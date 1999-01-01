KULA

KulaDAO – это платформа управления на основе блокчейна, нацеленная на обеспечение устойчивого экономического развития путем достижения соглашений заинтересованных сторон с помощью смарт-контрактов. Используя децентрализованную технологию, KulaDAO способствует прозрачности, подотчетности и равноправному участию в проектах, которые создают реальный эффект.

Название криптовалютыKULA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнAVAX_CCHAIN

ВведениеKulaDAO – это платформа управления на основе блокчейна, нацеленная на обеспечение устойчивого экономического развития путем достижения соглашений заинтересованных сторон с помощью смарт-контрактов. Используя децентрализованную технологию, KulaDAO способствует прозрачности, подотчетности и равноправному участию в проектах, которые создают реальный эффект.

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