Текущая цена Griffin AI сегодня составляет 0.009134 USD. Следите за обновлениями цены GAIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GAIN прямо сейчас на MEXC.

Логотип Griffin AI

Griffin AI Курс (GAIN)

Текущая цена 1 GAIN в USD:

$0,009134
$0,009134$0,009134
+2,69%1D
USD
График цены Griffin AI (GAIN) в реальном времени
Информация о ценах Griffin AI (GAIN) (USD)

Текущая цена Griffin AI (GAIN) составляет $ 0,009134. За последние 24 часа GAIN торговался в диапазоне от $ 0,0085 до $ 0,009736, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GAIN за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, GAIN изменился на +1,47% за последний час, на +2,69% за 24 часа и на -30,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

История цен Griffin AI (GAIN) в USD

Отслеживайте изменения цены Griffin AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00023927+2,69%
30 дней$ -0,010866-54,33%
60 дней$ -0,010866-54,33%
90 дней$ -0,010866-54,33%
Изменение цены Griffin AI сегодня

Сегодня для GAIN зафиксировано изменение $ +0,00023927 (+2,69%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Griffin AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,010866 (-54,33%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Griffin AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GAIN изменился на $ -0,010866 (-54,33%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Griffin AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,010866 (-54,33%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Griffin AI (GAIN)?

Просмотеть страницу истории цен Griffin AI.

Что такое Griffin AI (GAIN)

Griffin AI – это самая быстрорастущая платформа без кода для создания ИИ-агентов в DeFi, на которой уже работает более 15 000 активных агентов. Ее ключевое преимущество – агенты, которые действительно работают. Например, Transaction Execution Agent (TEA) бесшовно выполняет свопы и стратегии доходности на крупнейших блокчейнах и в кошельках. Проект создан и управляется сильной инженерной командой под руководством Оливера Фельдмайера, основателя одной из первых регулируемых бирж цифровых активов в Европе, которую он вывел на NASDAQ через IPO стоимостью 100 млн $. Griffin AI объединяет проверенное лидерство и глубокую техническую экспертизу. Компания выходит на рынок DeFi объемом 1 трлн $, где 95% проектов не имеют ИИ-функциональности, и решает эту проблему, предоставляя суперинтеллектуальных агентов, работающих напрямую ончейн. Уже сегодня агенты Griffin AI интегрированы и используются такими проектами, как BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap и Burrito Wallet от Bithumb. В экосистему продолжают присоединяться новые топ-проекты. В основе будущего Griffin AI лежит токен $GAIN – нативный токен проекта, выполняющий роль «газа» для агентского DeFi и представляющий одну из крупнейших возможностей в криптоиндустрии сегодня.

Griffin AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Griffin AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга GAIN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Griffin AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Griffin AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Griffin AI (USD)

Сколько будет стоить Griffin AI (GAIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Griffin AI (GAIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Griffin AI.

Проверьте прогноз цены Griffin AI!

Токеномика Griffin AI (GAIN)

Понимание токеномики Griffin AI (GAIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GAIN прямо сейчас!

Как купить Griffin AI (GAIN)

Ищете как купить Griffin AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Griffin AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Griffin AI

Сколько стоит Griffin AI (GAIN) на сегодня?
Актуальная цена GAIN в USD – 0,009134 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GAIN в USD?
Текущая цена GAIN в USD составляет $ 0,009134. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Griffin AI?
Рыночная капитализация GAIN составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GAIN?
Циркулирующее предложение GAIN составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GAIN?
GAIN достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена GAIN за все время (ATL)?
GAIN достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов GAIN?
Объем торгов за последние 24 часа для GAIN составляет $ 42,51K USD.
Вырастет ли GAIN в цене в этом году?
GAIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GAIN для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

