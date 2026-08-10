Сегодняшняя цена Kintara

Текущая цена Kintara (KINS) сегодня составляет ₽ 0.002778 с изменением 7.59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KINS на RUB составляет ₽ 0.002778 за KINS.

На данный момент Kintara занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- KINS. В течение последних 24 часов, KINS торговался в диапазоне от ₽ 0.002534 (минимум) до ₽ 0.003027 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе KINS изменился на +0.50% за последний час и на -38.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,32K.

Рыночная информация Kintara (KINS)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 63,32K₽ 63,32K ₽ 63,32K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2.77M₽ 2.77M ₽ 2.77M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 995,436,192.62 995,436,192.62 995,436,192.62 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Kintara составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,32K. Циркулируещее обращение KINS составляет --, а общее предложение – 995436192.62. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.77M.