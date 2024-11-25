RWAINC

RWA Inc. – это первая в мире сквозная экосистема токенизации и торговли активами реального мира. RWA Inc. создает сервис токенизации RWA, платформу для запуска/стейкинга RWA, биржу RWA и маркетплейс RWA для торговли активами реального мира на глобальном рынке. Уже сейчас RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а RWA Exchange заработает в ноябре 2024 года. Маркетплейс будет запущен в 2025 году.

Название криптовалютыRWAINC

МестоNo.1400

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0,88%

Оборотное предложение335 370 894,81

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение999 992 030,45

Коэффициент обращения0.3353%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.14355853970647262,2024-12-04

Наименьшая цена0.00999,2024-11-25

Публичный блокчейнBASE

ВведениеRWA Inc. – это первая в мире сквозная экосистема токенизации и торговли активами реального мира. RWA Inc. создает сервис токенизации RWA, платформу для запуска/стейкинга RWA, биржу RWA и маркетплейс RWA для торговли активами реального мира на глобальном рынке. Уже сейчас RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а RWA Exchange заработает в ноябре 2024 года. Маркетплейс будет запущен в 2025 году.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
RWAINC/USDT
RWA Inc.
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Объем 24ч (RWAINC)
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Сумма 24ч (USDT)
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Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
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