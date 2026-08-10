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Текущая цена Vexanium сегодня составляет 0,002376 RUB. Рыночная капитализация VEX составляет 1 743 134,054904 RUB. Отслеживайте обновления цен VEX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Vexanium сегодня составляет 0,002376 RUB. Рыночная капитализация VEX составляет 1 743 134,054904 RUB. Отслеживайте обновления цен VEX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Vexanium Курс (VEX)

Текущая цена 1 VEX в RUB:

₽0,19599624
₽0,19599624₽0,19599624
+0,76%1D
RUB
График цены Vexanium (VEX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:50:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Vexanium

Текущая цена Vexanium (VEX) сегодня составляет ₽ 0,002376 с изменением 0,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VEX на RUB составляет ₽ 0,002376 за VEX.

На данный момент Vexanium занимает #1836 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,74M, при оборотном предложении 733,64M VEX. В течение последних 24 часов, VEX торговался в диапазоне от ₽ 0,002358 (минимум) до ₽ 0,002378 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,887060784, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,01005352946264.

В краткосрочной перспективе VEX изменился на 0,00% за последний час и на -2,87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,34K.

Рыночная информация Vexanium (VEX)

No.1836

₽ 1,74M
₽ 1,74M₽ 1,74M

₽ 56,34K
₽ 56,34K₽ 56,34K

₽ 2,40M
₽ 2,40M₽ 2,40M

733,64M
733,64M 733,64M

1 008 772 305
1 008 772 305 1 008 772 305

1 008 772 305
1 008 772 305 1 008 772 305

72,72%

VEX

Текущая рыночная капитализация Vexanium составляет ₽ 1,74M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,34K. Циркулируещее обращение VEX составляет 733,64M, а общее предложение – 1008772305. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,40M.

История цен Vexanium в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002358
₽ 0,002358₽ 0,002358
Мин 24Ч
₽ 0,002378
₽ 0,002378₽ 0,002378
Макс 24Ч

₽ 0,002358
₽ 0,002358₽ 0,002358

₽ 0,002378
₽ 0,002378₽ 0,002378

₽ 3,887060784
₽ 3,887060784₽ 3,887060784

₽ 0,01005352946264
₽ 0,01005352946264₽ 0,01005352946264

0,00%

+0,76%

-2,87%

-2,87%

История цен Vexanium (VEX) в RUB

Отслеживайте изменения цены Vexanium за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00147834+0,76%
30 дней₽ +0,000235+10,97%
60 дней₽ +0,001277+116,19%
90 дней₽ +0,000733+44,61%
Изменение цены Vexanium сегодня

Сегодня для VEX зафиксировано изменение ₽ +0,00147834 (+0,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Vexanium за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000235 (+10,97%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Vexanium за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VEX изменился на ₽ +0,001277 (+116,19%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Vexanium за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,000733 (+44,61%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Vexanium (VEX)?

Просмотеть страницу истории цен Vexanium.

Анализ по Vexanium

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Vexanium, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Vexanium?

Цена VEX зависит от следующих факторов: настроений рынка в отношении блокчейн-платформ, внедрения экосистемы dApp Vexanium, объема торгов на биржах, тенденций на рынке биткоинов и криптовалют, объявлений о партнерствах, обновлений по ходу разработки, регуляторных новостей, влияющих на альткоины, а также общего спроса на токены на основе DPoS.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Vexanium?

Люди хотят знать текущую цену Vexanium (VEX) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, анализ инвестиций и расчет прибыли/убытков. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам определять точки входа/выхода, оценивать волатильность и принимать обоснованные решения о покупке/продаже.

Прогноз цены Vexanium

Прогноз цены Vexanium (VEX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VEX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Vexanium (VEX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Vexanium потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Vexanium достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VEX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Vexanium».

Как купить и инвестировать Vexanium в Россия

Готовы приступить к работе с Vexanium? Покупка VEX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Vexanium. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Vexanium (VEX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Vexanium будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Vexanium (VEX)

Что вы можете сделать с Vexanium

Владение Vexanium позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Vexanium (VEX)

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

Источники Vexanium

Для более глубокого понимания Vexanium рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Vexanium
Обозреватель блоков

Категория :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Layer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:50:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Vexanium (VEX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Vexanium

VEX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по VEX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами VEX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Vexanium (VEX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Vexanium в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VEX/USDT
₽0,19599624
₽0,19599624₽0,19599624
+0,76%
23.72M (USDT)

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