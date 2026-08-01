Yield Guild Games Курс (YGG)
Текущая цена Yield Guild Games (YGG) сегодня составляет ₽ 0,02001 с изменением 0,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YGG на RUB составляет ₽ 0,02001 за YGG.
На данный момент Yield Guild Games занимает #733 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,25M, при оборотном предложении 762,36M YGG. В течение последних 24 часов, YGG торговался в диапазоне от ₽ 0,01982 (минимум) до ₽ 0,02046 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 948,40280043212087010, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,951652169073628175.
В краткосрочной перспективе YGG изменился на -0,30% за последний час и на +8,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,40K.
No.733
76,23%
ETH
Текущая рыночная капитализация Yield Guild Games составляет ₽ 15,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,40K. Циркулируещее обращение YGG составляет 762,36M, а общее предложение – 999716389.32277708. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 20,01M.
-0,30%
-0,29%
+8,45%
+8,45%
Отслеживайте изменения цены Yield Guild Games за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0048013
|-0,29%
|30 дней
|₽ -0,00239
|-10,67%
|60 дней
|₽ -0,00553
|-21,66%
|90 дней
|₽ -0,02349
|-54,00%
Сегодня для YGG зафиксировано изменение ₽ -0,0048013 (-0,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00239 (-10,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то YGG изменился на ₽ -0,00553 (-21,66%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02349 (-54,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Yield Guild Games (YGG)?
Просмотеть страницу истории цен Yield Guild Games.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Yield Guild Games, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке YGG: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
YGG_USDT在4小时周期内运行于0.02018中枢上方，当前价格为0.02029，已接近R1阻力位0.02048。价格处于枢纽体系的上半区，短期结构呈现震荡偏多形态。均线组尚未形成明确的多头排列，买盘信号缺失，表明上方筹码密集度较高。目前价位距离S2支撑位0.01967尚有一定缓冲空间，整体结构仍维持区间整理特征。 MACD指标录得金叉，显示短期动能向上发散。RSI进入超买区域，提示追高动能面临衰竭风险。快慢指标出现分层现象，MACD看涨信号与RSI超买状态并存，动能分布不均。波动率保持常态，未见极端放量行为。KDJ与StochRSI数值需结合布林带开口方向进行判断，目前布林带收口迹象不明显，市场缺乏单边突破的驱动力。 近端关键阻力位于R1的0.02048，距离现价约0.9%。下方第一支撑为S1的0.01997，距离现价约1.6%。远端参考价位包括R2的0.02069及S2的0.01967。交易者需密切关注价格在0.02018中枢附近的得失情况，该位置构成短期多空分水岭。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Yield Guild Games потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.
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