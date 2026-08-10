Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний BAS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке BAS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

BAS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,026704; текущая цена 0,026827 находится между уровнями S1 и R1. Цена устойчиво закрепилась в центральной части системы, а краткосрочная структура демонстрирует преимущественно бычий характер. Как скользящие средние, так и EMA-индикаторы подают сигналы на покупку, при этом направление индикаторов остаётся согласованным. Быки сохраняют доминирующее положение в структуре, а цена расположена в верхней половине диапазона. MACD сформировал «золотое пересечение», столбики импульса перешли в положительную зону, что свидетельствует о накоплении силы покупателей. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы движутся вверх, указывая на концентрацию краткосрочной динамики. Волатильность остаётся стабильной: полосы Боллинджера расширяются плавно, без резких расширений или сжатий. KDJ и StochRSI совпадают с направлением MACD, подтверждая эффективность краткосрочного восходящего импульса. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,027324, что примерно на 1,8% выше текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 на отметке 0,026369, находящийся примерно на 1,7% ниже текущей цены. Далёкие опорные уровни: R2 — 0,027659 и S2 — 0,025749. В настоящее время цена колеблется в узком диапазоне между S1 и R1, ключевые уровни сверху и снизу чётко очерчены. Рынок ожидает направляющего прорыва, чтобы определить дальнейший трендовый вектор.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.