График цены OLAXBT (AIO) в реальном времени
Информация о ценах OLAXBT (AIO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,15394
$ 0,15394$ 0,15394
Мин 24Ч
$ 0,18231
$ 0,18231$ 0,18231
Макс 24Ч

$ 0,15394
$ 0,15394$ 0,15394

$ 0,18231
$ 0,18231$ 0,18231

$ 0,20548860379382622
$ 0,20548860379382622$ 0,20548860379382622

$ 0,04215223361578995
$ 0,04215223361578995$ 0,04215223361578995

-3,71%

+1,48%

+32,92%

+32,92%

Текущая цена OLAXBT (AIO) составляет $ 0,1715. За последние 24 часа AIO торговался в диапазоне от $ 0,15394 до $ 0,18231, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AIO за все время составляет $ 0,20548860379382622, а минимальная – $ 0,04215223361578995.

Что касается краткосрочной динамики, AIO изменился на -3,71% за последний час, на +1,48% за 24 часа и на +32,92% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OLAXBT (AIO)

No.662

$ 39,49M
$ 39,49M$ 39,49M

$ 86,08K
$ 86,08K$ 86,08K

$ 171,50M
$ 171,50M$ 171,50M

230,25M
230,25M 230,25M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,02%

BSC

Текущая рыночная капитализация OLAXBT составляет $ 39,49M, при 24-часовом объеме торгов $ 86,08K. Циркулируещее обращение AIO составляет 230,25M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 171,50M.

История цен OLAXBT (AIO) в USD

Отслеживайте изменения цены OLAXBT за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0025026+1,48%
30 дней$ +0,01501+9,59%
60 дней$ +0,09226+116,43%
90 дней$ +0,1515+757,50%
Изменение цены OLAXBT сегодня

Сегодня для AIO зафиксировано изменение $ +0,0025026 (+1,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OLAXBT за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,01501 (+9,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OLAXBT за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AIO изменился на $ +0,09226 (+116,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OLAXBT за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,1515 (+757,50%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OLAXBT (AIO)?

Просмотеть страницу истории цен OLAXBT.

Что такое OLAXBT (AIO)

OlaXBT – это платформа рыночной аналитики на базе ИИ Web3, построенная на BNB Smart Chain. Проект использует обучение с подкреплением (RL) и маркетплейс с протоколом контекста модели (MCP), позволяя пользователям создавать собственные агентские системы, комбинируя торговые модули, наборы инструментов MCP и агентов для генерации торговых сигналов и аналитики. Нативный токен AIO поддерживает транзакционные комиссии, стейкинг через хранилище и управление. Платформа имеет интерфейс чат-бота без кода и конструктор агентов, похожий на Langflow, позволяющий пользователям создавать и настраивать ИИ-агентов для торговли и управления активами. Маркетплейс MCP облегчает торговлю агентами и монетизацию.

OLAXBT доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в OLAXBT. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AIO, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о OLAXBT в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки OLAXBT простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены OLAXBT (USD)

Сколько будет стоить OLAXBT (AIO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OLAXBT (AIO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OLAXBT.

Проверьте прогноз цены OLAXBT!

Токеномика OLAXBT (AIO)

Понимание токеномики OLAXBT (AIO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIO прямо сейчас!

Как купить OLAXBT (AIO)

Ищете как купить OLAXBT? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести OLAXBT на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники OLAXBT

Для более глубокого понимания OLAXBT рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт OLAXBT
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OLAXBT

Сколько стоит OLAXBT (AIO) на сегодня?
Актуальная цена AIO в USD – 0,1715 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AIO в USD?
Текущая цена AIO в USD составляет $ 0,1715. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OLAXBT?
Рыночная капитализация AIO составляет $ 39,49M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AIO?
Циркулирующее предложение AIO составляет 230,25M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AIO?
AIO достиг максимальной цены (ATH) в 0,20548860379382622 USD.
Какова была минимальная цена AIO за все время (ATL)?
AIO достиг минимальной цены (ATL) в 0,04215223361578995 USD.
Каков объем торгов AIO?
Объем торгов за последние 24 часа для AIO составляет $ 86,08K USD.
Вырастет ли AIO в цене в этом году?
AIO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIO для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

