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Epic Chain Курс (EPIC)

USD

График цены Epic Chain (EPIC) в реальном времени

$1.367
$1.367$1.367
+1.93%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о EPIC

Текущая цена Epic Chain (EPIC) сегодня составляет 1.362 USD с текущей рыночной капитализацией $ 28.67M USD. Курс EPIC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели Epic Chain:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 192.18K USD
- Изменение цены Epic Chain в течение дня составляет +1.93%
- Оборотное предложение составляет 21.05M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене EPIC к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах EPIC.

Ценовые показатели EPIC - USD

Отслеживайте изменения цены Epic Chain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.02588+1.93%
30 дней$ +0.862+172.40%
60 дней$ +0.862+172.40%
90 дней$ +0.862+172.40%
Изменение цены Epic Chain сегодня

Сегодня для EPIC зафиксировано изменение $ +0.02588 (+1.93%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Epic Chain за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0.862 (+172.40%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Epic Chain за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EPIC изменился на $ +0.862 (+172.40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Epic Chain за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0.862 (+172.40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене EPIC

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах Epic Chain: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 1.302
$ 1.302$ 1.302

$ 1.367
$ 1.367$ 1.367

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

+1.71%

+1.93%

+16.11%

Рыночная информация EPIC

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

$ 28.67M
$ 28.67M$ 28.67M

$ 192.18K
$ 192.18K$ 192.18K

21.05M
21.05M 21.05M

Что такое Epic Chain (EPIC)

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

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Epic Chain Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Epic Chain, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена EPIC в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Epic Chain.

История цен Epic Chain

Отслеживание траектории движения цены EPIC дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории EPIC в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Epic Chain.

Как купить Epic Chain (EPIC)

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EPIC на местную валюту

1 EPIC к VND
34,923.042
1 EPIC к AUD
A$2.16558
1 EPIC к GBP
1.03512
1 EPIC к EUR
1.19856
1 EPIC к USD
$1.362
1 EPIC к MYR
RM6.02004
1 EPIC к TRY
51.83772
1 EPIC к JPY
¥195.93732
1 EPIC к RUB
113.37288
1 EPIC к INR
117.32268
1 EPIC к IDR
Rp23,084.7423
1 EPIC к KRW
1,934.6529
1 EPIC к PHP
77.634
1 EPIC к EGP
￡E.69.9387
1 EPIC к BRL
R$7.99494
1 EPIC к CAD
C$1.89318
1 EPIC к BDT
165.52386
1 EPIC к NGN
2,175.71328
1 EPIC к UAH
56.3868
1 EPIC к VES
Bs96.702
1 EPIC к PKR
Rs381.93204
1 EPIC к KZT
703.86798
1 EPIC к THB
฿45.59976
1 EPIC к TWD
NT$44.0607
1 EPIC к AED
د.إ4.99854
1 EPIC к CHF
Fr1.10322
1 EPIC к HKD
HK$10.5555
1 EPIC к MAD
.د.م12.6666
1 EPIC к MXN
$27.70308

Источники Epic Chain

Для более глубокого понимания Epic Chain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Epic Chain
Обозреватель блоков

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1 EPIC = 1.362 USD

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