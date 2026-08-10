Текущее общее настроение на рынке CVX: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

CVX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,521; цена находится выше центральной линии (средней) — 1,5119 — и приближается к уровню сопротивления R1 — 1,5289. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена расположена у верхнего уровня диапазона, а зона от S1 до R1 формирует основной канал движения. Сигналы покупки со стороны скользящих средних (MA и EMA) отсутствуют: система MA демонстрирует либо плоское движение, либо давящую динамику, при этом цена так и не смогла надежно закрепиться выше краткосрочных средних. Индикатор MACD образовал «мертвый перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о накоплении медвежьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие четкой поддержки для одностороннего прорыва. Индикаторы KDJ и StochRSI также снижаются, что усиливает краткосрочное давление продавцов. Полосы Боллинджера сужаются или стабилизируются, волатильность остается на низком уровне, а цена колеблется вокруг средней полосы, находясь в состоянии консолидации. Обе стороны рынка занимают выжидательную позицию, пока не наблюдается явного пробоя с существенным объемом торгов. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R1 — 1,5289, что примерно на 0,5% выше текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 1,4919, примерно на 1,9% ниже текущей цены. Далее следует второй уровень поддержки — S2 — на уровне 1,4749, примерно на 3,0% ниже текущей цены. Второй уровень сопротивления — R2 — расположен на отметке 1,5489, что примерно на 1,8% выше текущей цены.

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