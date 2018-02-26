Ontology Token Курс (ONT)
Текущая цена Ontology Token (ONT) сегодня составляет ₽ 0,03835 с изменением 1,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ONT на RUB составляет ₽ 0,03835 за ONT.
На данный момент Ontology Token занимает #404 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 38,35M, при оборотном предложении 1,00B ONT. В течение последних 24 часов, ONT торговался в диапазоне от ₽ 0,03812 (минимум) до ₽ 0,03919 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 923,41072969436645766, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,2170372960994829018.
В краткосрочной перспективе ONT изменился на -0,60% за последний час и на +2,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,71K.
No.404
100,00%
2018-02-26 00:00:00
ONT
Текущая рыночная капитализация Ontology Token составляет ₽ 38,35M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,71K. Циркулируещее обращение ONT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 38,35M.
-0,60%
-1,32%
+2,51%
+2,51%
Отслеживайте изменения цены Ontology Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0427088
|-1,32%
|30 дней
|₽ -0,00798
|-17,23%
|60 дней
|₽ -0,00914
|-19,25%
|90 дней
|₽ -0,0248
|-39,28%
Сегодня для ONT зафиксировано изменение ₽ -0,0427088 (-1,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00798 (-17,23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ONT изменился на ₽ -0,00914 (-19,25%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0248 (-39,28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ontology Token (ONT)?
Просмотеть страницу истории цен Ontology Token.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Ontology Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ONT: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
ONT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,03828; текущая цена 0,03852 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R2 — 0,03853. Цена пробила плотную зону, образованную уровнями S1 и центральной зоной, что указывает на продолжение восходящего движения в краткосрочной перспективе. Система ключевых уровней демонстрирует смещение верхнего порога в сторону увеличения давления со стороны покупателей, а цена уверенно удерживается над важной психологической отметкой. Группы скользящих средних MA и EMA на коротких временных интервалах образуют «золотое пересечение», подтверждая концентрацию бычьего импульса в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD завершил «золотое пересечение» около нулевой линии, при этом направление расхождения быстрой и медленной линий совпадает. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без признаков дивергенции вследствие перекупленности, а уровень волатильности остаётся в пределах обычного диапазона. KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, что дополнительно подтверждает устойчивость текущего восстановительного тренда и отсутствие явных противоречий между быками и медведями. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R2 — 0,03853, всего в 0,00001 от текущей цены, что делает его актуальным тестовым уровнем. Первый поддержка ниже — это преобразованный уровень R1 на отметке 0,03838, находящийся на расстоянии 0,00014 от текущей цены. Далее следует центральная зона 0,03828 и уровень S1 — 0,03813, которые удалены от текущей цены на 0,00024 и 0,00039 соответственно. Уровень S2 — 0,03803 — выступает в роли глубокой защитной линии, находясь на расстоянии 0,00049 от текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Ontology Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.
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