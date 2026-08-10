Сегодняшняя цена PermawebDAO

Текущая цена PermawebDAO (PERM) сегодня составляет ₽ 0,000106 с изменением 16,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PERM на RUB составляет ₽ 0,000106 за PERM.

На данный момент PermawebDAO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PERM. В течение последних 24 часов, PERM торговался в диапазоне от ₽ 0,000085 (минимум) до ₽ 0,000119 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PERM изменился на -4,51% за последний час и на +24,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,76K.

Рыночная информация PermawebDAO (PERM)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 1,76K₽ 1,76K ₽ 1,76K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10,60K₽ 10,60K ₽ 10,60K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация PermawebDAO составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,76K. Циркулируещее обращение PERM составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,60K.