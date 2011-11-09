Лайткоин Курс (LTC)
Текущая цена Лайткоин (LTC) сегодня составляет ₽ 45,37 с изменением 2,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LTC на RUB составляет ₽ 45,37 за LTC.
На данный момент Лайткоин занимает #25 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,51B, при оборотном предложении 77,28M LTC. В течение последних 24 часов, LTC торговался в диапазоне от ₽ 45,23 (минимум) до ₽ 46,5 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 34 114,6372579232, тогда как исторический минимум составил ₽ 92,006058702468871554.
В краткосрочной перспективе LTC изменился на -0,07% за последний час и на +2,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,03M.
No.25
92,00%
0,15%
2011-11-09 00:00:00
LTC
Текущая рыночная капитализация Лайткоин составляет ₽ 3,51B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,03M. Циркулируещее обращение LTC составляет 77,28M, а общее предложение – 84000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,81B.
-0,07%
-2,32%
+2,83%
+2,83%
Отслеживайте изменения цены Лайткоин за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -89,0192
|-2,32%
|30 дней
|₽ +0,25
|+0,55%
|60 дней
|₽ +2,72
|+6,37%
|90 дней
|₽ -12,5
|-21,61%
Сегодня для LTC зафиксировано изменение ₽ -89,0192 (-2,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,25 (+0,55%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то LTC изменился на ₽ +2,72 (+6,37%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -12,5 (-21,61%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Лайткоин.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Лайткоин, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке LTC: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
LTC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии на уровне 45,5333, при текущем курсе 45,56 — цена находится в непосредственной близости от ключевого уровня. Котировки находятся внутри узкого ценового диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается кратковременное равновесие. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, тогда как долгосрочные EMA продолжают колебаться около нулевой оси; индикаторная система не демонстрирует явных расхождений. Рыночная структура сохраняет характер консолидации: цена пока не смогла эффективно пробить верхнюю или нижнюю границу диапазона, а торговая активность сосредоточена вокруг текущего уровня. MACD зафиксировал перекрестие «бычий крест», при этом разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, что указывает на усиление краткосрочной покупательской динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о необходимости подтверждения дальнейшего направления тренда. KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение, что говорит о росте краткосрочной волатильности. Полосы Боллинджера остаются практически параллельными, цена движется вдоль средней полосы, без явных признаков одностороннего движения. Распределение импульса выглядит относительно равномерным, отсутствуют четкие ориентиры для определения направления, рынок находится в фазе накопления сил. Ближайший сопротивительный уровень расположен на отметке R1 — 45,6666, что примерно соответствует 0,24% от текущего курса. Дальний контрольный уровень — R2 на отметке 45,7633, который выступает второй линией защиты. Снизу ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 45,4366, что составляет около 0,27% от текущего курса. Ключевая точка поддержки — S2 на уровне 45,3033; её пробой откроет путь к дальнейшему снижению. Текущий уровень цены находится в ключевой зоне соперничества быков и медведей, а колебания остаются ограниченными.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Лайткоин потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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