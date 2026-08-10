Сегодняшняя цена Threshold

Текущая цена Threshold (T) сегодня составляет ₽ 0,003577 с изменением 2,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации T на RUB составляет ₽ 0,003577 за T.

На данный момент Threshold занимает #451 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 39,90M, при оборотном предложении 11,16B T. В течение последних 24 часов, T торговался в диапазоне от ₽ 0,003569 (минимум) до ₽ 0,003714 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18,5373664838196221487, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2940739578213087282.

В краткосрочной перспективе T изменился на -0,34% за последний час и на +2,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,63K.

Рыночная информация Threshold (T)

Место No.451 Рыночная капитализация ₽ 39,90M₽ 39,90M ₽ 39,90M Объем (24Ч) ₽ 54,63K₽ 54,63K ₽ 54,63K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 39,90M₽ 39,90M ₽ 39,90M Оборотное предложение 11,16B 11,16B 11,16B Макс. предложение 11 155 000 000 11 155 000 000 11 155 000 000 Общее предложение 11 155 000 000 11 155 000 000 11 155 000 000 Коэффициент обращения 100,00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Threshold составляет ₽ 39,90M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,63K. Циркулируещее обращение T составляет 11,16B, а общее предложение – 11155000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 39,90M.