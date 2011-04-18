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Ripple
XRP/USDT
0.38968-2.00%
$0.00
Макс 24ч
0.39803
Мин 24ч
0.38409
Объем 24ч (XRP)
32.37M
Сумма за 24ч (USDT)
12.72M
Макс 24ч
0.39803
Мин 24ч
0.38409
Объем 24ч (XRP)
32.37M
Сумма за 24ч (USDT)
12.72M
График
Информация о токене
Базовая
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Глубина
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XRP
"Ripple — это базовая валюта сети Ripple, которая может циркулировать по всей сети Ripple. Его общий объем составляет 100 миллиардов, и он постепенно уменьшается по мере увеличения количества транзакций. Операционная компания Ripple — Ripple Labs (ранее OpenCoin). Валюта Ripple — единственная общая валюта в системе Ripple. Он отличается от других валют в системе. Например, CNY и USD нельзя обналичить через шлюзы. Другими словами, CNY, выпущенные шлюзом A, могут быть обналичены только в шлюзе A, а не в шлюзе B. В противном случае вы должны конвертировать его в CNY шлюза B через систему отложенного ордера Ripple. Однако у Ripple таких ограничений нет вообще. Он универсален в системе пульсаций. Ripple (XRP), как и биткойн, — это цифровая валюта, основанная на математике и криптографии. Но что отличается от биткойна, который нельзя использовать в реальном времени, так это то, что XRP играет роль соединения и может похвастаться функцией гарантии безопасности в системе Ripple. Необходима гарантия безопасности, которая требует, чтобы шлюз, участвующий в этом протоколе, содержал небольшое количество XRP."
Обзор
Название криптовалюты
XRP
Время выпуска
2011-04-18 00:00:00
Связанные ссылки
Цена выпуска
0.005874 USDT
Макс. предложение
100,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(XRP)

(USDT)

0.38968$0.00
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