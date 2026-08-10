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Текущая цена Highstreet сегодня составляет 0,02113 RUB. Рыночная капитализация HIGH составляет 2 036 691,296407250176 RUB. Отслеживайте обновления цен HIGH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Highstreet сегодня составляет 0,02113 RUB. Рыночная капитализация HIGH составляет 2 036 691,296407250176 RUB. Отслеживайте обновления цен HIGH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Highstreet Курс (HIGH)

Текущая цена 1 HIGH в RUB:

₽1,7484705
₽1,7484705₽1,7484705
-1,12%1D
RUB
График цены Highstreet (HIGH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:02:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Highstreet

Текущая цена Highstreet (HIGH) сегодня составляет ₽ 0,02113 с изменением 1,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HIGH на RUB составляет ₽ 0,02113 за HIGH.

На данный момент Highstreet занимает #1262 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,04M, при оборотном предложении 96,39M HIGH. В течение последних 24 часов, HIGH торговался в диапазоне от ₽ 0,02056 (минимум) до ₽ 0,02188 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 328,1461398865288794437, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,8716597014548780754.

В краткосрочной перспективе HIGH изменился на 0,00% за последний час и на -7,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,88K.

Рыночная информация Highstreet (HIGH)

No.1262

₽ 2,04M
₽ 2,04M₽ 2,04M

₽ 53,88K
₽ 53,88K₽ 53,88K

₽ 2,11M
₽ 2,11M₽ 2,11M

96,39M
96,39M 96,39M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

96,38%

NONE

Текущая рыночная капитализация Highstreet составляет ₽ 2,04M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,88K. Циркулируещее обращение HIGH составляет 96,39M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,11M.

История цен Highstreet в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,02056
₽ 0,02056₽ 0,02056
Мин 24Ч
₽ 0,02188
₽ 0,02188₽ 0,02188
Макс 24Ч

₽ 0,02056
₽ 0,02056₽ 0,02056

₽ 0,02188
₽ 0,02188₽ 0,02188

₽ 3 328,1461398865288794437
₽ 3 328,1461398865288794437₽ 3 328,1461398865288794437

₽ 3,8716597014548780754
₽ 3,8716597014548780754₽ 3,8716597014548780754

0,00%

-1,11%

-7,81%

-7,81%

История цен Highstreet (HIGH) в RUB

Отслеживайте изменения цены Highstreet за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0198047-1,11%
30 дней₽ -0,01077-33,77%
60 дней₽ -0,03457-62,07%
90 дней₽ -0,19327-90,15%
Изменение цены Highstreet сегодня

Сегодня для HIGH зафиксировано изменение ₽ -0,0198047 (-1,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Highstreet за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01077 (-33,77%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Highstreet за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HIGH изменился на ₽ -0,03457 (-62,07%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Highstreet за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,19327 (-90,15%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Highstreet (HIGH)?

Просмотеть страницу истории цен Highstreet.

Анализ по Highstreet

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Highstreet, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Highstreet: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке HIGH: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

**Структура рынка** HIGH_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,02275, находится ниже центральной зоны 0,02292 на уровне 0,74%, в узком диапазоне около средней линии хаба. Группы MA и EMA показывают соотношение 7 покупок к 0 продажам, что свидетельствует о полной бычьей расстановке скользящих средних. Цена торгуется выше уровня поддержки S1 (0,02103) на 8,18% и пока сохраняет пространство до сопротивления R1 (0,02411) — 5,98%. **Состояние динамики** MACD формирует сигнал «мертвого пересечения», при этом направление движущихся линий отклоняется от общей картины расстановки скользящих средних. Индекс RSI опустился в зону перепроданности, что указывает на истощение краткосрочной динамики. Одновременно наблюдается бычья расстановка скользящих средних и состояние перепроданности осцилляторов; на уровне быстрых и медленных индикаторов прослеживается слоистая структура. **Ключевые уровни цен** Высокий уровень сопротивления R1 (0,02411) находится на расстоянии 5,98% от текущей цены и является ближайшей точкой для анализа. Нижний уровень поддержки S1 (0,02103) расположен на расстоянии 7,56% от текущей цены, а уровень S2 (0,01984) — на расстоянии 12,79% от текущей цены, образуя дальнюю зону отсчёта. Центральная зона 0,02292, выступающая границей между быками и медведями, находится на расстоянии 0,74% от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Highstreet?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Highstreet (HIGH):

1. Принятие в игровой индустрии: Уровень вовлеченности пользователей и рост платформы метавселенной Highstreet для игр напрямую определяют спрос.

2. Активность на рынке NFT: Объем торгов и популярность внутриигровых NFT влияют на полезность токена.

3. Объявления о партнерствах: Сотрудничество с брендами, играми или платформами способствует укреплению доверия инвесторов.

4. Полезность токена: Вознаграждения за стейкинг, права управления и возможности покупок внутри игры стимулируют спрос.

5. Настроения рынка: Общие тренды крипторынка и склонность инвесторов к риску.

6. Развитие и достижения: Новые функции, обновления игр и прогресс в реализации дорожной карты.

7. Конкуренция: Соотношение производительности токена Highstreet с другими токенами игровой и метавселенной индустрии.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Highstreet?

Люди хотят знать текущую цену Highstreet (HIGH) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка прибыли/убытков от инвестиций, а также получение актуальной информации о волатильности рынка для оптимизации своих криптовалютных стратегий.

Прогноз цены Highstreet

Прогноз цены Highstreet (HIGH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HIGH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Highstreet (HIGH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Highstreet потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Highstreet достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HIGH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Highstreet».

Как купить и инвестировать Highstreet в Россия

Готовы приступить к работе с Highstreet? Покупка HIGH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Highstreet. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Highstreet (HIGH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Highstreet будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Highstreet (HIGH)

Что вы можете сделать с Highstreet

Владение Highstreet позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Источники Highstreet

Для более глубокого понимания Highstreet рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Highstreet
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBinance LaunchpoolBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:02:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Highstreet (HIGH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Highstreet

HIGH USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по HIGH с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами HIGH USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Highstreet (HIGH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Highstreet в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HIGH/USDT
₽1,7484705
₽1,7484705₽1,7484705
-1,06%
2.57M (USDT)

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1 HIGH = 1,7468171 RUB