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Текущая цена Convex Finance сегодня составляет 1,64 RUB. Рыночная капитализация CVX составляет 160 917 318,6576416784 RUB. Отслеживайте обновления цен CVX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Convex Finance сегодня составляет 1,64 RUB. Рыночная капитализация CVX составляет 160 917 318,6576416784 RUB. Отслеживайте обновления цен CVX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Convex Finance Курс (CVX)

Текущая цена 1 CVX в RUB:

₽135,6444
₽135,6444₽135,6444
-1,44%1D
RUB
График цены Convex Finance (CVX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:39:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Convex Finance

Текущая цена Convex Finance (CVX) сегодня составляет ₽ 1,64 с изменением 1,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CVX на RUB составляет ₽ 1,64 за CVX.

На данный момент Convex Finance занимает #157 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 160,92M, при оборотном предложении 98,12M CVX. В течение последних 24 часов, CVX торговался в диапазоне от ₽ 1,534 (минимум) до ₽ 1,72 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5 184,9392129674730307, тогда как исторический минимум составил ₽ 61,218167122871987265.

В краткосрочной перспективе CVX изменился на -0,13% за последний час и на +27,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 93,41K.

Рыночная информация Convex Finance (CVX)

No.157

₽ 160,92M
₽ 160,92M₽ 160,92M

₽ 93,41K
₽ 93,41K₽ 93,41K

₽ 163,96M
₽ 163,96M₽ 163,96M

98,12M
98,12M 98,12M

99 973 690,31021002
99 973 690,31021002 99 973 690,31021002

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация Convex Finance составляет ₽ 160,92M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 93,41K. Циркулируещее обращение CVX составляет 98,12M, а общее предложение – 99973690.31021002. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 163,96M.

История цен Convex Finance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1,534
₽ 1,534₽ 1,534
Мин 24Ч
₽ 1,72
₽ 1,72₽ 1,72
Макс 24Ч

₽ 1,534
₽ 1,534₽ 1,534

₽ 1,72
₽ 1,72₽ 1,72

₽ 5 184,9392129674730307
₽ 5 184,9392129674730307₽ 5 184,9392129674730307

₽ 61,218167122871987265
₽ 61,218167122871987265₽ 61,218167122871987265

-0,13%

-1,44%

+27,42%

+27,42%

История цен Convex Finance (CVX) в RUB

Отслеживайте изменения цены Convex Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -1,98182-1,44%
30 дней₽ +0,404+32,68%
60 дней₽ +0,294+21,84%
90 дней₽ -0,376-18,66%
Изменение цены Convex Finance сегодня

Сегодня для CVX зафиксировано изменение ₽ -1,98182 (-1,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Convex Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,404 (+32,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Convex Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CVX изменился на ₽ +0,294 (+21,84%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Convex Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,376 (-18,66%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Convex Finance (CVX)?

Просмотеть страницу истории цен Convex Finance.

Анализ по Convex Finance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Convex Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Convex Finance: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CVX: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

CVX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,521; цена находится выше центральной линии (средней) — 1,5119 — и приближается к уровню сопротивления R1 — 1,5289. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена расположена у верхнего уровня диапазона, а зона от S1 до R1 формирует основной канал движения. Сигналы покупки со стороны скользящих средних (MA и EMA) отсутствуют: система MA демонстрирует либо плоское движение, либо давящую динамику, при этом цена так и не смогла надежно закрепиться выше краткосрочных средних. Индикатор MACD образовал «мертвый перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о накоплении медвежьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие четкой поддержки для одностороннего прорыва. Индикаторы KDJ и StochRSI также снижаются, что усиливает краткосрочное давление продавцов. Полосы Боллинджера сужаются или стабилизируются, волатильность остается на низком уровне, а цена колеблется вокруг средней полосы, находясь в состоянии консолидации. Обе стороны рынка занимают выжидательную позицию, пока не наблюдается явного пробоя с существенным объемом торгов. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R1 — 1,5289, что примерно на 0,5% выше текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 1,4919, примерно на 1,9% ниже текущей цены. Далее следует второй уровень поддержки — S2 — на уровне 1,4749, примерно на 3,0% ниже текущей цены. Второй уровень сопротивления — R2 — расположен на отметке 1,5489, что примерно на 1,8% выше текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Convex Finance?

Цена CVX зависит от следующих факторов: 1) эффективности экосистемы Curve Finance и стоимости токена CRV; 2) общей суммы замороженных активов (TVL) в протоколе Convex; 3) вознаграждений за фермую доходности и ставок APY; 4) настроений на рынке DeFi и тенденций в сфере ликвидационного майнинга; 5) предложений по управлению и обновлений протокола; 6) конкуренции со стороны других инструментов оптимизации доходности.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Convex Finance?

Люди хотят знать текущую цену Convex Finance (CVX) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, оптимизация фермы доходности и анализ рыночных настроений. Владельцам CVX необходимы актуальные цены для расчета доходности, оценки вознаграждений за стейкинг и определения оптимальных точек входа/выхода при реализации DeFi-стратегий.

Прогноз цены Convex Finance

Прогноз цены Convex Finance (CVX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CVX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Convex Finance (CVX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Convex Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Convex Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CVX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Convex Finance».

Как купить и инвестировать Convex Finance в Россия

Готовы приступить к работе с Convex Finance? Покупка CVX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Convex Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Convex Finance (CVX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Convex Finance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Convex Finance (CVX)

Что вы можете сделать с Convex Finance

Владение Convex Finance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Convex Finance (CVX)

Convex позволяет поставщикам ликвидности Curve.fi зарабатывать торговые комиссии и требовать повышенный CRV, не блокируя CRV самостоятельно. Поставщики ликвидности могут получать повышенный CRV и вознаграждения за майнинг ликвидности, прилагая минимум усилий.

Источники Convex Finance

Для более глубокого понимания Convex Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Convex Finance
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:39:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Convex Finance (CVX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Convex Finance

CVX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CVX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CVX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Convex Finance (CVX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Convex Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CVX/USDT
₽135,47898
₽135,47898₽135,47898
-1,79%
58.57K (USDT)

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1 CVX = 135,6444 RUB