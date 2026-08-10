Сегодняшняя цена Highstreet

Текущая цена Highstreet (HIGH) сегодня составляет ₽ 0,02113 с изменением 1,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HIGH на RUB составляет ₽ 0,02113 за HIGH.

На данный момент Highstreet занимает #1262 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,04M, при оборотном предложении 96,39M HIGH. В течение последних 24 часов, HIGH торговался в диапазоне от ₽ 0,02056 (минимум) до ₽ 0,02188 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 328,1461398865288794437, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,8716597014548780754.

В краткосрочной перспективе HIGH изменился на 0,00% за последний час и на -7,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,88K.

Рыночная информация Highstreet (HIGH)

Место No.1262 Рыночная капитализация ₽ 2,04M₽ 2,04M ₽ 2,04M Объем (24Ч) ₽ 53,88K₽ 53,88K ₽ 53,88K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,11M₽ 2,11M ₽ 2,11M Оборотное предложение 96,39M 96,39M 96,39M Макс. предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Коэффициент обращения 96,38% Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация Highstreet составляет ₽ 2,04M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,88K. Циркулируещее обращение HIGH составляет 96,39M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,11M.