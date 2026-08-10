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Текущая цена qONE Token сегодня составляет 0.005324 RUB. Рыночная капитализация QONE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен QONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена qONE Token сегодня составляет 0.005324 RUB. Рыночная капитализация QONE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен QONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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qONE Token Курс (QONE)

Текущая цена 1 QONE в RUB:

₽0.43986888
₽0.43986888₽0.43986888
-0,01%1D
RUB
График цены qONE Token (QONE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:45:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена qONE Token

Текущая цена qONE Token (QONE) сегодня составляет ₽ 0.005324 с изменением 0.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации QONE на RUB составляет ₽ 0.005324 за QONE.

На данный момент qONE Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- QONE. В течение последних 24 часов, QONE торговался в диапазоне от ₽ 0.005315 (минимум) до ₽ 0.005335 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе QONE изменился на -0.04% за последний час и на +9.41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,04K.

Рыночная информация qONE Token (QONE)

--
----

₽ 60,04K
₽ 60,04K₽ 60,04K

₽ 5.36M
₽ 5.36M₽ 5.36M

--
----

1,006,904,800
1,006,904,800 1,006,904,800

HYPEREVM

Текущая рыночная капитализация qONE Token составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,04K. Циркулируещее обращение QONE составляет --, а общее предложение – 1006904800. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5.36M.

История цен qONE Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.005315
₽ 0.005315₽ 0.005315
Мин 24Ч
₽ 0.005335
₽ 0.005335₽ 0.005335
Макс 24Ч

₽ 0.005315
₽ 0.005315₽ 0.005315

₽ 0.005335
₽ 0.005335₽ 0.005335

--
----

--
----

-0.04%

-0.01%

+9.41%

+9.41%

История цен qONE Token (QONE) в RUB

Отслеживайте изменения цены qONE Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00004399-0.01%
30 дней₽ +0.000691+14.91%
60 дней₽ +0.000236+4.63%
90 дней₽ -0.006033-53.13%
Изменение цены qONE Token сегодня

Сегодня для QONE зафиксировано изменение ₽ -0.00004399 (-0.01%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены qONE Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.000691 (+14.91%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены qONE Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то QONE изменился на ₽ +0.000236 (+4.63%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены qONE Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.006033 (-53.13%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены qONE Token (QONE)?

Просмотеть страницу истории цен qONE Token.

Прогноз цены qONE Token

Прогноз цены qONE Token (QONE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена QONE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены qONE Token (QONE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена qONE Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену qONE Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены QONE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены qONE Token».

Как купить и инвестировать qONE Token в Россия

Готовы приступить к работе с qONE Token? Покупка QONE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить qONE Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке qONE Token (QONE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и qONE Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке qONE Token (QONE)

Что вы можете сделать с qONE Token

Владение qONE Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое qONE Token (QONE)

Квантовые компьютеры взломают современные криптовалюты. $qONE – это квантово-устойчивый токен, лежащий в основе qVAULT, который защищает крупные криптовалютные активы от квантовых атак без необходимости обертывания, мостов и вывода средств из кошелька.

Источники qONE Token

Для более глубокого понимания qONE Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт qONE Token

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:45:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии qONE Token (QONE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о qONE Token

QONE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по QONE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами QONE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте qONE Token (QONE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы qONE Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
QONE/USDT
₽0.43986888
₽0.43986888₽0.43986888
0.00%
11.34M (USDT)

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1 QONE = 0.43986888 RUB