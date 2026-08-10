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Текущая цена CMC 20 Index DTF сегодня составляет 131.61 RUB. Рыночная капитализация CMC20 составляет 10,678,023.5678185998 RUB. Отслеживайте обновления цен CMC20 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена CMC 20 Index DTF сегодня составляет 131.61 RUB. Рыночная капитализация CMC20 составляет 10,678,023.5678185998 RUB. Отслеживайте обновления цен CMC20 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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CMC 20 Index DTF Курс (CMC20)

Текущая цена 1 CMC20 в RUB:

₽10,876.2504
₽10,876.2504₽10,876.2504
-0,13%1D
RUB
График цены CMC 20 Index DTF (CMC20) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:19:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена CMC 20 Index DTF

Текущая цена CMC 20 Index DTF (CMC20) сегодня составляет ₽ 131.61 с изменением 0.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CMC20 на RUB составляет ₽ 131.61 за CMC20.

На данный момент CMC 20 Index DTF занимает #8066 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 10,68M, при оборотном предложении 81,13K CMC20. В течение последних 24 часов, CMC20 торговался в диапазоне от ₽ 131.61 (минимум) до ₽ 132.37 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 17,398.645427760766307964, тогда как исторический минимум составил ₽ 9,869.5480197528091448.

В краткосрочной перспективе CMC20 изменился на 0.00% за последний час и на +3.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 214,00.

Рыночная информация CMC 20 Index DTF (CMC20)

No.8066

₽ 10,68M
₽ 10,68M₽ 10,68M

₽ 214,00
₽ 214,00₽ 214,00

₽ 10.68M
₽ 10.68M₽ 10.68M

81,13K
81,13K 81,13K

--
----

81,133.83153118
81,133.83153118 81,133.83153118

BSC

Текущая рыночная капитализация CMC 20 Index DTF составляет ₽ 10,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 214,00. Циркулируещее обращение CMC20 составляет 81,13K, а общее предложение – 81133.83153118. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10.68M.

История цен CMC 20 Index DTF в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 131.61
₽ 131.61₽ 131.61
Мин 24Ч
₽ 132.37
₽ 132.37₽ 132.37
Макс 24Ч

₽ 131.61
₽ 131.61₽ 131.61

₽ 132.37
₽ 132.37₽ 132.37

₽ 17,398.645427760766307964
₽ 17,398.645427760766307964₽ 17,398.645427760766307964

₽ 9,869.5480197528091448
₽ 9,869.5480197528091448₽ 9,869.5480197528091448

0.00%

-0.13%

+3.13%

+3.13%

История цен CMC 20 Index DTF (CMC20) в RUB

Отслеживайте изменения цены CMC 20 Index DTF за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -14.1575-0.13%
30 дней₽ +1.75+1.34%
60 дней₽ +4.34+3.41%
90 дней₽ -30.68-18.91%
Изменение цены CMC 20 Index DTF сегодня

Сегодня для CMC20 зафиксировано изменение ₽ -14.1575 (-0.13%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены CMC 20 Index DTF за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +1.75 (+1.34%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены CMC 20 Index DTF за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CMC20 изменился на ₽ +4.34 (+3.41%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены CMC 20 Index DTF за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -30.68 (-18.91%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CMC 20 Index DTF (CMC20)?

Просмотеть страницу истории цен CMC 20 Index DTF.

Анализ по CMC 20 Index DTF

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CMC 20 Index DTF, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены CMC 20 Index DTF?

Цены CMC20 зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Динамика цен биткоина и основных альткоинов, поскольку они определяют корреляцию между секторами
3. Объем торгов и уровень ликвидности по всем входящим токенам
4. Регуляторные новости и изменения в политике, влияющие на криптовалютные рынки
5. Институциональное принятие и потоки инвестиций
6. Макроэкономические факторы, такие как инфляция, процентные ставки и глобальная финансовая стабильность
7. Паттерны технического анализа и уровни поддержки/сопротивления
8. События по перебалансировке индекса и изменения в его составе
9. Рыночные манипуляции и активность трейдеров-«китов»
10. Новости и события, связанные с 20 крупнейшими криптовалютами, включенными в индекс

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену CMC 20 Index DTF?

Люди хотят знать текущую цену CMC20 по нескольким ключевым причинам: принятие инвестиционных решений, отслеживание портфеля, определение рыночного момента, расчет прибыли и убытков, а также поиск торговых возможностей. Как индексный фонд криптовалют, CMC20 отслеживает топ-20 монет, поэтому его цена отражает более широкие рыночные тренды.

Прогноз цены CMC 20 Index DTF

Прогноз цены CMC 20 Index DTF (CMC20) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CMC20 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены CMC 20 Index DTF (CMC20) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена CMC 20 Index DTF потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену CMC 20 Index DTF достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CMC20, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены CMC 20 Index DTF».

Как купить и инвестировать CMC 20 Index DTF в Россия

Готовы приступить к работе с CMC 20 Index DTF? Покупка CMC20 на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить CMC 20 Index DTF. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке CMC 20 Index DTF (CMC20).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и CMC 20 Index DTF будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке CMC 20 Index DTF (CMC20)

Что вы можете сделать с CMC 20 Index DTF

Владение CMC 20 Index DTF позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое CMC 20 Index DTF (CMC20)

Индексный токен CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) – это ликвидный индексный токен на базе Reserve, который отслеживает индекс CoinMarketCap 20. Индекс CMC20 представляет собой бенчмарк, созданный для измерения эффективности 20 крупнейших криптовалютных проектов по рыночной капитализации согласно рейтингу CoinMarketCap. Он исключает стейблкоины (например, USDT), токены, привязанные к другим криптоактивам (например, WBTC или stETH), а также активы с ограниченной инвестируемостью (например, связанные с потенциальными юридическими рисками или низкой ликвидностью в обращении). Этот индекс отражает состояние более широкого криптовалютного рынка и позволяет оценивать динамику разнообразного набора цифровых активов.

Источники CMC 20 Index DTF

Для более глубокого понимания CMC 20 Index DTF рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт CMC 20 Index DTF
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:19:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии CMC 20 Index DTF (CMC20)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о CMC 20 Index DTF

CMC20 USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CMC20/USDT
₽10,876.2504
₽10,876.2504₽10,876.2504
-0.13%
1.63 (USDT)

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1 CMC20 = 10,876.2504 RUB