BDXN

Bondex создает профессиональную сеть нового поколения, ориентированную на таланты, репутацию и экономические возможности. Эта платформа призвана изменить ландшафт профессиональных сетей, предлагая пользователям децентрализованное пространство для создания проверенной репутации и доступа к новым экономическим возможностям.

Название криптовалютыBDXN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеBondex создает профессиональную сеть нового поколения, ориентированную на таланты, репутацию и экономические возможности. Эта платформа призвана изменить ландшафт профессиональных сетей, предлагая пользователям децентрализованное пространство для создания проверенной репутации и доступа к новым экономическим возможностям.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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Сделки на рынке
Сделки на рынке
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
BDXN/USDT
Bondex
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (BDXN)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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