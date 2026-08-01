Сегодняшняя цена Yield Guild Games

Текущая цена Yield Guild Games (YGG) сегодня составляет ₽ 0,02001 с изменением 0,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YGG на RUB составляет ₽ 0,02001 за YGG.

На данный момент Yield Guild Games занимает #733 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,25M, при оборотном предложении 762,36M YGG. В течение последних 24 часов, YGG торговался в диапазоне от ₽ 0,01982 (минимум) до ₽ 0,02046 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 948,40280043212087010, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,951652169073628175.

В краткосрочной перспективе YGG изменился на -0,30% за последний час и на +8,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,40K.

Рыночная информация Yield Guild Games (YGG)

Место No.733 Рыночная капитализация ₽ 15,25M₽ 15,25M ₽ 15,25M Объем (24Ч) ₽ 60,40K₽ 60,40K ₽ 60,40K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 20,01M₽ 20,01M ₽ 20,01M Оборотное предложение 762,36M 762,36M 762,36M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 999 716 389,32277708 999 716 389,32277708 999 716 389,32277708 Коэффициент обращения 76,23% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Yield Guild Games составляет ₽ 15,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,40K. Циркулируещее обращение YGG составляет 762,36M, а общее предложение – 999716389.32277708. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 20,01M.