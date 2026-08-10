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Текущая цена BAS сегодня составляет 0,026794 RUB. Рыночная капитализация BAS составляет 66 985 000 RUB. Отслеживайте обновления цен BAS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BAS сегодня составляет 0,026794 RUB. Рыночная капитализация BAS составляет 66 985 000 RUB. Отслеживайте обновления цен BAS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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BAS Курс (BAS)

Текущая цена 1 BAS в RUB:

₽2,210505
₽2,210505₽2,210505
+2,34%1D
RUB
График цены BAS (BAS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:28:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BAS

Текущая цена BAS (BAS) сегодня составляет ₽ 0,026794 с изменением 2,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAS на RUB составляет ₽ 0,026794 за BAS.

На данный момент BAS занимает #665 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 66,99M, при оборотном предложении 2,50B BAS. В течение последних 24 часов, BAS торговался в диапазоне от ₽ 0,025563 (минимум) до ₽ 0,029043 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13,82984618034186585, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,346020873889323435.

В краткосрочной перспективе BAS изменился на -0,47% за последний час и на -4,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,76K.

Рыночная информация BAS (BAS)

No.665

₽ 66,99M
₽ 66,99M₽ 66,99M

₽ 71,76K
₽ 71,76K₽ 71,76K

₽ 267,94M
₽ 267,94M₽ 267,94M

2,50B
2,50B 2,50B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

25,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация BAS составляет ₽ 66,99M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,76K. Циркулируещее обращение BAS составляет 2,50B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 267,94M.

История цен BAS в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,025563
₽ 0,025563₽ 0,025563
Мин 24Ч
₽ 0,029043
₽ 0,029043₽ 0,029043
Макс 24Ч

₽ 0,025563
₽ 0,025563₽ 0,025563

₽ 0,029043
₽ 0,029043₽ 0,029043

₽ 13,82984618034186585
₽ 13,82984618034186585₽ 13,82984618034186585

₽ 0,346020873889323435
₽ 0,346020873889323435₽ 0,346020873889323435

-0,47%

+2,34%

-4,28%

-4,28%

История цен BAS (BAS) в RUB

Отслеживайте изменения цены BAS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,05054311+2,34%
30 дней₽ +0,000286+1,07%
60 дней₽ -0,006497-19,52%
90 дней₽ +0,004472+20,03%
Изменение цены BAS сегодня

Сегодня для BAS зафиксировано изменение ₽ +0,05054311 (+2,34%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены BAS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000286 (+1,07%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены BAS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BAS изменился на ₽ -0,006497 (-19,52%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены BAS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,004472 (+20,03%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены BAS (BAS)?

Просмотеть страницу истории цен BAS.

Анализ по BAS

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний BAS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке BAS: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BAS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

BAS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,026704; текущая цена 0,026827 находится между уровнями S1 и R1. Цена устойчиво закрепилась в центральной части системы, а краткосрочная структура демонстрирует преимущественно бычий характер. Как скользящие средние, так и EMA-индикаторы подают сигналы на покупку, при этом направление индикаторов остаётся согласованным. Быки сохраняют доминирующее положение в структуре, а цена расположена в верхней половине диапазона. MACD сформировал «золотое пересечение», столбики импульса перешли в положительную зону, что свидетельствует о накоплении силы покупателей. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы движутся вверх, указывая на концентрацию краткосрочной динамики. Волатильность остаётся стабильной: полосы Боллинджера расширяются плавно, без резких расширений или сжатий. KDJ и StochRSI совпадают с направлением MACD, подтверждая эффективность краткосрочного восходящего импульса. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,027324, что примерно на 1,8% выше текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 на отметке 0,026369, находящийся примерно на 1,7% ниже текущей цены. Далёкие опорные уровни: R2 — 0,027659 и S2 — 0,025749. В настоящее время цена колеблется в узком диапазоне между S1 и R1, ключевые уровни сверху и снизу чётко очерчены. Рынок ожидает направляющего прорыва, чтобы определить дальнейший трендовый вектор.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены BAS?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов BAS:

1. Динамика спроса и предложения на рынке
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Общие настроения на рынке криптовалют
4. Движения цен биткоина и основных альткоинов
5. Обновления в развитии проекта и прогресс реализации дорожной карты
6. Объявления о партнёрствах и сотрудничествах
7. Регуляторные новости, затрагивающие рынки криптовалют
8. Темпы роста сообщества и уровень принятия токена
9. Расширение полезности токена и его сфер применения
10. Деятельность маркетмейкеров и движения крупных инвесторов-«китов»

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену BAS?

Люди хотят знать текущую цену базового актива (BAS) по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать и продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфелей — инвесторы следят за текущей стоимостью своих активов в режиме реального времени.
3. Анализ рынка — данные о ценах помогают выявлять тенденции и паттерны.
4. Управление рисками — текущие цены служат основой для разработки стратегий установления стоп-лоссов и фиксации прибыли.
5. Возможности арбитража — разница в ценах на разных биржах создает дополнительные торговые возможности.

Реальное время — ключевой фактор для эффективного криптовалютного трейдинга и планирования инвестиций.

Прогноз цены BAS

Прогноз цены BAS (BAS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BAS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены BAS (BAS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BAS потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену BAS достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BAS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены BAS».

Как купить и инвестировать BAS в Россия

Готовы приступить к работе с BAS? Покупка BAS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить BAS. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке BAS (BAS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и BAS будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке BAS (BAS)

Что вы можете сделать с BAS

Владение BAS позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое BAS (BAS)

BAS – это нативный уровень верификации и репутации BNB Chain, обеспечивающий ончейн KYC, идентификацию и подтверждение активов для RWA, DeFi и запуска токенов для масштабируемости экосистемы Binance и соответствия требованиям.

Источники BAS

Для более глубокого понимания BAS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт BAS
Обозреватель блоков

Категория :

AnalyticsBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BAS

Страница обновлена: 2026-08-10 16:28:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BAS (BAS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о BAS

BAS USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BAS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BAS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте BAS (BAS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BAS в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BAS/USDT
₽2,2107525
₽2,2107525₽2,2107525
+2,32%
2.69M (USDT)

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Лидеры роста

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 BAS = 2,210505 RUB