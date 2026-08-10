Сегодняшняя цена Nebula3

Текущая цена Nebula3 (SN3) сегодня составляет ₽ 0.0002879 с изменением 1.77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN3 на RUB составляет ₽ 0.0002879 за SN3.

На данный момент Nebula3 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SN3. В течение последних 24 часов, SN3 торговался в диапазоне от ₽ 0.0002781 (минимум) до ₽ 0.0003007 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SN3 изменился на +0.03% за последний час и на +4.50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,26K.

Рыночная информация Nebula3 (SN3)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 54,26K₽ 54,26K ₽ 54,26K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 287.90K₽ 287.90K ₽ 287.90K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Nebula3 составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,26K. Циркулируещее обращение SN3 составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 287.90K.