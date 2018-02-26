Текущее общее настроение на рынке ONT: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ONT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,03828; текущая цена 0,03852 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R2 — 0,03853. Цена пробила плотную зону, образованную уровнями S1 и центральной зоной, что указывает на продолжение восходящего движения в краткосрочной перспективе. Система ключевых уровней демонстрирует смещение верхнего порога в сторону увеличения давления со стороны покупателей, а цена уверенно удерживается над важной психологической отметкой. Группы скользящих средних MA и EMA на коротких временных интервалах образуют «золотое пересечение», подтверждая концентрацию бычьего импульса в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD завершил «золотое пересечение» около нулевой линии, при этом направление расхождения быстрой и медленной линий совпадает. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без признаков дивергенции вследствие перекупленности, а уровень волатильности остаётся в пределах обычного диапазона. KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, что дополнительно подтверждает устойчивость текущего восстановительного тренда и отсутствие явных противоречий между быками и медведями. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R2 — 0,03853, всего в 0,00001 от текущей цены, что делает его актуальным тестовым уровнем. Первый поддержка ниже — это преобразованный уровень R1 на отметке 0,03838, находящийся на расстоянии 0,00014 от текущей цены. Далее следует центральная зона 0,03828 и уровень S1 — 0,03813, которые удалены от текущей цены на 0,00024 и 0,00039 соответственно. Уровень S2 — 0,03803 — выступает в роли глубокой защитной линии, находясь на расстоянии 0,00049 от текущей цены.

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