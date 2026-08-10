Сегодняшняя цена Dexsport

Текущая цена Dexsport (DESU) сегодня составляет ₽ 0,014216 с изменением 1,24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DESU на RUB составляет ₽ 0,014216 за DESU.

На данный момент Dexsport занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- DESU. В течение последних 24 часов, DESU торговался в диапазоне от ₽ 0,013999 (минимум) до ₽ 0,014216 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе DESU изменился на 0,00% за последний час и на -1,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 8,07K.

Рыночная информация Dexsport (DESU)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 8,07K₽ 8,07K ₽ 8,07K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 8,53M₽ 8,53M ₽ 8,53M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 600 000 000 600 000 000 600 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Dexsport составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 8,07K. Циркулируещее обращение DESU составляет --, а общее предложение – 600000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,53M.