Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена SUPERFORTUNE сегодня составляет 0,04563 RUB. Рыночная капитализация GUA составляет 5 703 750 RUB. Отслеживайте обновления цен GUA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SUPERFORTUNE сегодня составляет 0,04563 RUB. Рыночная капитализация GUA составляет 5 703 750 RUB. Отслеживайте обновления цен GUA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о GUA

Информация о цене GUA

Что такое GUA

Whitepaper GUA

Официальный сайт GUA

Токеномика GUA

Прогноз цен GUA

История GUA

Руководство по покупке GUA

Конвертер валют GUA в фиат

GUA на споте

Фьючерсы GUA USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE Курс (GUA)

Текущая цена 1 GUA в RUB:

₽3,7928996
₽3,7928996₽3,7928996
+30,00%1D
RUB
График цены SUPERFORTUNE (GUA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:56:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SUPERFORTUNE

Текущая цена SUPERFORTUNE (GUA) сегодня составляет ₽ 0,04563 с изменением 30,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GUA на RUB составляет ₽ 0,04563 за GUA.

На данный момент SUPERFORTUNE занимает #271 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,70M, при оборотном предложении 125,00M GUA. В течение последних 24 часов, GUA торговался в диапазоне от ₽ 0,03504 (минимум) до ₽ 0,05 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 194,58930718380914915, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,3742404590614843235.

В краткосрочной перспективе GUA изменился на +7,54% за последний час и на -1,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,31M.

Рыночная информация SUPERFORTUNE (GUA)

No.271

₽ 5,70M
₽ 5,70M₽ 5,70M

₽ 1,31M
₽ 1,31M₽ 1,31M

₽ 45,63M
₽ 45,63M₽ 45,63M

125,00M
125,00M 125,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

12,50%

BSC

Текущая рыночная капитализация SUPERFORTUNE составляет ₽ 5,70M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,31M. Циркулируещее обращение GUA составляет 125,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 45,63M.

История цен SUPERFORTUNE в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,03504
₽ 0,03504₽ 0,03504
Мин 24Ч
₽ 0,05
₽ 0,05₽ 0,05
Макс 24Ч

₽ 0,03504
₽ 0,03504₽ 0,03504

₽ 0,05
₽ 0,05₽ 0,05

₽ 194,58930718380914915
₽ 194,58930718380914915₽ 194,58930718380914915

₽ 3,3742404590614843235
₽ 3,3742404590614843235₽ 3,3742404590614843235

+7,54%

+30,00%

-1,69%

-1,69%

История цен SUPERFORTUNE (GUA) в RUB

Отслеживайте изменения цены SUPERFORTUNE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,8752845+30,00%
30 дней₽ -0,00781-14,62%
60 дней₽ -0,5942-92,87%
90 дней₽ -1,16815-96,25%
Изменение цены SUPERFORTUNE сегодня

Сегодня для GUA зафиксировано изменение ₽ +0,8752845 (+30,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SUPERFORTUNE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00781 (-14,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SUPERFORTUNE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GUA изменился на ₽ -0,5942 (-92,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SUPERFORTUNE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,16815 (-96,25%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SUPERFORTUNE (GUA)?

Просмотеть страницу истории цен SUPERFORTUNE.

Анализ по SUPERFORTUNE

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SUPERFORTUNE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке SUPERFORTUNE: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GUA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

GUA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,03761, при этом цена находится выше уровня Pivot Point — 0,03561. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочный тренд сохраняет нейтрально-бычий характер. Текущая цена расположена за пределами зоны сопротивления R1 и R2, а структура рынка указывает на попытки быков пробить предыдущий максимум, которые пока не увенчались успехом. Ценовое отклонение вверх от центральной линии свидетельствует о том, что в последнее время усилия покупателей способствовали росту котировок. Система индикаторов показывает наличие пространства для дальнейшего движения вверх, однако необходимо подтвердить устойчивость текущего уровня. Индикатор MACD зафиксировал разворот («мертвый перекресток»), при этом быстрая и медленная линии пересеклись вниз. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI демонстрируют рассредоточение импульса, отсутствие доминирующего направления. Расширение полос Боллинджера говорит о сужении волатильности, при этом цена возвращается ближе к средней линии. Краткосрочные индикаторы динамики и сигналы долгосрочных скользящих средних находятся в состоянии разделения, что свидетельствует об острой конкуренции между быками и медведями на текущем уровне цен. Объём торгов остаётся на среднем уровне, при этом явных признаков существенного прорыва через ключевые уровни пока не наблюдается. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,03663 (R2), что примерно на 2,9% выше текущей цены. Вторичный уровень поддержки установлен на отметке 0,03604 (R1) — это ориентир для краткосрочной защиты. Основная поддержка находится на уровне 0,03561 (центральный уровень), что составляет около 5,3% ниже текущей цены. Далее следуют уровни сопротивления: 0,03502 (S1) и 0,03459 (S2). Расстояние между текущей ценой и ближайшим сопротивлением невелико, поэтому тестирование этих уровней происходит довольно часто. Трейдерам следует внимательно отслеживать продолжительность пребывания цены у указанных ключевых точек и степень её реакции на возможные попытки пробоя.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены SUPERFORTUNE?

Цены на SUPERFORTUNE (GUA) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов
2. Объем торгов и уровень ликвидности
3. Общие тенденции на рынке криптовалют
4. Обновления в развитии проекта и прогресс по дорожной карте
5. Уровень вовлеченности сообщества и показатели принятия
6. Листинги на биржах и партнерские отношения
7. Регуляторные новости, влияющие на криптовалютный рынок
8. Движения цен на биткоин и основные альткоины
9. Потребность в полезности токена и его применении
10. Динамика предложения и структура токеномики

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SUPERFORTUNE?

Люди хотят знать текущую цену SUPERFORTUNE (GUA) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, отслеживание прибыли и убытков, а также планирование инвестиций. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам определять точки входа и выхода, оценивать волатильность и принимать обоснованные решения о покупке или продаже.

Прогноз цены SUPERFORTUNE

Прогноз цены SUPERFORTUNE (GUA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GUA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SUPERFORTUNE (GUA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SUPERFORTUNE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SUPERFORTUNE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GUA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SUPERFORTUNE».

Как купить и инвестировать SUPERFORTUNE в Россия

Готовы приступить к работе с SUPERFORTUNE? Покупка GUA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SUPERFORTUNE. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SUPERFORTUNE (GUA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SUPERFORTUNE будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SUPERFORTUNE (GUA)

Что вы можете сделать с SUPERFORTUNE

Владение SUPERFORTUNE позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка SUPERFORTUNE (GUA) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое SUPERFORTUNE (GUA)

SUPERFORTUNE, разработанный Manta Labs, представляет собой основанный на базе ИИ механизм прогнозирования рынка, который сочетает китайскую метафизику с криптовалютными рынками для определения ценовых моделей. GUA – это нативный токен, который используется для: разблокировки подробных отчетов о фортуне, покупки талисманов, таких как кристаллы удачи, а также в качестве платежного средства внутри приложения.

Источники SUPERFORTUNE

Для более глубокого понимания SUPERFORTUNE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SUPERFORTUNE
Обозреватель блоков

Категория :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SUPERFORTUNE

Страница обновлена: 2026-08-10 18:56:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SUPERFORTUNE (GUA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SUPERFORTUNE

GUA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по GUA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами GUA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте SUPERFORTUNE (GUA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SUPERFORTUNE в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GUA/USDT
₽3,8234875
₽3,8234875₽3,8234875
+30,72%
33.91M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽23,263338
₽23,263338₽23,263338

+462,80%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0,9821196
₽0,9821196₽0,9821196

+24,13%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,368353
₽15,368353₽15,368353

-20,82%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽203,971691
₽203,971691₽203,971691

+37,07%

JMDT

JMDT

JMDT

₽94,946495
₽94,946495₽94,946495

+6,46%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽8,804355
₽8,804355₽8,804355

+712,97%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,3990834
₽2,3990834₽2,3990834

+57,13%

Test

Test

TST

₽1,96556192
₽1,96556192₽1,96556192

+46,65%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽3,8234875
₽3,8234875₽3,8234875

+31,05%

Grvt

Grvt

GRVT

₽30,75324
₽30,75324₽30,75324

+28,54%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор GUA в RUB

Сумма

GUA
GUA
RUB
RUB

1 GUA = 3,7722321 RUB