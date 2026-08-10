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Текущая цена Threshold сегодня составляет 0,003577 RUB. Рыночная капитализация T составляет 39 901 435 RUB. Отслеживайте обновления цен T в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Threshold сегодня составляет 0,003577 RUB. Рыночная капитализация T составляет 39 901 435 RUB. Отслеживайте обновления цен T в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Threshold Курс (T)

Текущая цена 1 T в RUB:

₽0,29542443
₽0,29542443₽0,29542443
-2,08%1D
RUB
График цены Threshold (T) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:05:09 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Threshold

Текущая цена Threshold (T) сегодня составляет ₽ 0,003577 с изменением 2,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации T на RUB составляет ₽ 0,003577 за T.

На данный момент Threshold занимает #451 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 39,90M, при оборотном предложении 11,16B T. В течение последних 24 часов, T торговался в диапазоне от ₽ 0,003569 (минимум) до ₽ 0,003714 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18,5373664838196221487, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2940739578213087282.

В краткосрочной перспективе T изменился на -0,34% за последний час и на +2,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,63K.

Рыночная информация Threshold (T)

No.451

₽ 39,90M
₽ 39,90M₽ 39,90M

₽ 54,63K
₽ 54,63K₽ 54,63K

₽ 39,90M
₽ 39,90M₽ 39,90M

11,16B
11,16B 11,16B

11 155 000 000
11 155 000 000 11 155 000 000

11 155 000 000
11 155 000 000 11 155 000 000

100,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация Threshold составляет ₽ 39,90M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,63K. Циркулируещее обращение T составляет 11,16B, а общее предложение – 11155000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 39,90M.

История цен Threshold в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,003569
₽ 0,003569₽ 0,003569
Мин 24Ч
₽ 0,003714
₽ 0,003714₽ 0,003714
Макс 24Ч

₽ 0,003569
₽ 0,003569₽ 0,003569

₽ 0,003714
₽ 0,003714₽ 0,003714

₽ 18,5373664838196221487
₽ 18,5373664838196221487₽ 18,5373664838196221487

₽ 0,2940739578213087282
₽ 0,2940739578213087282₽ 0,2940739578213087282

-0,34%

-2,08%

+2,66%

+2,66%

История цен Threshold (T) в RUB

Отслеживайте изменения цены Threshold за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00627536-2,08%
30 дней₽ -0,001279-26,34%
60 дней₽ -0,000181-4,82%
90 дней₽ -0,002546-41,59%
Изменение цены Threshold сегодня

Сегодня для T зафиксировано изменение ₽ -0,00627536 (-2,08%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Threshold за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,001279 (-26,34%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Threshold за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то T изменился на ₽ -0,000181 (-4,82%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Threshold за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002546 (-41,59%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Threshold (T)?

Просмотеть страницу истории цен Threshold.

Анализ по Threshold

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Threshold, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Threshold: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке T: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

T_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003628, при этом цена пробила ключевую точку сопротивления R1 — 0,003623. Текущая котировка находится выше центральной линии (средней) уровня 0,0036 и расположена в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, а группа EMA остаётся преимущественно восходящей, находясь около нулевой оси. Ценовая структура уверенно удерживается выше ключевого уровня сопротивления, что даёт быкам преимущество на краткосрочном горизонте. MACD образовал «золотой перекрёсток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вверх, подтверждая общее направление роста. Полосы Боллинджера расширяются, но сохраняют относительно стабильный уровень волатильности. Быстрые и медленные индикаторы двигаются в одном направлении, без явных признаков дивергенции. Покупательский импульс концентрируется, а рыночные настроения остаются позитивными. Ближайшая поддержка расположена на уровне преобразования R1 — 0,003623, что всего на 0,000005 выше текущей цены. Сильная нижняя поддержка находится на отметке S1 — 0,003580, отстоящей от текущего уровня на 0,000048. Первый цель роста — уровень R2 — 0,003643, до которого осталось 0,000015. Далее следует дальнейшая поддержка на уровне S2 — 0,003557, которая выступает пределом возможного снижения. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за подтверждением ценового движения вблизи уровня R1.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Threshold?

Пороговые (T) токены подвержены влиянию нескольких ключевых факторов:

1. Уровень принятия сети и использование децентрализованных сервисов Threshold.
2. Спрос на стейкинг, поскольку для проверки транзакций в сети требуются T-токены.
3. Общая рыночная конъюнктура криптовалют и корреляция с биткоином.
4. Динамика предложения токенов и распределение вознаграждений за стейкинг.
5. Анонсы партнерств и интеграции протоколов.
6. Технические разработки и обновления сети.
7. Регуляторные новости, затрагивающие криптовалютные проекты, ориентированные на защиту конфиденциальности.
8. Объем торгов и ликвидность на крупных биржах.
9. Институциональный интерес к децентрализованной пороговой криптографии.
10. Конкуренция со стороны других протоколов, ориентированных на конфиденциальность и инфраструктуру.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Threshold?

Люди хотят знать текущую цену порога (T), поскольку им необходима актуальная рыночная информация для принятия торговых решений, управления портфелем и определения оптимального времени инвестирования. Реальное время ценообразования помогает трейдерам выявлять точки входа/выхода, оценивать рыночные тенденции и рассчитывать потенциальную прибыль или убыток.

Прогноз цены Threshold

Прогноз цены Threshold (T) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена T в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Threshold (T) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Threshold потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Threshold достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены T, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Threshold».

Как купить и инвестировать Threshold в Россия

Готовы приступить к работе с Threshold? Покупка T на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Threshold. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Threshold (T).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Threshold будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Threshold (T)

Что вы можете сделать с Threshold

Владение Threshold позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Threshold (T)

Threshold powers user sovereignty on the public blockchain. Access cryptographic tools that ensure full control over your digital assets.

Источники Threshold

Для более глубокого понимания Threshold рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Threshold
Обозреватель блоков

Категория :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:05:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Threshold (T)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Threshold

T USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по T с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами T USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Threshold (T) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Threshold в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
T/USDT
₽0,29517666
₽0,29517666₽0,29517666
-2,23%
14.99M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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