Текущее общее настроение на рынке LTC: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

LTC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии на уровне 45,5333, при текущем курсе 45,56 — цена находится в непосредственной близости от ключевого уровня. Котировки находятся внутри узкого ценового диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается кратковременное равновесие. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, тогда как долгосрочные EMA продолжают колебаться около нулевой оси; индикаторная система не демонстрирует явных расхождений. Рыночная структура сохраняет характер консолидации: цена пока не смогла эффективно пробить верхнюю или нижнюю границу диапазона, а торговая активность сосредоточена вокруг текущего уровня. MACD зафиксировал перекрестие «бычий крест», при этом разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, что указывает на усиление краткосрочной покупательской динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о необходимости подтверждения дальнейшего направления тренда. KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение, что говорит о росте краткосрочной волатильности. Полосы Боллинджера остаются практически параллельными, цена движется вдоль средней полосы, без явных признаков одностороннего движения. Распределение импульса выглядит относительно равномерным, отсутствуют четкие ориентиры для определения направления, рынок находится в фазе накопления сил. Ближайший сопротивительный уровень расположен на отметке R1 — 45,6666, что примерно соответствует 0,24% от текущего курса. Дальний контрольный уровень — R2 на отметке 45,7633, который выступает второй линией защиты. Снизу ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 45,4366, что составляет около 0,27% от текущего курса. Ключевая точка поддержки — S2 на уровне 45,3033; её пробой откроет путь к дальнейшему снижению. Текущий уровень цены находится в ключевой зоне соперничества быков и медведей, а колебания остаются ограниченными.

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