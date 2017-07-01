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Текущая цена Tezos сегодня составляет 0,1977 RUB. Рыночная капитализация XTZ составляет 215 072 610,746584719 RUB. Отслеживайте обновления цен XTZ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Tezos сегодня составляет 0,1977 RUB. Рыночная капитализация XTZ составляет 215 072 610,746584719 RUB. Отслеживайте обновления цен XTZ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Tezos Курс (XTZ)

Текущая цена 1 XTZ в RUB:

₽16,302
₽16,302₽16,302
-0,35%1D
RUB
График цены Tezos (XTZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:27:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Tezos

Текущая цена Tezos (XTZ) сегодня составляет ₽ 0,1977 с изменением 0,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XTZ на RUB составляет ₽ 0,1977 за XTZ.

На данный момент Tezos занимает #115 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 215,07M, при оборотном предложении 1,09B XTZ. В течение последних 24 часов, XTZ торговался в диапазоне от ₽ 0,1969 (минимум) до ₽ 0,2062 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 756,97447334607062085, тогда как исторический минимум составил ₽ 18,570603294380955675.

В краткосрочной перспективе XTZ изменился на +0,05% за последний час и на -6,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,66K.

Рыночная информация Tezos (XTZ)

No.115

₽ 215,07M
₽ 215,07M₽ 215,07M

₽ 60,66K
₽ 60,66K₽ 60,66K

₽ 219,02M
₽ 219,02M₽ 219,02M

1,09B
1,09B 1,09B

--
----

1 107 859 255,153872
1 107 859 255,153872 1 107 859 255,153872

0,01%

2017-07-01 00:00:00

₽ 38,775
₽ 38,775₽ 38,775

XTZ

Текущая рыночная капитализация Tezos составляет ₽ 215,07M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,66K. Циркулируещее обращение XTZ составляет 1,09B, а общее предложение – 1107859255.153872. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 219,02M.

История цен Tezos в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1969
₽ 0,1969₽ 0,1969
Мин 24Ч
₽ 0,2062
₽ 0,2062₽ 0,2062
Макс 24Ч

₽ 0,1969
₽ 0,1969₽ 0,1969

₽ 0,2062
₽ 0,2062₽ 0,2062

₽ 756,97447334607062085
₽ 756,97447334607062085₽ 756,97447334607062085

₽ 18,570603294380955675
₽ 18,570603294380955675₽ 18,570603294380955675

+0,05%

-0,35%

-6,53%

-6,53%

История цен Tezos (XTZ) в RUB

Отслеживайте изменения цены Tezos за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,057257-0,35%
30 дней₽ -0,0381-16,16%
60 дней₽ -0,0361-15,45%
90 дней₽ -0,1875-48,68%
Изменение цены Tezos сегодня

Сегодня для XTZ зафиксировано изменение ₽ -0,057257 (-0,35%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Tezos за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0381 (-16,16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Tezos за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XTZ изменился на ₽ -0,0361 (-15,45%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Tezos за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1875 (-48,68%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Tezos (XTZ)?

Просмотеть страницу истории цен Tezos.

Анализ по Tezos

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Tezos, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Tezos: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке XTZ: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

XTZ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной линии уровня 0,2039; текущая цена 0,2035 находится в непосредственной близости к уровню S1 (0,2027) и границе центрального диапазона. Ценовая динамика находится в зоне высокой концентрации рыночных участников, где соперничество быков и медведей сосредоточено в узком ценовом коридоре от 0,2027 до 0,2039. Скользящие средние MA и EMA одновременно формируют 3–4 сигнала на покупку, что свидетельствует о согласованности направления индикаторов. Цена пока не смогла эффективно преодолеть давление центрального диапазона, сохраняя характер колебательной консолидации. MACD образовал «золотое пересечение», что указывает на появление краткосрочной покупательской динамики. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленную динамику: MACD движется вверх, тогда как RSI остаётся стабильным, что свидетельствует о неполной синхронизации перехода импульса. Волатильность остаётся на низком уровне, а полосы Bollinger сужаются, что говорит об отсутствии выраженного одностороннего тренда. Показатели KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе текущего рыночного состояния для точной интерпретации их сигналов; на данный момент они преимущественно отражают характер восстановительного отскока. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 (0,2046), находясь всего в 0,0011 выше текущей цены. Ближайшая поддержка — на уровне S1 (0,2027), всего в 0,0008 ниже текущей стоимости. Далёкие ориентиры — R2 (0,2058) и S2 (0,2019). Если цена прорвет уровень 0,2046, это откроет путь к более высоким сопротивлениям; при пробое уровня 0,2027 возможен выход к нижней поддержке S2.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Tezos?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Tezos (XTZ):

1. Уровень внедрения сети и активность разработчиков — чем больше децентрализованных приложений и проектов создаётся на базе Tezos, тем выше спрос.
2. Награды за стейкинг — механизм Proof-of-Stake в Tezos привлекает инвесторов, стремящихся получать пассивный доход.
3. Обновления в рамках системы управления — саморегулирующийся протокол Tezos обеспечивает беспрепятственное внедрение обновлений.
4. Настроения рынка и общие тенденции в сфере криптовалют.
5. Партнёрства с институциональными игроками и внедрение технологии в корпоративном секторе.
6. Конкуренция со сторонними платформами смарт-контрактов, такими как Ethereum.
7. Регуляторные изменения, затрагивающие технологию блокчейна.
8. Общая конъюнктура рынка криптовалют и взаимосвязь с биткоином.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Tezos?

Люди хотят знать текущую цену Tezos (XTZ) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, оптимальное время для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций и постоянное информирование о рыночных тенденциях. Динамика цен помогает оценить прибыльность и уровень риска.

Прогноз цены Tezos

Прогноз цены Tezos (XTZ) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XTZ в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Tezos (XTZ) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Tezos потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Tezos достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XTZ, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Tezos».

Как купить и инвестировать Tezos в Россия

Готовы приступить к работе с Tezos? Покупка XTZ на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Tezos. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Tezos (XTZ).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Tezos будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Tezos (XTZ)

Что вы можете сделать с Tezos

Владение Tezos позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Whitepaper

Источники Tezos

Для более глубокого понимания Tezos рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Tezos
Обозреватель блоков

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Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemGovernance

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:27:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Tezos (XTZ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Tezos

XTZ USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XTZ с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XTZ USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Tezos (XTZ) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Tezos в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XTZ/USDT
₽16,29375
₽16,29375₽16,29375
-0,35%
302.22K (USDT)

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