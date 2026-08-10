Сегодняшняя цена PMG

Текущая цена PMG (PMG) сегодня составляет ₽ 0,0011519 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PMG на RUB составляет ₽ 0,0011519 за PMG.

На данный момент PMG занимает #7464 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 PMG. В течение последних 24 часов, PMG торговался в диапазоне от ₽ 0,0011519 (минимум) до ₽ 0,0011519 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 33,391308593180348226, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,01794829425154569792.

В краткосрочной перспективе PMG изменился на 0,00% за последний час и на +4,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 0,00.

Рыночная информация PMG (PMG)

Место No.7464 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,30M₽ 2,30M ₽ 2,30M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Общее предложение 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн PMG

Текущая рыночная капитализация PMG составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 0,00. Циркулируещее обращение PMG составляет 0,00, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,30M.