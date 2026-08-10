Сегодняшняя цена Songbird

Текущая цена Songbird (SGB) сегодня составляет ₽ 0,0010687 с изменением 0,67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SGB на RUB составляет ₽ 0,0010687 за SGB.

На данный момент Songbird занимает #4034 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 SGB. В течение последних 24 часов, SGB торговался в диапазоне от ₽ 0,0010278 (минимум) до ₽ 0,00116 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 59,4572964835552988985, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0532573239010120595.

В краткосрочной перспективе SGB изменился на -0,05% за последний час и на +1,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,13K.

Рыночная информация Songbird (SGB)

Место No.4034 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 58,13K₽ 58,13K ₽ 58,13K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 17,19M₽ 17,19M ₽ 17,19M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Общее предложение 16 089 041 095,890411 16 089 041 095,890411 16 089 041 095,890411 Публичный блокчейн SGB

Текущая рыночная капитализация Songbird составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,13K. Циркулируещее обращение SGB составляет 0,00, а общее предложение – 16089041095.890411. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 17,19M.