Рынок
Купить крипто
Спот
В тренде
Фьючерсы
Фьючерсы M-Day
Поиск
Избранные
BANANA/USDT
Banana Gun
--
--
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (BANANA)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
BANANA/USDT
Banana Gun
--
--
--
Макс 24ч
0
Мин 24ч
0
Объем 24ч (BANANA)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0
Мин 24ч
0
Объем 24ч (BANANA)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация
График
Информация
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
BANANA
Обзор
Название криптовалюты
BANANA
Время выпуска
--
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000
Оборотное предложение
--
Рыночная капитализация по оборотному предложению
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Обозреватель блоков
Книга ордеров
Книга ордеров
0.01
Цена
(
USDT
)
(
BANANA
)
(
USDT
)
0
<
$
0.01
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Сумма(BANANA)
Цена(USDT)
Сумма
(BANANA)
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер
--%
/ Тейкер
--%
Купить
Продать
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно
--
USDT
Цена
USDT
Сумма
BANANA
Всего
USDT
TP
SL
Купить BANANA
Доступно
--
BANANA
Цена
USDT
Сумма
BANANA
Всего
USDT
TP
SL
Продать BANANA
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Скрыть другие пары
Сеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...