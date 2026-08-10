Сегодняшняя цена SPACEX(PRE)

Текущая цена SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) сегодня составляет ₽ 131,77 с изменением 0,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPACEX(PRE) на RUB составляет ₽ 131,77 за SPACEX(PRE).

На данный момент SPACEX(PRE) занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SPACEX(PRE). В течение последних 24 часов, SPACEX(PRE) торговался в диапазоне от ₽ 128,09 (минимум) до ₽ 138,1 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SPACEX(PRE) изменился на +0,57% за последний час и на +18,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 69,52K.

Рыночная информация SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE))

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 69,52K₽ 69,52K ₽ 69,52K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,72T₽ 1,72T ₽ 1,72T Оборотное предложение ---- -- Макс. предложение 13 075 865 175 13 075 865 175 13 075 865 175 Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация SPACEX(PRE) составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 69,52K. Циркулируещее обращение SPACEX(PRE) составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,72T.