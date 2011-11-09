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Текущая цена Лайткоин сегодня составляет 45,37 RUB. Рыночная капитализация LTC составляет 3 506 239 059,9900951495 RUB. Отслеживайте обновления цен LTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Лайткоин сегодня составляет 45,37 RUB. Рыночная капитализация LTC составляет 3 506 239 059,9900951495 RUB. Отслеживайте обновления цен LTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Лайткоин Курс (LTC)

Текущая цена 1 LTC в RUB:

₽3 748,0157
₽3 748,0157₽3 748,0157
-2,32%1D
RUB
График цены Лайткоин (LTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:59:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Лайткоин

Текущая цена Лайткоин (LTC) сегодня составляет ₽ 45,37 с изменением 2,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LTC на RUB составляет ₽ 45,37 за LTC.

На данный момент Лайткоин занимает #25 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,51B, при оборотном предложении 77,28M LTC. В течение последних 24 часов, LTC торговался в диапазоне от ₽ 45,23 (минимум) до ₽ 46,5 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 34 114,6372579232, тогда как исторический минимум составил ₽ 92,006058702468871554.

В краткосрочной перспективе LTC изменился на -0,07% за последний час и на +2,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,03M.

Рыночная информация Лайткоин (LTC)

No.25

₽ 3,51B
₽ 3,51B₽ 3,51B

₽ 2,03M
₽ 2,03M₽ 2,03M

₽ 3,81B
₽ 3,81B₽ 3,81B

77,28M
77,28M 77,28M

84 000 000
84 000 000 84 000 000

84 000 000
84 000 000 84 000 000

92,00%

0,15%

2011-11-09 00:00:00

₽ 355,223
₽ 355,223₽ 355,223

LTC

Текущая рыночная капитализация Лайткоин составляет ₽ 3,51B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,03M. Циркулируещее обращение LTC составляет 77,28M, а общее предложение – 84000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,81B.

История цен Лайткоин в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 45,23
₽ 45,23₽ 45,23
Мин 24Ч
₽ 46,5
₽ 46,5₽ 46,5
Макс 24Ч

₽ 45,23
₽ 45,23₽ 45,23

₽ 46,5
₽ 46,5₽ 46,5

₽ 34 114,6372579232
₽ 34 114,6372579232₽ 34 114,6372579232

₽ 92,006058702468871554
₽ 92,006058702468871554₽ 92,006058702468871554

-0,07%

-2,32%

+2,83%

+2,83%

История цен Лайткоин (LTC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Лайткоин за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -89,0192-2,32%
30 дней₽ +0,25+0,55%
60 дней₽ +2,72+6,37%
90 дней₽ -12,5-21,61%
Изменение цены Лайткоин сегодня

Сегодня для LTC зафиксировано изменение ₽ -89,0192 (-2,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Лайткоин за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,25 (+0,55%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Лайткоин за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LTC изменился на ₽ +2,72 (+6,37%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Лайткоин за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -12,5 (-21,61%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Лайткоин (LTC)?

Просмотеть страницу истории цен Лайткоин.

Анализ по Лайткоин

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Лайткоин, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Лайткоин: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке LTC: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

LTC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии на уровне 45,5333, при текущем курсе 45,56 — цена находится в непосредственной близости от ключевого уровня. Котировки находятся внутри узкого ценового диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается кратковременное равновесие. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, тогда как долгосрочные EMA продолжают колебаться около нулевой оси; индикаторная система не демонстрирует явных расхождений. Рыночная структура сохраняет характер консолидации: цена пока не смогла эффективно пробить верхнюю или нижнюю границу диапазона, а торговая активность сосредоточена вокруг текущего уровня. MACD зафиксировал перекрестие «бычий крест», при этом разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, что указывает на усиление краткосрочной покупательской динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о необходимости подтверждения дальнейшего направления тренда. KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение, что говорит о росте краткосрочной волатильности. Полосы Боллинджера остаются практически параллельными, цена движется вдоль средней полосы, без явных признаков одностороннего движения. Распределение импульса выглядит относительно равномерным, отсутствуют четкие ориентиры для определения направления, рынок находится в фазе накопления сил. Ближайший сопротивительный уровень расположен на отметке R1 — 45,6666, что примерно соответствует 0,24% от текущего курса. Дальний контрольный уровень — R2 на отметке 45,7633, который выступает второй линией защиты. Снизу ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 45,4366, что составляет около 0,27% от текущего курса. Ключевая точка поддержки — S2 на уровне 45,3033; её пробой откроет путь к дальнейшему снижению. Текущий уровень цены находится в ключевой зоне соперничества быков и медведей, а колебания остаются ограниченными.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Лайткоин?

Цены на Litecoin (LTC) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов
2. Динамика цен биткоина (выраженная корреляция)
3. Уровень принятия криптовалюты продавцами и торговыми точками
4. Обновления сети и технологические разработки
5. Регуляторные новости и государственные политики
6. Объём торгов и ликвидность
7. Сложность майнинга и события, связанные с халвингом
8. Конкуренция со стороны других альткоинов
9. Общие тенденции на рынке криптовалют
10. Макроэкономические факторы, такие как уровень инфляции и процентные ставки

Все эти элементы в совокупности формируют волатильность цен на рынке LTC.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Лайткоин?

Люди хотят знать текущую цену Litecoin (LTC) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рынка и отслеживание прибыли/убытков. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам исполнять ордера на покупку/продажу, инвесторам оценивать стоимость своих активов, а аналитикам выявлять тенденции.

Прогноз цены Лайткоин

Прогноз цены Лайткоин (LTC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LTC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Лайткоин (LTC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Лайткоин потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Лайткоин достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LTC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Лайткоин».

Как купить и инвестировать Лайткоин в Россия

Готовы приступить к работе с Лайткоин? Покупка LTC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Лайткоин. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Лайткоин (LTC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Лайткоин будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Лайткоин (LTC)

Что вы можете сделать с Лайткоин

Владение Лайткоин позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Лайткоин (LTC)

Litecoin — это peer-to-peer интернет-валюта, которая позволяет осуществлять мгновенные, почти нулевые платежи для любого человека по всему миру. Litecoin — это глобальная платежная сеть с открытым исходным кодом, полностью децентрализованная без каких-либо регуляторов

Источники Лайткоин

Для более глубокого понимания Лайткоин рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Лайткоин
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:59:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Лайткоин (LTC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Лайткоин

LTC USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Лайткоин (LTC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Лайткоин в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LTC/USDT
₽3 749,6679
₽3 749,6679₽3 749,6679
-2,30%
44.35K (USDT)
LTC/USDC
₽3 744,7113
₽3 744,7113₽3 744,7113
-2,36%
935.61 (USDT)
LTC/BTC
₽0,057595692
₽0,057595692₽0,057595692
-2,05%
208.91 (USDT)
LTC/USD1
₽3 745,5374
₽3 745,5374₽3 745,5374
-2,42%
1.16K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 LTC = 3 748,0157 RUB