Сегодняшняя цена BitTorrent

Текущая цена BitTorrent (BTT) сегодня составляет ₽ 0,0000002643 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTT на RUB составляет ₽ 0,0000002643 за BTT.

На данный момент BitTorrent занимает #114 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 260,87M, при оборотном предложении 987,04T BTT. В течение последних 24 часов, BTT торговался в диапазоне от ₽ 0,000000262 (минимум) до ₽ 0,0000002658 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,00025198709813805, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,00002133485916540.

В краткосрочной перспективе BTT изменился на +0,30% за последний час и на +1,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,60K.

Рыночная информация BitTorrent (BTT)

Место No.114 Рыночная капитализация ₽ 260,87M₽ 260,87M ₽ 260,87M Объем (24Ч) ₽ 60,60K₽ 60,60K ₽ 60,60K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 260,87M₽ 260,87M ₽ 260,87M Оборотное предложение 987,04T 987,04T 987,04T Общее предложение 987 037 885 840 674,74246524 987 037 885 840 674,74246524 987 037 885 840 674,74246524 Доля рынка 0,01% Дата выпуска 2019-02-01 00:00:00 Цена выпуска ₽ 0,009900₽ 0,009900 ₽ 0,009900 Публичный блокчейн TRX

Текущая рыночная капитализация BitTorrent составляет ₽ 260,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,60K. Циркулируещее обращение BTT составляет 987,04T, а общее предложение – 987037885840674.74246524. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 260,87M.