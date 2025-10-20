Griffin AI Курс (GAIN)
Текущая цена Griffin AI (GAIN) составляет $ 0,009134. За последние 24 часа GAIN торговался в диапазоне от $ 0,0085 до $ 0,009736, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GAIN за все время составляет --, а минимальная – --.
Что касается краткосрочной динамики, GAIN изменился на +1,47% за последний час, на +2,69% за 24 часа и на -30,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
BSC
Текущая рыночная капитализация Griffin AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 42,51K. Циркулируещее обращение GAIN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,13M.
Отслеживайте изменения цены Griffin AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00023927
|+2,69%
|30 дней
|$ -0,010866
|-54,33%
|60 дней
|$ -0,010866
|-54,33%
|90 дней
|$ -0,010866
|-54,33%
Сегодня для GAIN зафиксировано изменение $ +0,00023927 (+2,69%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,010866 (-54,33%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GAIN изменился на $ -0,010866 (-54,33%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,010866 (-54,33%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Griffin AI (GAIN)?
Просмотеть страницу истории цен Griffin AI.
Griffin AI – это самая быстрорастущая платформа без кода для создания ИИ-агентов в DeFi, на которой уже работает более 15 000 активных агентов. Ее ключевое преимущество – агенты, которые действительно работают. Например, Transaction Execution Agent (TEA) бесшовно выполняет свопы и стратегии доходности на крупнейших блокчейнах и в кошельках. Проект создан и управляется сильной инженерной командой под руководством Оливера Фельдмайера, основателя одной из первых регулируемых бирж цифровых активов в Европе, которую он вывел на NASDAQ через IPO стоимостью 100 млн $. Griffin AI объединяет проверенное лидерство и глубокую техническую экспертизу. Компания выходит на рынок DeFi объемом 1 трлн $, где 95% проектов не имеют ИИ-функциональности, и решает эту проблему, предоставляя суперинтеллектуальных агентов, работающих напрямую ончейн. Уже сегодня агенты Griffin AI интегрированы и используются такими проектами, как BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap и Burrito Wallet от Bithumb. В экосистему продолжают присоединяться новые топ-проекты. В основе будущего Griffin AI лежит токен $GAIN – нативный токен проекта, выполняющий роль «газа» для агентского DeFi и представляющий одну из крупнейших возможностей в криптоиндустрии сегодня.
Griffin AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Griffin AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.
Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга GAIN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Griffin AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.
Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Griffin AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.
Сколько будет стоить Griffin AI (GAIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Griffin AI (GAIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Griffin AI.
Проверьте прогноз цены Griffin AI!
Понимание токеномики Griffin AI (GAIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GAIN прямо сейчас!
Ищете как купить Griffin AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Griffin AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.
Для более глубокого понимания Griffin AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
