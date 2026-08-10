Convex Finance Курс (CVX)
Текущая цена Convex Finance (CVX) сегодня составляет ₽ 1,64 с изменением 1,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CVX на RUB составляет ₽ 1,64 за CVX.
На данный момент Convex Finance занимает #157 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 160,92M, при оборотном предложении 98,12M CVX. В течение последних 24 часов, CVX торговался в диапазоне от ₽ 1,534 (минимум) до ₽ 1,72 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5 184,9392129674730307, тогда как исторический минимум составил ₽ 61,218167122871987265.
В краткосрочной перспективе CVX изменился на -0,13% за последний час и на +27,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 93,41K.
No.157
0,01%
ETH
Текущая рыночная капитализация Convex Finance составляет ₽ 160,92M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 93,41K. Циркулируещее обращение CVX составляет 98,12M, а общее предложение – 99973690.31021002. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 163,96M.
-0,13%
-1,44%
+27,42%
+27,42%
Отслеживайте изменения цены Convex Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -1,98182
|-1,44%
|30 дней
|₽ +0,404
|+32,68%
|60 дней
|₽ +0,294
|+21,84%
|90 дней
|₽ -0,376
|-18,66%
Сегодня для CVX зафиксировано изменение ₽ -1,98182 (-1,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,404 (+32,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CVX изменился на ₽ +0,294 (+21,84%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,376 (-18,66%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Convex Finance.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Convex Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CVX: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
CVX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,521; цена находится выше центральной линии (средней) — 1,5119 — и приближается к уровню сопротивления R1 — 1,5289. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена расположена у верхнего уровня диапазона, а зона от S1 до R1 формирует основной канал движения. Сигналы покупки со стороны скользящих средних (MA и EMA) отсутствуют: система MA демонстрирует либо плоское движение, либо давящую динамику, при этом цена так и не смогла надежно закрепиться выше краткосрочных средних. Индикатор MACD образовал «мертвый перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о накоплении медвежьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие четкой поддержки для одностороннего прорыва. Индикаторы KDJ и StochRSI также снижаются, что усиливает краткосрочное давление продавцов. Полосы Боллинджера сужаются или стабилизируются, волатильность остается на низком уровне, а цена колеблется вокруг средней полосы, находясь в состоянии консолидации. Обе стороны рынка занимают выжидательную позицию, пока не наблюдается явного пробоя с существенным объемом торгов. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R1 — 1,5289, что примерно на 0,5% выше текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 1,4919, примерно на 1,9% ниже текущей цены. Далее следует второй уровень поддержки — S2 — на уровне 1,4749, примерно на 3,0% ниже текущей цены. Второй уровень сопротивления — R2 — расположен на отметке 1,5489, что примерно на 1,8% выше текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Convex Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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