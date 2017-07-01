Текущее общее настроение на рынке XTZ: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

XTZ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной линии уровня 0,2039; текущая цена 0,2035 находится в непосредственной близости к уровню S1 (0,2027) и границе центрального диапазона. Ценовая динамика находится в зоне высокой концентрации рыночных участников, где соперничество быков и медведей сосредоточено в узком ценовом коридоре от 0,2027 до 0,2039. Скользящие средние MA и EMA одновременно формируют 3–4 сигнала на покупку, что свидетельствует о согласованности направления индикаторов. Цена пока не смогла эффективно преодолеть давление центрального диапазона, сохраняя характер колебательной консолидации. MACD образовал «золотое пересечение», что указывает на появление краткосрочной покупательской динамики. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленную динамику: MACD движется вверх, тогда как RSI остаётся стабильным, что свидетельствует о неполной синхронизации перехода импульса. Волатильность остаётся на низком уровне, а полосы Bollinger сужаются, что говорит об отсутствии выраженного одностороннего тренда. Показатели KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе текущего рыночного состояния для точной интерпретации их сигналов; на данный момент они преимущественно отражают характер восстановительного отскока. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 (0,2046), находясь всего в 0,0011 выше текущей цены. Ближайшая поддержка — на уровне S1 (0,2027), всего в 0,0008 ниже текущей стоимости. Далёкие ориентиры — R2 (0,2058) и S2 (0,2019). Если цена прорвет уровень 0,2046, это откроет путь к более высоким сопротивлениям; при пробое уровня 0,2027 возможен выход к нижней поддержке S2.

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