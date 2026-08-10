Kintara Курс (KINS)
Текущая цена Kintara (KINS) сегодня составляет ₽ 0.002778 с изменением 7.59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KINS на RUB составляет ₽ 0.002778 за KINS.
На данный момент Kintara занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- KINS. В течение последних 24 часов, KINS торговался в диапазоне от ₽ 0.002534 (минимум) до ₽ 0.003027 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе KINS изменился на +0.50% за последний час и на -38.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,32K.
SOL
Текущая рыночная капитализация Kintara составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,32K. Циркулируещее обращение KINS составляет --, а общее предложение – 995436192.62. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.77M.
+0.50%
-7.59%
-38.90%
-38.90%
Отслеживайте изменения цены Kintara за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.01882411
|-7.59%
|30 дней
|₽ -0.005434
|-66.18%
|60 дней
|₽ -0.007022
|-71.66%
|90 дней
|₽ +0.001778
|+177.80%
Сегодня для KINS зафиксировано изменение ₽ -0.01882411 (-7.59%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.005434 (-66.18%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то KINS изменился на ₽ -0.007022 (-71.66%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.001778 (+177.80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kintara (KINS)?
Просмотеть страницу истории цен Kintara.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kintara, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке KINS: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
KINS_USDT在4小时周期内运行于中枢0.002845下方的极窄区间，当前价格为0.002836，与枢纽点的偏差不足0.3%。价格位于由S1和R1构成的核心震荡带内部，短期均线组与EMA组全线呈现买入排列，但指标方向与价格横向整理状态之间存在背离。这种结构表明多空双方在关键分水岭附近暂时达成平衡，尚未形成有效的突破或跌破。 MACD指标录得金叉信号，快慢线呈向上发散态势，显示短期买盘动能正在逐步聚集。RSI处于中性区域，未触及超买或超卖的极端值，而KDJ与StochRSI数值同步反映出震荡修复的特征。布林带开口维持收缩状态，波动率处于低位，市场缺乏单边驱动力量，动能分布呈现出短多长稳的分层格局。 上方近端阻力位于R1价位0.002974，距离当前价格约4.8%，是短期反弹的首要测试点。远端参考位为R2价位0.003107，距离现价约9.5%。下方近端支撑位于S1价位0.002712，距离现价约4.3%。远端防守位为S2价位0.002583，距离现价约8.9%。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Kintara потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
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