Threshold Курс (T)
Текущая цена Threshold (T) сегодня составляет ₽ 0,003577 с изменением 2,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации T на RUB составляет ₽ 0,003577 за T.
На данный момент Threshold занимает #451 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 39,90M, при оборотном предложении 11,16B T. В течение последних 24 часов, T торговался в диапазоне от ₽ 0,003569 (минимум) до ₽ 0,003714 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18,5373664838196221487, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2940739578213087282.
В краткосрочной перспективе T изменился на -0,34% за последний час и на +2,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,63K.
No.451
100,00%
ETH
Текущая рыночная капитализация Threshold составляет ₽ 39,90M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,63K. Циркулируещее обращение T составляет 11,16B, а общее предложение – 11155000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 39,90M.
-0,34%
-2,08%
+2,66%
+2,66%
Отслеживайте изменения цены Threshold за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00627536
|-2,08%
|30 дней
|₽ -0,001279
|-26,34%
|60 дней
|₽ -0,000181
|-4,82%
|90 дней
|₽ -0,002546
|-41,59%
Сегодня для T зафиксировано изменение ₽ -0,00627536 (-2,08%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,001279 (-26,34%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то T изменился на ₽ -0,000181 (-4,82%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002546 (-41,59%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Threshold (T)?
Просмотеть страницу истории цен Threshold.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Threshold, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке T: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Нейтрально
|K ≈ D (±1%)
|Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
T_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003628, при этом цена пробила ключевую точку сопротивления R1 — 0,003623. Текущая котировка находится выше центральной линии (средней) уровня 0,0036 и расположена в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, а группа EMA остаётся преимущественно восходящей, находясь около нулевой оси. Ценовая структура уверенно удерживается выше ключевого уровня сопротивления, что даёт быкам преимущество на краткосрочном горизонте. MACD образовал «золотой перекрёсток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вверх, подтверждая общее направление роста. Полосы Боллинджера расширяются, но сохраняют относительно стабильный уровень волатильности. Быстрые и медленные индикаторы двигаются в одном направлении, без явных признаков дивергенции. Покупательский импульс концентрируется, а рыночные настроения остаются позитивными. Ближайшая поддержка расположена на уровне преобразования R1 — 0,003623, что всего на 0,000005 выше текущей цены. Сильная нижняя поддержка находится на отметке S1 — 0,003580, отстоящей от текущего уровня на 0,000048. Первый цель роста — уровень R2 — 0,003643, до которого осталось 0,000015. Далее следует дальнейшая поддержка на уровне S2 — 0,003557, которая выступает пределом возможного снижения. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за подтверждением ценового движения вблизи уровня R1.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Threshold потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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