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Текущая цена Kintara сегодня составляет 0.002778 RUB. Рыночная капитализация KINS составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен KINS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Kintara сегодня составляет 0.002778 RUB. Рыночная капитализация KINS составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен KINS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Kintara Курс (KINS)

Текущая цена 1 KINS в RUB:

₽0.22918788
₽0.22918788₽0.22918788
-7,59%1D
RUB
График цены Kintara (KINS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:40:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Kintara

Текущая цена Kintara (KINS) сегодня составляет ₽ 0.002778 с изменением 7.59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KINS на RUB составляет ₽ 0.002778 за KINS.

На данный момент Kintara занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- KINS. В течение последних 24 часов, KINS торговался в диапазоне от ₽ 0.002534 (минимум) до ₽ 0.003027 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе KINS изменился на +0.50% за последний час и на -38.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,32K.

Рыночная информация Kintara (KINS)

--
----

₽ 63,32K
₽ 63,32K₽ 63,32K

₽ 2.77M
₽ 2.77M₽ 2.77M

--
----

995,436,192.62
995,436,192.62 995,436,192.62

SOL

Текущая рыночная капитализация Kintara составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,32K. Циркулируещее обращение KINS составляет --, а общее предложение – 995436192.62. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.77M.

История цен Kintara в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.002534
₽ 0.002534₽ 0.002534
Мин 24Ч
₽ 0.003027
₽ 0.003027₽ 0.003027
Макс 24Ч

₽ 0.002534
₽ 0.002534₽ 0.002534

₽ 0.003027
₽ 0.003027₽ 0.003027

--
----

--
----

+0.50%

-7.59%

-38.90%

-38.90%

История цен Kintara (KINS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Kintara за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.01882411-7.59%
30 дней₽ -0.005434-66.18%
60 дней₽ -0.007022-71.66%
90 дней₽ +0.001778+177.80%
Изменение цены Kintara сегодня

Сегодня для KINS зафиксировано изменение ₽ -0.01882411 (-7.59%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Kintara за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.005434 (-66.18%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Kintara за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KINS изменился на ₽ -0.007022 (-71.66%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Kintara за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.001778 (+177.80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kintara (KINS)?

Просмотеть страницу истории цен Kintara.

Анализ по Kintara

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kintara, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Kintara: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке KINS: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

KINS_USDT在4小时周期内运行于中枢0.002845下方的极窄区间，当前价格为0.002836，与枢纽点的偏差不足0.3%。价格位于由S1和R1构成的核心震荡带内部，短期均线组与EMA组全线呈现买入排列，但指标方向与价格横向整理状态之间存在背离。这种结构表明多空双方在关键分水岭附近暂时达成平衡，尚未形成有效的突破或跌破。 MACD指标录得金叉信号，快慢线呈向上发散态势，显示短期买盘动能正在逐步聚集。RSI处于中性区域，未触及超买或超卖的极端值，而KDJ与StochRSI数值同步反映出震荡修复的特征。布林带开口维持收缩状态，波动率处于低位，市场缺乏单边驱动力量，动能分布呈现出短多长稳的分层格局。 上方近端阻力位于R1价位0.002974，距离当前价格约4.8%，是短期反弹的首要测试点。远端参考位为R2价位0.003107，距离现价约9.5%。下方近端支撑位于S1价位0.002712，距离现价约4.3%。远端防守位为S2价位0.002583，距离现价约8.9%。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Kintara

Прогноз цены Kintara (KINS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KINS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Kintara (KINS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Kintara потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Kintara достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KINS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Kintara».

Как купить и инвестировать Kintara в Россия

Готовы приступить к работе с Kintara? Покупка KINS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Kintara. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Kintara (KINS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Kintara будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Kintara (KINS)

Что вы можете сделать с Kintara

Владение Kintara позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Kintara (KINS)

An isometric MMO where you play to earn, buy and sell for $KINS, explore quests and adventure with friends.

Источники Kintara

Для более глубокого понимания Kintara рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

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Gaming (GameFi)Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:40:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kintara (KINS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Kintara

KINS USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Kintara (KINS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kintara в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KINS/USD1
₽0.23397984
₽0.23397984₽0.23397984
-5.34%
19.63M (USDT)
KINS/USDT
₽0.23191434
₽0.23191434₽0.23191434
-6.27%
23.02M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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