Что такое Griffin AI (GAIN)

Griffin AI – это самая быстрорастущая платформа без кода для создания ИИ-агентов в DeFi, на которой уже работает более 15 000 активных агентов. Ее ключевое преимущество – агенты, которые действительно работают. Например, Transaction Execution Agent (TEA) бесшовно выполняет свопы и стратегии доходности на крупнейших блокчейнах и в кошельках. Проект создан и управляется сильной инженерной командой под руководством Оливера Фельдмайера, основателя одной из первых регулируемых бирж цифровых активов в Европе, которую он вывел на NASDAQ через IPO стоимостью 100 млн $. Griffin AI объединяет проверенное лидерство и глубокую техническую экспертизу. Компания выходит на рынок DeFi объемом 1 трлн $, где 95% проектов не имеют ИИ-функциональности, и решает эту проблему, предоставляя суперинтеллектуальных агентов, работающих напрямую ончейн. Уже сегодня агенты Griffin AI интегрированы и используются такими проектами, как BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap и Burrito Wallet от Bithumb. В экосистему продолжают присоединяться новые топ-проекты. В основе будущего Griffin AI лежит токен $GAIN – нативный токен проекта, выполняющий роль «газа» для агентского DeFi и представляющий одну из крупнейших возможностей в криптоиндустрии сегодня.

Прогноз цены Griffin AI (USD)

Сколько будет стоить Griffin AI (GAIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Griffin AI (GAIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Griffin AI.

Токеномика Griffin AI (GAIN)

Понимание токеномики Griffin AI (GAIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GAIN прямо сейчас!

Как купить Griffin AI (GAIN)

Источники Griffin AI

Для более глубокого понимания Griffin AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Griffin AI Сколько стоит Griffin AI (GAIN) на сегодня? Актуальная цена GAIN в USD – 0,009134 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GAIN в USD? $ 0,009134 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GAIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Griffin AI? Рыночная капитализация GAIN составляет -- USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GAIN? Циркулирующее предложение GAIN составляет -- USD . Какова была максимальная цена (ATH) GAIN? GAIN достиг максимальной цены (ATH) в -- USD . Какова была минимальная цена GAIN за все время (ATL)? GAIN достиг минимальной цены (ATL) в -- USD . Каков объем торгов GAIN? Объем торгов за последние 24 часа для GAIN составляет $ 42,51K USD . Вырастет ли GAIN в цене в этом году? GAIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GAIN для более подробного анализа.

