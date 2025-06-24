DMC

DeLorean Labs – официальное подразделение Web3 культовой DeLorean Motor Company (DMC), которое уделяет особое внимание инновационным технологиям и всему цифровому, объединяя культовое прошлое и безграничное будущее. DeLorean продолжает свою традицию инноваций, представляя первый в мире токенизированный электромобиль, использующий протокол DeLorean – первую в индустрии ончейн-систему бронирования, торговли и аналитики автомобилей. Этот протокол разработан, чтобы предоставить потребителям бесшовную и прозрачную экосистему, в которой автомобили можно покупать, продавать, аутентифицировать и отслеживать в цифровом формате, как никогда раньше. DeLorean предоставит индустрии проверенное и неизменяемое подтверждение владения автомобилем, данных о его обслуживании и использовании, а также статистику по вождению. Возможность отслеживать аналитику производительности автомобиля с непревзойденной точностью и надежностью. В основе экосистемы DeLorean лежит $DMC, токен, который сочетает в себе культурную значимость, полезность и поддержку культового бренда Web2.

Название криптовалютыDMC

МестоNo.1124

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.18%

Оборотное предложение3,801,628,242

Макс. предложение12,800,000,000

Общее предложение12,800,000,000

Коэффициент обращения0.297%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.011717061970039477,2025-06-24

Наименьшая цена0.00289674478767603,2025-09-30

Публичный блокчейнSUI

Loading...