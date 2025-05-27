Что такое Shardeum (SHM)

Shardeum создает первый в мире блокчейн 1 уровня с автоматическим масштабированием, предназначенный для решения проблем масштабируемости при сохранении истинной децентрализации. Он обеспечивает низкие комиссии за транзакции, высокую пропускную способность и справедливый доступ как для валидаторов, так и для пользователей.

Shardeum доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Shardeum. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Shardeum Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Shardeum, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена SHM в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Shardeum.

История цен Shardeum

Отслеживание траектории движения цены SHM дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории SHM в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Shardeum.

Как купить Shardeum (SHM)

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SHM на местную валюту

1 SHM к VND ₫ 2 894,8689 1 SHM к AUD A$ 0,174995 1 SHM к GBP ￡ 0,082417 1 SHM к EUR € 0,099352 1 SHM к USD $ 0,1129 1 SHM к MYR RM 0,477567 1 SHM к TRY ₺ 4,396326 1 SHM к JPY ¥ 16,232762 1 SHM к RUB ₽ 9,045548 1 SHM к INR ₹ 9,646176 1 SHM к IDR Rp 1 850,819376 1 SHM к PHP ₱ 6,271595 1 SHM к EGP ￡E. 5,624678 1 SHM к BRL R$ 0,640143 1 SHM к CAD C$ 0,154673 1 SHM к BDT ৳ 13,754607 1 SHM к NGN ₦ 178,638283 1 SHM к UAH ₴ 4,694382 1 SHM к VES Bs 10,6126 1 SHM к PKR Rs 31,793769 1 SHM к KZT ₸ 57,484164 1 SHM к THB ฿ 3,697475 1 SHM к TWD NT$ 3,388129 1 SHM к AED د.إ 0,414343 1 SHM к CHF Fr 0,092578 1 SHM к HKD HK$ 0,884007 1 SHM к MAD .د.م 1,035293 1 SHM к MXN $ 2,175583

Источники Shardeum

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Shardeum Какова цена Shardeum (SHM) сегодня? Текущая цена Shardeum (SHM) составляет 0,1129 USD . Какова рыночная капитализация Shardeum (SHM)? Текущая рыночная капитализация Shardeum составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения SHM на его рыночную цену в реальном времени 0,1129 USD . Каково оборотное предложение Shardeum (SHM)? Текущее оборотное предложение Shardeum (SHM) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Shardeum (SHM)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Shardeum (SHM) составляет 0,687 USD . Каков 24-часовой объем торгов Shardeum (SHM)? 24-часовой объем торгов Shardeum (SHM) составляет $ 78,49K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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