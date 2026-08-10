Highstreet Курс (HIGH)
Текущая цена Highstreet (HIGH) сегодня составляет ₽ 0,02113 с изменением 1,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HIGH на RUB составляет ₽ 0,02113 за HIGH.
На данный момент Highstreet занимает #1262 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,04M, при оборотном предложении 96,39M HIGH. В течение последних 24 часов, HIGH торговался в диапазоне от ₽ 0,02056 (минимум) до ₽ 0,02188 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 328,1461398865288794437, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,8716597014548780754.
В краткосрочной перспективе HIGH изменился на 0,00% за последний час и на -7,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,88K.
No.1262
96,38%
NONE
Текущая рыночная капитализация Highstreet составляет ₽ 2,04M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,88K. Циркулируещее обращение HIGH составляет 96,39M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,11M.
0,00%
-1,11%
-7,81%
-7,81%
Отслеживайте изменения цены Highstreet за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0198047
|-1,11%
|30 дней
|₽ -0,01077
|-33,77%
|60 дней
|₽ -0,03457
|-62,07%
|90 дней
|₽ -0,19327
|-90,15%
Сегодня для HIGH зафиксировано изменение ₽ -0,0198047 (-1,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01077 (-33,77%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то HIGH изменился на ₽ -0,03457 (-62,07%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,19327 (-90,15%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Highstreet.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Highstreet, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке HIGH: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перепроданность
|< 30
|Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
**Структура рынка** HIGH_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,02275, находится ниже центральной зоны 0,02292 на уровне 0,74%, в узком диапазоне около средней линии хаба. Группы MA и EMA показывают соотношение 7 покупок к 0 продажам, что свидетельствует о полной бычьей расстановке скользящих средних. Цена торгуется выше уровня поддержки S1 (0,02103) на 8,18% и пока сохраняет пространство до сопротивления R1 (0,02411) — 5,98%. **Состояние динамики** MACD формирует сигнал «мертвого пересечения», при этом направление движущихся линий отклоняется от общей картины расстановки скользящих средних. Индекс RSI опустился в зону перепроданности, что указывает на истощение краткосрочной динамики. Одновременно наблюдается бычья расстановка скользящих средних и состояние перепроданности осцилляторов; на уровне быстрых и медленных индикаторов прослеживается слоистая структура. **Ключевые уровни цен** Высокий уровень сопротивления R1 (0,02411) находится на расстоянии 5,98% от текущей цены и является ближайшей точкой для анализа. Нижний уровень поддержки S1 (0,02103) расположен на расстоянии 7,56% от текущей цены, а уровень S2 (0,01984) — на расстоянии 12,79% от текущей цены, образуя дальнюю зону отсчёта. Центральная зона 0,02292, выступающая границей между быками и медведями, находится на расстоянии 0,74% от текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Highstreet потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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