Сегодняшняя цена Vexanium

Текущая цена Vexanium (VEX) сегодня составляет ₽ 0,002376 с изменением 0,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VEX на RUB составляет ₽ 0,002376 за VEX.

На данный момент Vexanium занимает #1836 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,74M, при оборотном предложении 733,64M VEX. В течение последних 24 часов, VEX торговался в диапазоне от ₽ 0,002358 (минимум) до ₽ 0,002378 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,887060784, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,01005352946264.

В краткосрочной перспективе VEX изменился на 0,00% за последний час и на -2,87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,34K.

Рыночная информация Vexanium (VEX)

Место No.1836 Рыночная капитализация ₽ 1,74M₽ 1,74M ₽ 1,74M Объем (24Ч) ₽ 56,34K₽ 56,34K ₽ 56,34K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,40M₽ 2,40M ₽ 2,40M Оборотное предложение 733,64M 733,64M 733,64M Макс. предложение 1 008 772 305 1 008 772 305 1 008 772 305 Общее предложение 1 008 772 305 1 008 772 305 1 008 772 305 Коэффициент обращения 72,72% Публичный блокчейн VEX

Текущая рыночная капитализация Vexanium составляет ₽ 1,74M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,34K. Циркулируещее обращение VEX составляет 733,64M, а общее предложение – 1008772305. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,40M.