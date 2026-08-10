Сегодняшняя цена CMC 20 Index DTF

Текущая цена CMC 20 Index DTF (CMC20) сегодня составляет ₽ 131.61 с изменением 0.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CMC20 на RUB составляет ₽ 131.61 за CMC20.

На данный момент CMC 20 Index DTF занимает #8066 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 10,68M, при оборотном предложении 81,13K CMC20. В течение последних 24 часов, CMC20 торговался в диапазоне от ₽ 131.61 (минимум) до ₽ 132.37 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 17,398.645427760766307964, тогда как исторический минимум составил ₽ 9,869.5480197528091448.

В краткосрочной перспективе CMC20 изменился на 0.00% за последний час и на +3.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 214,00.

Рыночная информация CMC 20 Index DTF (CMC20)

Место No.8066 Рыночная капитализация ₽ 10,68M₽ 10,68M ₽ 10,68M Объем (24Ч) ₽ 214,00₽ 214,00 ₽ 214,00 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10.68M₽ 10.68M ₽ 10.68M Оборотное предложение 81,13K 81,13K 81,13K Макс. предложение ---- -- Общее предложение 81,133.83153118 81,133.83153118 81,133.83153118 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация CMC 20 Index DTF составляет ₽ 10,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 214,00. Циркулируещее обращение CMC20 составляет 81,13K, а общее предложение – 81133.83153118. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10.68M.