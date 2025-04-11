Что такое Epic Chain (EPIC)

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

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Epic Chain Прогноз Цены

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История цен Epic Chain

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EPIC на местную валюту

1 EPIC к VND ₫ 34,923.042 1 EPIC к AUD A$ 2.16558 1 EPIC к GBP ￡ 1.03512 1 EPIC к EUR € 1.19856 1 EPIC к USD $ 1.362 1 EPIC к MYR RM 6.02004 1 EPIC к TRY ₺ 51.83772 1 EPIC к JPY ¥ 195.93732 1 EPIC к RUB ₽ 113.37288 1 EPIC к INR ₹ 117.32268 1 EPIC к IDR Rp 23,084.7423 1 EPIC к KRW ₩ 1,934.6529 1 EPIC к PHP ₱ 77.634 1 EPIC к EGP ￡E. 69.9387 1 EPIC к BRL R$ 7.99494 1 EPIC к CAD C$ 1.89318 1 EPIC к BDT ৳ 165.52386 1 EPIC к NGN ₦ 2,175.71328 1 EPIC к UAH ₴ 56.3868 1 EPIC к VES Bs 96.702 1 EPIC к PKR Rs 381.93204 1 EPIC к KZT ₸ 703.86798 1 EPIC к THB ฿ 45.59976 1 EPIC к TWD NT$ 44.0607 1 EPIC к AED د.إ 4.99854 1 EPIC к CHF Fr 1.10322 1 EPIC к HKD HK$ 10.5555 1 EPIC к MAD .د.م 12.6666 1 EPIC к MXN $ 27.70308

Источники Epic Chain

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