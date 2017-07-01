Tezos Курс (XTZ)
Текущая цена Tezos (XTZ) сегодня составляет ₽ 0,1977 с изменением 0,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XTZ на RUB составляет ₽ 0,1977 за XTZ.
На данный момент Tezos занимает #115 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 215,07M, при оборотном предложении 1,09B XTZ. В течение последних 24 часов, XTZ торговался в диапазоне от ₽ 0,1969 (минимум) до ₽ 0,2062 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 756,97447334607062085, тогда как исторический минимум составил ₽ 18,570603294380955675.
В краткосрочной перспективе XTZ изменился на +0,05% за последний час и на -6,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,66K.
No.115
0,01%
2017-07-01 00:00:00
XTZ
Текущая рыночная капитализация Tezos составляет ₽ 215,07M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,66K. Циркулируещее обращение XTZ составляет 1,09B, а общее предложение – 1107859255.153872. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 219,02M.
+0,05%
-0,35%
-6,53%
-6,53%
Отслеживайте изменения цены Tezos за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,057257
|-0,35%
|30 дней
|₽ -0,0381
|-16,16%
|60 дней
|₽ -0,0361
|-15,45%
|90 дней
|₽ -0,1875
|-48,68%
Сегодня для XTZ зафиксировано изменение ₽ -0,057257 (-0,35%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0381 (-16,16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то XTZ изменился на ₽ -0,0361 (-15,45%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1875 (-48,68%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Tezos (XTZ)?
Просмотеть страницу истории цен Tezos.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Tezos, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке XTZ: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
XTZ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной линии уровня 0,2039; текущая цена 0,2035 находится в непосредственной близости к уровню S1 (0,2027) и границе центрального диапазона. Ценовая динамика находится в зоне высокой концентрации рыночных участников, где соперничество быков и медведей сосредоточено в узком ценовом коридоре от 0,2027 до 0,2039. Скользящие средние MA и EMA одновременно формируют 3–4 сигнала на покупку, что свидетельствует о согласованности направления индикаторов. Цена пока не смогла эффективно преодолеть давление центрального диапазона, сохраняя характер колебательной консолидации. MACD образовал «золотое пересечение», что указывает на появление краткосрочной покупательской динамики. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленную динамику: MACD движется вверх, тогда как RSI остаётся стабильным, что свидетельствует о неполной синхронизации перехода импульса. Волатильность остаётся на низком уровне, а полосы Bollinger сужаются, что говорит об отсутствии выраженного одностороннего тренда. Показатели KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе текущего рыночного состояния для точной интерпретации их сигналов; на данный момент они преимущественно отражают характер восстановительного отскока. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 (0,2046), находясь всего в 0,0011 выше текущей цены. Ближайшая поддержка — на уровне S1 (0,2027), всего в 0,0008 ниже текущей стоимости. Далёкие ориентиры — R2 (0,2058) и S2 (0,2019). Если цена прорвет уровень 0,2046, это откроет путь к более высоким сопротивлениям; при пробое уровня 0,2027 возможен выход к нижней поддержке S2.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Tezos потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.
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