Сегодняшняя цена Ultiland

Текущая цена Ultiland (ARTX) сегодня составляет ₽ 0,08721 с изменением 0,20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARTX на RUB составляет ₽ 0,08721 за ARTX.

На данный момент Ultiland занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ARTX. В течение последних 24 часов, ARTX торговался в диапазоне от ₽ 0,08696 (минимум) до ₽ 0,08758 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ARTX изменился на +0,12% за последний час и на -5,12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,33K.

Рыночная информация Ultiland (ARTX)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 62,33K₽ 62,33K ₽ 62,33K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 24,42M₽ 24,42M ₽ 24,42M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 280 000 000 280 000 000 280 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Ultiland составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,33K. Циркулируещее обращение ARTX составляет --, а общее предложение – 280000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 24,42M.