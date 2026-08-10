Текущее общее настроение на рынке ENSO: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ENSO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной линии на уровне 0,9737. Цена находится между уровнем сопротивления R1 — 0,9826 — и текущей стоимостью. Согласно системе ключевых уровней, верхняя граница зоны отсечки расположена на отметке 0,9989. В текущей структуре наблюдается боковое колебание в рамках определённого диапазона. Стороны длинных и коротких позиций временно достигли равновесия около уровня 0,9737. Цены пока не смогли эффективно пробить краткосрочные скользящие средние, что свидетельствует об отсутствии чёткого направления тренда. Рынок остаётся без явных ориентиров для дальнейшего движения. Индикатор MACD демонстрирует состояние «мертвого перекрёста»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что указывает на доминирование медвежьих сил. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а индикаторы осцилляторов не сигнализируют о крайних условиях перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI также свидетельствуют о разрозненной динамике рыночной активности. Боллинджеры сохраняют сужающуюся форму, а уровень волатильности остаётся на низком уровне, что говорит о сжатии ценового диапазона. Группа скользящих средних подтвердила сигнал о приостановке тренда, что ограничивает амплитуду краткосрочных колебаний. Силы быков и медведей продолжают вести борьбу в узком диапазоне. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,9826, что примерно соответствует 1,5% от текущей цены. Далёкое сопротивление находится на отметке 0,9989. Нижний ближайший уровень поддержки — 0,9574, что составляет около 4,1% от текущей стоимости. Дальний уровень поддержки установлен на отметке S2 — 0,9485. Если цена пробьёт уровень 0,9574, это может привести к тестированию более низких уровней. Пробой выше 0,9826 открывает возможность роста до центрального уровня. Ключевые уровни чётко очерчивают границы текущего торгового диапазона.

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