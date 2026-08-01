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Текущая цена Yield Guild Games сегодня составляет 0,02001 RUB. Рыночная капитализация YGG составляет 15 254 726,5464928592808 RUB. Отслеживайте обновления цен YGG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Yield Guild Games сегодня составляет 0,02001 RUB. Рыночная капитализация YGG составляет 15 254 726,5464928592808 RUB. Отслеживайте обновления цен YGG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Yield Guild Games Курс (YGG)

Текущая цена 1 YGG в RUB:

₽1,650825
₽1,650825₽1,650825
-0,29%1D
RUB
График цены Yield Guild Games (YGG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:30:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Yield Guild Games

Текущая цена Yield Guild Games (YGG) сегодня составляет ₽ 0,02001 с изменением 0,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YGG на RUB составляет ₽ 0,02001 за YGG.

На данный момент Yield Guild Games занимает #733 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,25M, при оборотном предложении 762,36M YGG. В течение последних 24 часов, YGG торговался в диапазоне от ₽ 0,01982 (минимум) до ₽ 0,02046 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 948,40280043212087010, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,951652169073628175.

В краткосрочной перспективе YGG изменился на -0,30% за последний час и на +8,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,40K.

Рыночная информация Yield Guild Games (YGG)

No.733

₽ 15,25M
₽ 15,25M₽ 15,25M

₽ 60,40K
₽ 60,40K₽ 60,40K

₽ 20,01M
₽ 20,01M₽ 20,01M

762,36M
762,36M 762,36M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

999 716 389,32277708
999 716 389,32277708 999 716 389,32277708

76,23%

ETH

Текущая рыночная капитализация Yield Guild Games составляет ₽ 15,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,40K. Циркулируещее обращение YGG составляет 762,36M, а общее предложение – 999716389.32277708. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 20,01M.

История цен Yield Guild Games в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01982
₽ 0,01982₽ 0,01982
Мин 24Ч
₽ 0,02046
₽ 0,02046₽ 0,02046
Макс 24Ч

₽ 0,01982
₽ 0,01982₽ 0,01982

₽ 0,02046
₽ 0,02046₽ 0,02046

₽ 948,40280043212087010
₽ 948,40280043212087010₽ 948,40280043212087010

₽ 1,951652169073628175
₽ 1,951652169073628175₽ 1,951652169073628175

-0,30%

-0,29%

+8,45%

+8,45%

История цен Yield Guild Games (YGG) в RUB

Отслеживайте изменения цены Yield Guild Games за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0048013-0,29%
30 дней₽ -0,00239-10,67%
60 дней₽ -0,00553-21,66%
90 дней₽ -0,02349-54,00%
Изменение цены Yield Guild Games сегодня

Сегодня для YGG зафиксировано изменение ₽ -0,0048013 (-0,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Yield Guild Games за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00239 (-10,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Yield Guild Games за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то YGG изменился на ₽ -0,00553 (-21,66%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Yield Guild Games за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02349 (-54,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Yield Guild Games (YGG)?

Просмотеть страницу истории цен Yield Guild Games.

Анализ по Yield Guild Games

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Yield Guild Games, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Yield Guild Games: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке YGG: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

YGG_USDT在4小时周期内运行于0.02018中枢上方，当前价格为0.02029，已接近R1阻力位0.02048。价格处于枢纽体系的上半区，短期结构呈现震荡偏多形态。均线组尚未形成明确的多头排列，买盘信号缺失，表明上方筹码密集度较高。目前价位距离S2支撑位0.01967尚有一定缓冲空间，整体结构仍维持区间整理特征。 MACD指标录得金叉，显示短期动能向上发散。RSI进入超买区域，提示追高动能面临衰竭风险。快慢指标出现分层现象，MACD看涨信号与RSI超买状态并存，动能分布不均。波动率保持常态，未见极端放量行为。KDJ与StochRSI数值需结合布林带开口方向进行判断，目前布林带收口迹象不明显，市场缺乏单边突破的驱动力。 近端关键阻力位于R1的0.02048，距离现价约0.9%。下方第一支撑为S1的0.01997，距离现价约1.6%。远端参考价位包括R2的0.02069及S2的0.01967。交易者需密切关注价格在0.02018中枢附近的得失情况，该位置构成短期多空分水岭。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Yield Guild Games?

Цены токена YGG зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения игровой экосистемы — чем больше игроков присоединяется к играм, поддерживаемым YGG, тем выше спрос на токен.
2. Эффективность NFT-активов — стоимость инвестиций гильдии в NFT влияет на цену токена.
3. Развитие программы стипендий — расширение возможностей игры с заработком повышает полезность токена.
4. Полезность токена и доходы от стейкинга — более высокие доходы привлекают больше держателей.
5. Объявления о партнёрствах — новые сотрудничества с играми укрепляют доверие инвесторов.
6. Общая рыночная настроение в сфере криптовалют — тенденции биткоина и альткоинов оказывают влияние на YGG.
7. Развитие игровой индустрии — принятие Web3-игр влияет на долгосрочные перспективы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Yield Guild Games?

Люди хотят знать текущую цену YGG, поскольку это популярный игровой токен в экосистеме play-to-earn. Трейдеры отслеживают ежедневные котировки для принятия инвестиционных решений, тогда как геймеры следят за стоимостью с целью оценки потенциала заработка. Динамика цен влияет на вознаграждения гильдий, инвестиции в NFT и общий уровень эффективности портфеля в блокчейн-игровой индустрии.

Прогноз цены Yield Guild Games

Прогноз цены Yield Guild Games (YGG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена YGG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Yield Guild Games (YGG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Yield Guild Games потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Yield Guild Games достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены YGG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Yield Guild Games».

Как купить и инвестировать Yield Guild Games в Россия

Готовы приступить к работе с Yield Guild Games? Покупка YGG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Yield Guild Games. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Yield Guild Games (YGG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Yield Guild Games будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Yield Guild Games (YGG)

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Что такое Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Источники Yield Guild Games

Для более глубокого понимания Yield Guild Games рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Yield Guild Games
Обозреватель блоков

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Abstract EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:30:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Yield Guild Games (YGG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Yield Guild Games

YGG USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Yield Guild Games (YGG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Yield Guild Games в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
YGG/USDT
₽1,65
₽1,65₽1,65
-0,29%
3.01M (USDT)

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