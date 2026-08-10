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Текущая цена Enso сегодня составляет 1.0019 RUB. Рыночная капитализация ENSO составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ENSO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Enso сегодня составляет 1.0019 RUB. Рыночная капитализация ENSO составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ENSO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Enso Курс (ENSO)

Текущая цена 1 ENSO в RUB:

₽82.802272
₽82.802272₽82.802272
+0,64%1D
RUB
График цены Enso (ENSO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:09:35 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Enso

Текущая цена Enso (ENSO) сегодня составляет ₽ 1.0019 с изменением 0.64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ENSO на RUB составляет ₽ 1.0019 за ENSO.

На данный момент Enso занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ENSO. В течение последних 24 часов, ENSO торговался в диапазоне от ₽ 0.9618 (минимум) до ₽ 1.0099 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ENSO изменился на +0.68% за последний час и на +8.46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,58K.

Рыночная информация Enso (ENSO)

--
----

₽ 61,58K
₽ 61,58K₽ 61,58K

₽ 100.19M
₽ 100.19M₽ 100.19M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Текущая рыночная капитализация Enso составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,58K. Циркулируещее обращение ENSO составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 100.19M.

История цен Enso в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.9618
₽ 0.9618₽ 0.9618
Мин 24Ч
₽ 1.0099
₽ 1.0099₽ 1.0099
Макс 24Ч

₽ 0.9618
₽ 0.9618₽ 0.9618

₽ 1.0099
₽ 1.0099₽ 1.0099

--
----

--
----

+0.68%

+0.64%

+8.46%

+8.46%

История цен Enso (ENSO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Enso за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.526565+0.64%
30 дней₽ +0.3059+43.95%
60 дней₽ +0.4263+74.06%
90 дней₽ +0.0868+9.48%
Изменение цены Enso сегодня

Сегодня для ENSO зафиксировано изменение ₽ +0.526565 (+0.64%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Enso за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.3059 (+43.95%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Enso за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ENSO изменился на ₽ +0.4263 (+74.06%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Enso за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.0868 (+9.48%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Enso (ENSO)?

Просмотеть страницу истории цен Enso.

Анализ по Enso

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Enso, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Enso: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ENSO: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ENSO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной линии на уровне 0,9737. Цена находится между уровнем сопротивления R1 — 0,9826 — и текущей стоимостью. Согласно системе ключевых уровней, верхняя граница зоны отсечки расположена на отметке 0,9989. В текущей структуре наблюдается боковое колебание в рамках определённого диапазона. Стороны длинных и коротких позиций временно достигли равновесия около уровня 0,9737. Цены пока не смогли эффективно пробить краткосрочные скользящие средние, что свидетельствует об отсутствии чёткого направления тренда. Рынок остаётся без явных ориентиров для дальнейшего движения. Индикатор MACD демонстрирует состояние «мертвого перекрёста»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что указывает на доминирование медвежьих сил. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а индикаторы осцилляторов не сигнализируют о крайних условиях перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI также свидетельствуют о разрозненной динамике рыночной активности. Боллинджеры сохраняют сужающуюся форму, а уровень волатильности остаётся на низком уровне, что говорит о сжатии ценового диапазона. Группа скользящих средних подтвердила сигнал о приостановке тренда, что ограничивает амплитуду краткосрочных колебаний. Силы быков и медведей продолжают вести борьбу в узком диапазоне. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,9826, что примерно соответствует 1,5% от текущей цены. Далёкое сопротивление находится на отметке 0,9989. Нижний ближайший уровень поддержки — 0,9574, что составляет около 4,1% от текущей стоимости. Дальний уровень поддержки установлен на отметке S2 — 0,9485. Если цена пробьёт уровень 0,9574, это может привести к тестированию более низких уровней. Пробой выше 0,9826 открывает возможность роста до центрального уровня. Ключевые уровни чётко очерчивают границы текущего торгового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Enso?

Цены токенов ENSO зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Полезность токена и его внедрение в экосистему Enso
4. Анонсы партнёрств и развитие платформы
5. Динамика предложения, включая вознаграждения за стейкинг и сжигание токенов
6. Регуляторные новости, влияющие на протоколы DeFi
7. Конкуренция со сторонними платформами для оптимизации доходности
8. Общая эффективность сектора DeFi и изменения в показателе TVL

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Enso?

Люди хотят знать текущую цену Enso (ENSO) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, определение оптимального времени для размещения покупок и продаж, анализ рыночных тенденций, расчет прибыли и убытков, а также постоянное информирование о динамике инвестиций в волатильном криптовалютном рынке.

Прогноз цены Enso

Прогноз цены Enso (ENSO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ENSO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Enso (ENSO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Enso потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Enso достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ENSO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Enso».

Как купить и инвестировать Enso в Россия

Готовы приступить к работе с Enso? Покупка ENSO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Enso. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Enso (ENSO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Enso будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Enso (ENSO)

Что вы можете сделать с Enso

Владение Enso позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Enso (ENSO)

Enso – это единая сеть, объединяющая все блокчейны, которая дает разработчикам возможность создавать совместимые приложения для миллионов пользователей в Web2 и Web3.

Источники Enso

Для более глубокого понимания Enso рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Enso
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:09:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Enso (ENSO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Enso

ENSO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ENSO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ENSO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Enso (ENSO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Enso в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ENSO/USDT
₽82.827073
₽82.827073₽82.827073
+0.66%
62.22K (USDT)

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1 ENSO = 82.827073 RUB