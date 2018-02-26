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Текущая цена Ontology Token сегодня составляет 0,03835 RUB. Рыночная капитализация ONT составляет 38 350 000 RUB. Отслеживайте обновления цен ONT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Ontology Token сегодня составляет 0,03835 RUB. Рыночная капитализация ONT составляет 38 350 000 RUB. Отслеживайте обновления цен ONT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Ontology Token Курс (ONT)

Текущая цена 1 ONT в RUB:

₽3,168477
₽3,168477₽3,168477
-1,33%1D
RUB
График цены Ontology Token (ONT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:59:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Ontology Token

Текущая цена Ontology Token (ONT) сегодня составляет ₽ 0,03835 с изменением 1,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ONT на RUB составляет ₽ 0,03835 за ONT.

На данный момент Ontology Token занимает #404 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 38,35M, при оборотном предложении 1,00B ONT. В течение последних 24 часов, ONT торговался в диапазоне от ₽ 0,03812 (минимум) до ₽ 0,03919 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 923,41072969436645766, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,2170372960994829018.

В краткосрочной перспективе ONT изменился на -0,60% за последний час и на +2,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,71K.

Рыночная информация Ontology Token (ONT)

No.404

₽ 38,35M
₽ 38,35M₽ 38,35M

₽ 52,71K
₽ 52,71K₽ 52,71K

₽ 38,35M
₽ 38,35M₽ 38,35M

1,00B
1,00B 1,00B

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100,00%

2018-02-26 00:00:00

₽ 16,524
₽ 16,524₽ 16,524

ONT

Текущая рыночная капитализация Ontology Token составляет ₽ 38,35M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,71K. Циркулируещее обращение ONT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 38,35M.

История цен Ontology Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,03812
₽ 0,03812₽ 0,03812
Мин 24Ч
₽ 0,03919
₽ 0,03919₽ 0,03919
Макс 24Ч

₽ 0,03812
₽ 0,03812₽ 0,03812

₽ 0,03919
₽ 0,03919₽ 0,03919

₽ 923,41072969436645766
₽ 923,41072969436645766₽ 923,41072969436645766

₽ 3,2170372960994829018
₽ 3,2170372960994829018₽ 3,2170372960994829018

-0,60%

-1,32%

+2,51%

+2,51%

История цен Ontology Token (ONT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Ontology Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0427088-1,32%
30 дней₽ -0,00798-17,23%
60 дней₽ -0,00914-19,25%
90 дней₽ -0,0248-39,28%
Изменение цены Ontology Token сегодня

Сегодня для ONT зафиксировано изменение ₽ -0,0427088 (-1,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Ontology Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00798 (-17,23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Ontology Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ONT изменился на ₽ -0,00914 (-19,25%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Ontology Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0248 (-39,28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ontology Token (ONT)?

Просмотеть страницу истории цен Ontology Token.

Анализ по Ontology Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Ontology Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Ontology Token: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ONT: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ONT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,03828; текущая цена 0,03852 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R2 — 0,03853. Цена пробила плотную зону, образованную уровнями S1 и центральной зоной, что указывает на продолжение восходящего движения в краткосрочной перспективе. Система ключевых уровней демонстрирует смещение верхнего порога в сторону увеличения давления со стороны покупателей, а цена уверенно удерживается над важной психологической отметкой. Группы скользящих средних MA и EMA на коротких временных интервалах образуют «золотое пересечение», подтверждая концентрацию бычьего импульса в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD завершил «золотое пересечение» около нулевой линии, при этом направление расхождения быстрой и медленной линий совпадает. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без признаков дивергенции вследствие перекупленности, а уровень волатильности остаётся в пределах обычного диапазона. KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, что дополнительно подтверждает устойчивость текущего восстановительного тренда и отсутствие явных противоречий между быками и медведями. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R2 — 0,03853, всего в 0,00001 от текущей цены, что делает его актуальным тестовым уровнем. Первый поддержка ниже — это преобразованный уровень R1 на отметке 0,03838, находящийся на расстоянии 0,00014 от текущей цены. Далее следует центральная зона 0,03828 и уровень S1 — 0,03813, которые удалены от текущей цены на 0,00024 и 0,00039 соответственно. Уровень S2 — 0,03803 — выступает в роли глубокой защитной линии, находясь на расстоянии 0,00049 от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Ontology Token?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Ontology (ONT):

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Принятие блокчейн-платформы Ontology предприятиями
3. Объявления о партнерствах и рост экосистемы
4. Технические разработки и обновления протокола
5. Объем торгов и ликвидность на биржах
6. Регуляторные новости, затрагивающие блокчейн-проекты
7. Конкуренция со сторонними корпоративными блокчейн-решениями
8. Динамика предложения токенов и стейкинг-вознаграждения
9. Интеграция с DeFi-протоколами и dApp
10. Общие экономические условия и склонность инвесторов к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Ontology Token?

Люди хотят знать текущую цену ONT по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, оптимальное время для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также поддержание актуальности информации о рыночных тенденциях. Реальное время предоставления цен помогает инвесторам оценивать волатильность и планировать стратегии.

Прогноз цены Ontology Token

Прогноз цены Ontology Token (ONT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ONT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Ontology Token (ONT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Ontology Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Ontology Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ONT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Ontology Token».

Как купить и инвестировать Ontology Token в Россия

Готовы приступить к работе с Ontology Token? Покупка ONT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Ontology Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Ontology Token (ONT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Ontology Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Ontology Token (ONT)

Что вы можете сделать с Ontology Token

Владение Ontology Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Источники Ontology Token

Для более глубокого понимания Ontology Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Ontology Token
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:59:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ontology Token (ONT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Ontology Token

ONT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ONT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ONT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Ontology Token (ONT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ontology Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ONT/USDT
₽3,1693032
₽3,1693032₽3,1693032
-1,28%
1.37M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ONT = 3,168477 RUB