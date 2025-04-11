Что такое MIU (MIU)

MIU – это мемкоин на кошачью тематику на Sui Network, управляемый сообществом и сочетающий развлечение с полезностью. Без налогов и с сильной поддержкой сообщества.

MIU доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в MIU. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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MIU Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как MIU, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена MIU в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены MIU.

История цен MIU

Отслеживание траектории движения цены MIU дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории MIU в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен MIU.

Как купить MIU (MIU)

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MIU на местную валюту

1 MIU к VND ₫ 0.00154666512 1 MIU к AUD A$ 0.0000000959088 1 MIU к GBP ￡ 0.0000000458432 1 MIU к EUR € 0.0000000530816 1 MIU к USD $ 0.00000006032 1 MIU к MYR RM 0.0000002666144 1 MIU к TRY ₺ 0.0000022957792 1 MIU к JPY ¥ 0.000008664968 1 MIU к RUB ₽ 0.0000050198304 1 MIU к INR ₹ 0.000005184504 1 MIU к IDR Rp 0.0010053329312 1 MIU к KRW ₩ 0.000085681544 1 MIU к PHP ₱ 0.0000034490976 1 MIU к EGP ￡E. 0.0000030956224 1 MIU к BRL R$ 0.0000003540784 1 MIU к CAD C$ 0.0000000832416 1 MIU к BDT ৳ 0.0000073306896 1 MIU к NGN ₦ 0.0000963575808 1 MIU к UAH ₴ 0.000002497248 1 MIU к VES Bs 0.00000428272 1 MIU к PKR Rs 0.0000169149344 1 MIU к KZT ₸ 0.0000311727728 1 MIU к THB ฿ 0.0000020213232 1 MIU к TWD NT$ 0.0000019519552 1 MIU к AED د.إ 0.0000002213744 1 MIU к CHF Fr 0.0000000488592 1 MIU к HKD HK$ 0.00000046748 1 MIU к MAD .د.م 0.000000560976 1 MIU к MXN $ 0.0000012257024

Источники MIU

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о MIU Какова цена MIU (MIU) сегодня? Текущая цена MIU (MIU) составляет 0.00000006032 USD . Какова рыночная капитализация MIU (MIU)? Текущая рыночная капитализация MIU составляет $ 0.00 USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения MIU на его рыночную цену в реальном времени 0.00000006032 USD . Каково оборотное предложение MIU (MIU)? Текущее оборотное предложение MIU (MIU) составляет 0.00 USD . Какова была самая высокая цена MIU (MIU)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена MIU (MIU) составляет 0.000000064 USD . Каков 24-часовой объем торгов MIU (MIU)? 24-часовой объем торгов MIU (MIU) составляет $ 548.64K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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