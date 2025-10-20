Текущая цена Portal To Bitcoin сегодня составляет 0.03295 USD. Следите за обновлениями цены PTB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PTB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Portal To Bitcoin сегодня составляет 0.03295 USD. Следите за обновлениями цены PTB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PTB прямо сейчас на MEXC.

$0,03295
-3,87%1D
График цены Portal To Bitcoin (PTB) в реальном времени
Информация о ценах Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

$ 0,03188
$ 0,03691
$ 0,03188
$ 0,03691
$ 0,08213221598557312
$ 0,023917348960866256
-0,10%

-3,86%

-6,74%

-6,74%

Текущая цена Portal To Bitcoin (PTB) составляет $ 0,03295. За последние 24 часа PTB торговался в диапазоне от $ 0,03188 до $ 0,03691, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PTB за все время составляет $ 0,08213221598557312, а минимальная – $ 0,023917348960866256.

Что касается краткосрочной динамики, PTB изменился на -0,10% за последний час, на -3,86% за 24 часа и на -6,74% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Portal To Bitcoin (PTB)

$ 59,41M
$ 4,08M
$ 276,78M
1,80B
8 400 000 000
5 258 400 000
21,46%

Текущая рыночная капитализация Portal To Bitcoin составляет $ 59,41M, при 24-часовом объеме торгов $ 4,08M. Циркулируещее обращение PTB составляет 1,80B, а общее предложение – 5258400000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 276,78M.

История цен Portal To Bitcoin (PTB) в USD

Отслеживайте изменения цены Portal To Bitcoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0013265-3,86%
30 дней$ -0,02664-44,71%
60 дней$ +0,02295+229,50%
90 дней$ +0,02295+229,50%
Изменение цены Portal To Bitcoin сегодня

Сегодня для PTB зафиксировано изменение $ -0,0013265 (-3,86%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Portal To Bitcoin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,02664 (-44,71%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Portal To Bitcoin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PTB изменился на $ +0,02295 (+229,50%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Portal To Bitcoin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,02295 (+229,50%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Portal To Bitcoin (PTB)?

Просмотеть страницу истории цен Portal To Bitcoin.

Что такое Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin представляет инновационную некастодиальную кроссчейн-инфраструктуру, разработанную для обеспечения безопасной, эффективной и минимально доверительной торговли между Bitcoin и другими блокчейнами, такими как Ethereum и Solana. Основой инфраструктуры PortalToBitcoin является запатентованная технология BitScaler, передовая платформа, разработанная специально для эффективного и устойчивого масштабирования транзакций Bitcoin, что позволяет увеличить ее способность поддерживать децентрализованные финансы (DeFi) и более широкие приложения блокчейна.

Portal To Bitcoin доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Portal To Bitcoin. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга PTB, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Portal To Bitcoin в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Portal To Bitcoin простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Portal To Bitcoin (USD)

Сколько будет стоить Portal To Bitcoin (PTB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Portal To Bitcoin (PTB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Portal To Bitcoin.

Проверьте прогноз цены Portal To Bitcoin!

Токеномика Portal To Bitcoin (PTB)

Понимание токеномики Portal To Bitcoin (PTB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PTB прямо сейчас!

Как купить Portal To Bitcoin (PTB)

Ищете как купить Portal To Bitcoin? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Portal To Bitcoin на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

PTB на местную валюту

1 Portal To Bitcoin (PTB) в VND
867,07925
1 Portal To Bitcoin (PTB) в AUD
A$0,0504135
1 Portal To Bitcoin (PTB) в GBP
0,024383
1 Portal To Bitcoin (PTB) в EUR
0,028337
1 Portal To Bitcoin (PTB) в USD
$0,03295
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MYR
RM0,139049
1 Portal To Bitcoin (PTB) в TRY
1,383241
1 Portal To Bitcoin (PTB) в JPY
¥5,0084
1 Portal To Bitcoin (PTB) в ARS
ARS$48,031874
1 Portal To Bitcoin (PTB) в RUB
2,6725745
1 Portal To Bitcoin (PTB) в INR
2,894987
1 Portal To Bitcoin (PTB) в IDR
Rp549,166447
1 Portal To Bitcoin (PTB) в PHP
1,93087
1 Portal To Bitcoin (PTB) в EGP
￡E.1,567761
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BRL
R$0,1776005
1 Portal To Bitcoin (PTB) в CAD
C$0,0458005
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BDT
4,022536
1 Portal To Bitcoin (PTB) в NGN
48,172241
1 Portal To Bitcoin (PTB) в COP
$128,2100975
1 Portal To Bitcoin (PTB) в ZAR
R.0,5723415
1 Portal To Bitcoin (PTB) в UAH
1,374015
1 Portal To Bitcoin (PTB) в TZS
T.Sh.81,761471
1 Portal To Bitcoin (PTB) в VES
Bs6,9195
1 Portal To Bitcoin (PTB) в CLP
$31,3025
1 Portal To Bitcoin (PTB) в PKR
Rs9,31826
1 Portal To Bitcoin (PTB) в KZT
17,724464
1 Portal To Bitcoin (PTB) в THB
฿1,080101
1 Portal To Bitcoin (PTB) в TWD
NT$1,01486
1 Portal To Bitcoin (PTB) в AED
د.إ0,1209265
1 Portal To Bitcoin (PTB) в CHF
Fr0,0260305
1 Portal To Bitcoin (PTB) в HKD
HK$0,2560215
1 Portal To Bitcoin (PTB) в AMD
֏12,580969
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MAD
.د.م0,3041285
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MXN
$0,6066095
1 Portal To Bitcoin (PTB) в SAR
ريال0,1235625
1 Portal To Bitcoin (PTB) в ETB
Br4,940523
1 Portal To Bitcoin (PTB) в KES
KSh4,2568105
1 Portal To Bitcoin (PTB) в JOD
د.أ0,02336155
1 Portal To Bitcoin (PTB) в PLN
0,1202675
1 Portal To Bitcoin (PTB) в RON
лв0,144321
1 Portal To Bitcoin (PTB) в SEK
kr0,30973
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BGN
лв0,055356
1 Portal To Bitcoin (PTB) в HUF
Ft11,083062
1 Portal To Bitcoin (PTB) в CZK
0,6909615
1 Portal To Bitcoin (PTB) в KWD
د.ك0,0100827
1 Portal To Bitcoin (PTB) в ILS
0,108735
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BOB
Bs0,2270255
1 Portal To Bitcoin (PTB) в AZN
0,056015
1 Portal To Bitcoin (PTB) в TJS
SM0,30314
1 Portal To Bitcoin (PTB) в GEL
0,088965
1 Portal To Bitcoin (PTB) в AOA
Kz30,0362315
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BHD
.د.ب0,0123892
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BMD
$0,03295
1 Portal To Bitcoin (PTB) в DKK
kr0,212198
1 Portal To Bitcoin (PTB) в HNL
L0,8642785
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MUR
1,5002135
1 Portal To Bitcoin (PTB) в NAD
$0,5749775
1 Portal To Bitcoin (PTB) в NOK
kr0,3291705
1 Portal To Bitcoin (PTB) в NZD
$0,0570035
1 Portal To Bitcoin (PTB) в PAB
B/.0,03295
1 Portal To Bitcoin (PTB) в PGK
K0,13839
1 Portal To Bitcoin (PTB) в QAR
ر.ق0,1196085
1 Portal To Bitcoin (PTB) в RSD
дин.3,3289385
1 Portal To Bitcoin (PTB) в UZS
soʻm396,9878605
1 Portal To Bitcoin (PTB) в ALL
L2,7411105
1 Portal To Bitcoin (PTB) в ANG
ƒ0,0589805
1 Portal To Bitcoin (PTB) в AWG
ƒ0,05931
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BBD
$0,0659
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BAM
KM0,055356
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BIF
Fr96,90595
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BND
$0,0425055
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BSD
$0,03295
1 Portal To Bitcoin (PTB) в JMD
$5,2894635
1 Portal To Bitcoin (PTB) в KHR
132,8626375
1 Portal To Bitcoin (PTB) в KMF
Fr13,9708
1 Portal To Bitcoin (PTB) в LAK
716,3043335
1 Portal To Bitcoin (PTB) в LKR
රු9,978578
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MDL
L0,560809
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MGA
Ar147,098026
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MOP
P0,2632705
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MVR
0,504135
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MWK
MK57,006795
1 Portal To Bitcoin (PTB) в MZN
MT2,105505
1 Portal To Bitcoin (PTB) в NPR
रु4,6192605
1 Portal To Bitcoin (PTB) в PYG
233,6814
1 Portal To Bitcoin (PTB) в RWF
Fr47,74455
1 Portal To Bitcoin (PTB) в SBD
$0,2711785
1 Portal To Bitcoin (PTB) в SCR
0,4504265
1 Portal To Bitcoin (PTB) в SRD
$1,306138
1 Portal To Bitcoin (PTB) в SVC
$0,2876535
1 Portal To Bitcoin (PTB) в SZL
L0,5749775
1 Portal To Bitcoin (PTB) в TMT
m0,1156545
1 Portal To Bitcoin (PTB) в TND
د.ت0,0967412
1 Portal To Bitcoin (PTB) в TTD
$0,2230715
1 Portal To Bitcoin (PTB) в UGX
Sh114,7978
1 Portal To Bitcoin (PTB) в XAF
Fr18,61675
1 Portal To Bitcoin (PTB) в XCD
$0,088965
1 Portal To Bitcoin (PTB) в XOF
Fr18,61675
1 Portal To Bitcoin (PTB) в XPF
Fr3,3609
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BWP
P0,472503
1 Portal To Bitcoin (PTB) в BZD
$0,0659
1 Portal To Bitcoin (PTB) в CVE
$3,1305795
1 Portal To Bitcoin (PTB) в DJF
Fr5,83215
1 Portal To Bitcoin (PTB) в DOP
$2,0906775
1 Portal To Bitcoin (PTB) в DZD
د.ج4,299316
1 Portal To Bitcoin (PTB) в FJD
$0,075785
1 Portal To Bitcoin (PTB) в GNF
Fr286,50025
1 Portal To Bitcoin (PTB) в GTQ
Q0,251738
1 Portal To Bitcoin (PTB) в GYD
$6,8816075
1 Portal To Bitcoin (PTB) в ISK
kr4,0199

Источники Portal To Bitcoin

Для более глубокого понимания Portal To Bitcoin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Portal To Bitcoin
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Portal To Bitcoin

Сколько стоит Portal To Bitcoin (PTB) на сегодня?
Актуальная цена PTB в USD – 0,03295 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PTB в USD?
Текущая цена PTB в USD составляет $ 0,03295. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Portal To Bitcoin?
Рыночная капитализация PTB составляет $ 59,41M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PTB?
Циркулирующее предложение PTB составляет 1,80B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PTB?
PTB достиг максимальной цены (ATH) в 0,08213221598557312 USD.
Какова была минимальная цена PTB за все время (ATL)?
PTB достиг минимальной цены (ATL) в 0,023917348960866256 USD.
Каков объем торгов PTB?
Объем торгов за последние 24 часа для PTB составляет $ 4,08M USD.
Вырастет ли PTB в цене в этом году?
PTB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PTB для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:52:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Portal To Bitcoin (PTB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

