELUGA

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