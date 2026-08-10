SUPERFORTUNE Курс (GUA)
Текущая цена SUPERFORTUNE (GUA) сегодня составляет ₽ 0,04563 с изменением 30,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GUA на RUB составляет ₽ 0,04563 за GUA.
На данный момент SUPERFORTUNE занимает #271 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,70M, при оборотном предложении 125,00M GUA. В течение последних 24 часов, GUA торговался в диапазоне от ₽ 0,03504 (минимум) до ₽ 0,05 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 194,58930718380914915, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,3742404590614843235.
В краткосрочной перспективе GUA изменился на +7,54% за последний час и на -1,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,31M.
No.271
12,50%
BSC
Текущая рыночная капитализация SUPERFORTUNE составляет ₽ 5,70M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,31M. Циркулируещее обращение GUA составляет 125,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 45,63M.
+7,54%
+30,00%
-1,69%
-1,69%
Отслеживайте изменения цены SUPERFORTUNE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,8752845
|+30,00%
|30 дней
|₽ -0,00781
|-14,62%
|60 дней
|₽ -0,5942
|-92,87%
|90 дней
|₽ -1,16815
|-96,25%
Сегодня для GUA зафиксировано изменение ₽ +0,8752845 (+30,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00781 (-14,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GUA изменился на ₽ -0,5942 (-92,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,16815 (-96,25%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен SUPERFORTUNE.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SUPERFORTUNE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GUA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
GUA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,03761, при этом цена находится выше уровня Pivot Point — 0,03561. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочный тренд сохраняет нейтрально-бычий характер. Текущая цена расположена за пределами зоны сопротивления R1 и R2, а структура рынка указывает на попытки быков пробить предыдущий максимум, которые пока не увенчались успехом. Ценовое отклонение вверх от центральной линии свидетельствует о том, что в последнее время усилия покупателей способствовали росту котировок. Система индикаторов показывает наличие пространства для дальнейшего движения вверх, однако необходимо подтвердить устойчивость текущего уровня. Индикатор MACD зафиксировал разворот («мертвый перекресток»), при этом быстрая и медленная линии пересеклись вниз. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI демонстрируют рассредоточение импульса, отсутствие доминирующего направления. Расширение полос Боллинджера говорит о сужении волатильности, при этом цена возвращается ближе к средней линии. Краткосрочные индикаторы динамики и сигналы долгосрочных скользящих средних находятся в состоянии разделения, что свидетельствует об острой конкуренции между быками и медведями на текущем уровне цен. Объём торгов остаётся на среднем уровне, при этом явных признаков существенного прорыва через ключевые уровни пока не наблюдается. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,03663 (R2), что примерно на 2,9% выше текущей цены. Вторичный уровень поддержки установлен на отметке 0,03604 (R1) — это ориентир для краткосрочной защиты. Основная поддержка находится на уровне 0,03561 (центральный уровень), что составляет около 5,3% ниже текущей цены. Далее следуют уровни сопротивления: 0,03502 (S1) и 0,03459 (S2). Расстояние между текущей ценой и ближайшим сопротивлением невелико, поэтому тестирование этих уровней происходит довольно часто. Трейдерам следует внимательно отслеживать продолжительность пребывания цены у указанных ключевых точек и степень её реакции на возможные попытки пробоя.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена SUPERFORTUNE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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SUPERFORTUNE, разработанный Manta Labs, представляет собой основанный на базе ИИ механизм прогнозирования рынка, который сочетает китайскую метафизику с криптовалютными рынками для определения ценовых моделей. GUA – это нативный токен, который используется для: разблокировки подробных отчетов о фортуне, покупки талисманов, таких как кристаллы удачи, а также в качестве платежного средства внутри приложения.
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