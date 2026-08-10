Текущее общее настроение на рынке GUA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

GUA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,03761, при этом цена находится выше уровня Pivot Point — 0,03561. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочный тренд сохраняет нейтрально-бычий характер. Текущая цена расположена за пределами зоны сопротивления R1 и R2, а структура рынка указывает на попытки быков пробить предыдущий максимум, которые пока не увенчались успехом. Ценовое отклонение вверх от центральной линии свидетельствует о том, что в последнее время усилия покупателей способствовали росту котировок. Система индикаторов показывает наличие пространства для дальнейшего движения вверх, однако необходимо подтвердить устойчивость текущего уровня. Индикатор MACD зафиксировал разворот («мертвый перекресток»), при этом быстрая и медленная линии пересеклись вниз. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI демонстрируют рассредоточение импульса, отсутствие доминирующего направления. Расширение полос Боллинджера говорит о сужении волатильности, при этом цена возвращается ближе к средней линии. Краткосрочные индикаторы динамики и сигналы долгосрочных скользящих средних находятся в состоянии разделения, что свидетельствует об острой конкуренции между быками и медведями на текущем уровне цен. Объём торгов остаётся на среднем уровне, при этом явных признаков существенного прорыва через ключевые уровни пока не наблюдается. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,03663 (R2), что примерно на 2,9% выше текущей цены. Вторичный уровень поддержки установлен на отметке 0,03604 (R1) — это ориентир для краткосрочной защиты. Основная поддержка находится на уровне 0,03561 (центральный уровень), что составляет около 5,3% ниже текущей цены. Далее следуют уровни сопротивления: 0,03502 (S1) и 0,03459 (S2). Расстояние между текущей ценой и ближайшим сопротивлением невелико, поэтому тестирование этих уровней происходит довольно часто. Трейдерам следует внимательно отслеживать продолжительность пребывания цены у указанных ключевых точек и степень её реакции на возможные попытки пробоя.

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