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Текущая цена Ultiland сегодня составляет 0,08721 RUB. Рыночная капитализация ARTX составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ARTX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Ultiland сегодня составляет 0,08721 RUB. Рыночная капитализация ARTX составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ARTX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Ultiland Курс (ARTX)

Текущая цена 1 ARTX в RUB:

₽7,1965692
₽7,1965692₽7,1965692
+0,20%1D
RUB
График цены Ultiland (ARTX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:05:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Ultiland

Текущая цена Ultiland (ARTX) сегодня составляет ₽ 0,08721 с изменением 0,20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARTX на RUB составляет ₽ 0,08721 за ARTX.

На данный момент Ultiland занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ARTX. В течение последних 24 часов, ARTX торговался в диапазоне от ₽ 0,08696 (минимум) до ₽ 0,08758 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ARTX изменился на +0,12% за последний час и на -5,12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,33K.

Рыночная информация Ultiland (ARTX)

--
----

₽ 62,33K
₽ 62,33K₽ 62,33K

₽ 24,42M
₽ 24,42M₽ 24,42M

--
----

280 000 000
280 000 000 280 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Ultiland составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,33K. Циркулируещее обращение ARTX составляет --, а общее предложение – 280000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 24,42M.

История цен Ultiland в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,08696
₽ 0,08696₽ 0,08696
Мин 24Ч
₽ 0,08758
₽ 0,08758₽ 0,08758
Макс 24Ч

₽ 0,08696
₽ 0,08696₽ 0,08696

₽ 0,08758
₽ 0,08758₽ 0,08758

--
----

--
----

+0,12%

+0,20%

-5,12%

-5,12%

История цен Ultiland (ARTX) в RUB

Отслеживайте изменения цены Ultiland за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0143644+0,20%
30 дней₽ -0,04399-33,53%
60 дней₽ +0,00393+4,71%
90 дней₽ -0,12203-58,33%
Изменение цены Ultiland сегодня

Сегодня для ARTX зафиксировано изменение ₽ +0,0143644 (+0,20%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Ultiland за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,04399 (-33,53%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Ultiland за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ARTX изменился на ₽ +0,00393 (+4,71%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Ultiland за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,12203 (-58,33%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ultiland (ARTX)?

Просмотеть страницу истории цен Ultiland.

Анализ по Ultiland

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Ultiland, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Ultiland: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ARTX: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Структура рынка】 На таймфрейме 4 часа на рынке ARTX_USDT наблюдается разнонаправленная динамика между быками и медведями. Группа скользящих средних (MA) из 5–6 линий сигнализирует о покупке, а группа экспоненциальных скользящих средних (EMA) из 7 линий также сохраняет позицию «покупать». Текущая цена 0,3197 находится ниже центральной зоны 0,3235 на уровне 38 пунктов, что соответствует нижней части нейтрального диапазона. Курс торгуется выше уровня поддержки S1 — 0,3162, оставляя пространство для дальнейшего роста. 【Состояние импульса】 Индикатор MACD демонстрирует формирование гибели пересечения, что свидетельствует об уходе краткосрочного импульса вниз. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, что указывает на временный баланс сил между быками и медведями. Комбинация быстрых и медленных скользящих средних, а также отклонение индикаторов MACD от ценового тренда подчёркивают явную дифференциацию импульсов и неоднородное распределение внутренних рыночных сил.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Ultiland?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Ultiland (ARTX):

1. Настроения рынка и доверие инвесторов к проекту
2. Объём торгов и ликвидность на биржах
3. Прогресс в разработке и обновления платформы
4. Анонсы партнёрств и сотрудничеств
5. Общие тенденции на рынке криптовалют
6. Регуляторные новости, затрагивающие игровые/метавселенные токены
7. Уровень принятия пользователями и рост активного сообщества
8. Динамика спроса и предложения
9. Движения цен Биткоина и основных альткоинов
10. Паттерны технического анализа и торговые сигналы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Ultiland?

Люди хотят знать текущую цену Ultiland (ARTX) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа в рынок или выхода из него, оценка прибыли или убытков от инвестиций, а также получение актуальной информации о волатильности рынка для целей управления рисками.

Прогноз цены Ultiland

Прогноз цены Ultiland (ARTX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ARTX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Ultiland (ARTX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Ultiland потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Ultiland достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ARTX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Ultiland».

Как купить и инвестировать Ultiland в Россия

Готовы приступить к работе с Ultiland? Покупка ARTX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Ultiland. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Ultiland (ARTX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Ultiland будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Ultiland (ARTX)

Что вы можете сделать с Ultiland

Владение Ultiland позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Ultiland (ARTX)

Платформа токенизации реальных активов (RWA) с двойной “ДНК” нативного Web3 + ART, ориентированная на ончейн-выпуск, торговлю и использование IP-активов в сфере искусства и культуры.

Источники Ultiland

Для более глубокого понимания Ultiland рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Ultiland
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:05:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ultiland (ARTX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Ultiland

ARTX USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Ultiland (ARTX) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ARTX/USDT
₽7,1883172
₽7,1883172₽7,1883172
+0,08%
717.43K (USDT)

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RUB

1 ARTX = 7,1965692 RUB