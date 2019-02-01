Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена BitTorrent сегодня составляет 0,0000002643 RUB. Рыночная капитализация BTT составляет 260 874 113,227690334433562932 RUB. Отслеживайте обновления цен BTT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BitTorrent сегодня составляет 0,0000002643 RUB. Рыночная капитализация BTT составляет 260 874 113,227690334433562932 RUB. Отслеживайте обновления цен BTT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о BTT

Информация о цене BTT

Что такое BTT

Whitepaper BTT

Официальный сайт BTT

Токеномика BTT

Прогноз цен BTT

История BTT

Руководство по покупке BTT

Конвертер валют BTT в фиат

BTT на споте

Фьючерсы BTT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип BitTorrent

BitTorrent Курс (BTT)

Текущая цена 1 BTT в RUB:

₽0,0000217965
₽0,0000217965₽0,0000217965
-0,03%1D
RUB
График цены BitTorrent (BTT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:52:20 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BitTorrent

Текущая цена BitTorrent (BTT) сегодня составляет ₽ 0,0000002643 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTT на RUB составляет ₽ 0,0000002643 за BTT.

На данный момент BitTorrent занимает #114 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 260,87M, при оборотном предложении 987,04T BTT. В течение последних 24 часов, BTT торговался в диапазоне от ₽ 0,000000262 (минимум) до ₽ 0,0000002658 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,00025198709813805, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,00002133485916540.

В краткосрочной перспективе BTT изменился на +0,30% за последний час и на +1,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,60K.

Рыночная информация BitTorrent (BTT)

No.114

₽ 260,87M
₽ 260,87M₽ 260,87M

₽ 60,60K
₽ 60,60K₽ 60,60K

₽ 260,87M
₽ 260,87M₽ 260,87M

987,04T
987,04T 987,04T

987 037 885 840 674,74246524
987 037 885 840 674,74246524 987 037 885 840 674,74246524

0,01%

2019-02-01 00:00:00

₽ 0,009900
₽ 0,009900₽ 0,009900

TRX

Текущая рыночная капитализация BitTorrent составляет ₽ 260,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,60K. Циркулируещее обращение BTT составляет 987,04T, а общее предложение – 987037885840674.74246524. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 260,87M.

История цен BitTorrent в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,000000262
₽ 0,000000262₽ 0,000000262
Мин 24Ч
₽ 0,0000002658
₽ 0,0000002658₽ 0,0000002658
Макс 24Ч

₽ 0,000000262
₽ 0,000000262₽ 0,000000262

₽ 0,0000002658
₽ 0,0000002658₽ 0,0000002658

₽ 0,00025198709813805
₽ 0,00025198709813805₽ 0,00025198709813805

₽ 0,00002133485916540
₽ 0,00002133485916540₽ 0,00002133485916540

+0,30%

-0,03%

+1,14%

+1,14%

История цен BitTorrent (BTT) в RUB

Отслеживайте изменения цены BitTorrent за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000000006541-0,03%
30 дней₽ -0,0000000038-1,42%
60 дней₽ -0,0000000016-0,61%
90 дней₽ -0,0000000647-19,67%
Изменение цены BitTorrent сегодня

Сегодня для BTT зафиксировано изменение ₽ -0,000000006541 (-0,03%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены BitTorrent за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0000000038 (-1,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены BitTorrent за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BTT изменился на ₽ -0,0000000016 (-0,61%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены BitTorrent за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0000000647 (-19,67%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены BitTorrent (BTT)?

Просмотеть страницу истории цен BitTorrent.

Анализ по BitTorrent

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний BitTorrent, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены BitTorrent?

Цены на BTT (BitTorrent Token) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень принятия и рост использования экосистемы BitTorrent.
2. Производительность и развитие блокчейна TRON.
3. Общие настроения и тенденции на рынке криптовалют.
4. Объем торгов и ликвидность на биржах.
5. Регуляторные новости, влияющие на криптовалютный рынок.
6. Анонсы партнерств и интеграций платформ.
7. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
8. Рыночная спекуляция и настроения инвесторов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену BitTorrent?

Люди хотят знать текущую цену BTT по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение моментов инвестирования, отслеживание прибыли и убытков, анализ рыночных тенденций, а также установление точек входа и выхода. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности и принимать обоснованные решения.

Прогноз цены BitTorrent

Прогноз цены BitTorrent (BTT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BTT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены BitTorrent (BTT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BitTorrent потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену BitTorrent достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BTT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены BitTorrent».

Как купить и инвестировать BitTorrent в Россия

Готовы приступить к работе с BitTorrent? Покупка BTT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить BitTorrent. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке BitTorrent (BTT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и BitTorrent будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке BitTorrent (BTT)

Что вы можете сделать с BitTorrent

Владение BitTorrent позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка BitTorrent (BTT) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое BitTorrent (BTT)

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

Whitepaper

Источники BitTorrent

Для более глубокого понимания BitTorrent рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт BitTorrent
Обозреватель блоков

Категория :

Alleged SEC SecuritiesBinance LaunchpadBNB Chain Ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BitTorrent

Страница обновлена: 2026-08-10 16:52:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BitTorrent (BTT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о BitTorrent

BTT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BTT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BTT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте BitTorrent (BTT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BitTorrent в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BTT/USDT
₽0,00002178
₽0,00002178₽0,00002178
-0,26%
229.84B (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0,000000
₽0,000000₽0,000000

0,00%

AurumX

AurumX

UMX

₽16,44225
₽16,44225₽16,44225

-15,11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽228,26925
₽228,26925₽228,26925

+53,71%

JMDT

JMDT

JMDT

₽85,24725
₽85,24725₽85,24725

-4,21%

STONK

STONK

STONK

₽0,741510
₽0,741510₽0,741510

+42,62%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽18,52125
₽18,52125₽18,52125

+1 613,74%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,253405
₽2,253405₽2,253405

+47,89%

Grvt

Grvt

GRVT

₽33,18975
₽33,18975₽33,18975

+39,01%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,670725
₽0,670725₽0,670725

+35,50%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2,66805
₽2,66805₽2,66805

+30,98%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор BTT в RUB

Сумма

BTT
BTT
RUB
RUB

1 BTT = 0,0000218047 RUB