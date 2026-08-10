Сегодняшняя цена NuNet

Текущая цена NuNet (NTX) сегодня составляет ₽ 0,002046 с изменением 4,61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NTX на RUB составляет ₽ 0,002046 за NTX.

На данный момент NuNet занимает #1791 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,03M, при оборотном предложении 504,08M NTX. В течение последних 24 часов, NTX торговался в диапазоне от ₽ 0,001698 (минимум) до ₽ 0,002191 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 19,813947555265236, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1518718113224457696.

В краткосрочной перспективе NTX изменился на -0,39% за последний час и на +7,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 44,81K.

Рыночная информация NuNet (NTX)

Место No.1791 Рыночная капитализация ₽ 1,03M₽ 1,03M ₽ 1,03M Объем (24Ч) ₽ 44,81K₽ 44,81K ₽ 44,81K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,05M₽ 2,05M ₽ 2,05M Оборотное предложение 504,08M 504,08M 504,08M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 50,40% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация NuNet составляет ₽ 1,03M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 44,81K. Циркулируещее обращение NTX составляет 504,08M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,05M.