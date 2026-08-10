Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Red Horse сегодня составляет 0.005231 RUB. Рыночная капитализация RH составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен RH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Red Horse сегодня составляет 0.005231 RUB. Рыночная капитализация RH составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен RH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о RH

Информация о цене RH

Что такое RH

Whitepaper RH

Официальный сайт RH

Токеномика RH

Прогноз цен RH

История RH

Руководство по покупке RH

Конвертер валют RH в фиат

RH на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Red Horse

Red Horse Курс (RH)

Текущая цена 1 RH в RUB:

₽0.43223753
₽0.43223753₽0.43223753
-1,05%1D
RUB
График цены Red Horse (RH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:59:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Red Horse

Текущая цена Red Horse (RH) сегодня составляет ₽ 0.005231 с изменением 1.05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RH на RUB составляет ₽ 0.005231 за RH.

На данный момент Red Horse занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- RH. В течение последних 24 часов, RH торговался в диапазоне от ₽ 0.005209 (минимум) до ₽ 0.005306 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе RH изменился на -0.10% за последний час и на -45.37% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,00K.

Рыночная информация Red Horse (RH)

--
----

₽ 54,00K
₽ 54,00K₽ 54,00K

₽ 52.31M
₽ 52.31M₽ 52.31M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Текущая рыночная капитализация Red Horse составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,00K. Циркулируещее обращение RH составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 52.31M.

История цен Red Horse в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.005209
₽ 0.005209₽ 0.005209
Мин 24Ч
₽ 0.005306
₽ 0.005306₽ 0.005306
Макс 24Ч

₽ 0.005209
₽ 0.005209₽ 0.005209

₽ 0.005306
₽ 0.005306₽ 0.005306

--
----

--
----

-0.10%

-1.05%

-45.37%

-45.37%

История цен Red Horse (RH) в RUB

Отслеживайте изменения цены Red Horse за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00458665-1.05%
30 дней₽ -0.005521-51.35%
60 дней₽ -0.006643-55.95%
90 дней₽ -0.006668-56.04%
Изменение цены Red Horse сегодня

Сегодня для RH зафиксировано изменение ₽ -0.00458665 (-1.05%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Red Horse за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.005521 (-51.35%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Red Horse за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RH изменился на ₽ -0.006643 (-55.95%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Red Horse за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.006668 (-56.04%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Red Horse (RH)?

Просмотеть страницу истории цен Red Horse.

Прогноз цены Red Horse

Прогноз цены Red Horse (RH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Red Horse (RH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Red Horse потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Red Horse достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Red Horse».

Как купить и инвестировать Red Horse в Россия

Готовы приступить к работе с Red Horse? Покупка RH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Red Horse. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Red Horse (RH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Red Horse будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Red Horse (RH)

Что вы можете сделать с Red Horse

Владение Red Horse позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Red Horse (RH) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Red Horse (RH)

Red Horse – это проект инфраструктуры Web3 на базе Solana, занимающийся созданием переносимого ончейн-уровня членства для криптосообществ, брендов и экосистем. Он обеспечивает единые ончейн-идентификаторы членства, которые можно использовать в различных сообществах, сервисах и приложениях Web3.

Источники Red Horse

Для более глубокого понимания Red Horse рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Red Horse
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Red Horse

Страница обновлена: 2026-08-10 21:59:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Red Horse (RH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Red Horse

RH USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RH с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RH USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Red Horse (RH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Red Horse в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RH/USDT
₽0.43190701
₽0.43190701₽0.43190701
-1.20%
10.27M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽34.506288
₽34.506288₽34.506288

+735.20%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1.132031
₽1.132031₽1.132031

+43.15%

AurumX

AurumX

UMX

₽15.8360395
₽15.8360395₽15.8360395

-18.37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽171.936504
₽171.936504₽171.936504

+15.60%

JMDT

JMDT

JMDT

₽99.428679
₽99.428679₽99.428679

+11.54%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽3.80098
₽3.80098₽3.80098

+251.14%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0.917193
₽0.917193₽0.917193

+85.00%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽5.0784398
₽5.0784398₽5.0784398

+74.15%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2.45972984
₽2.45972984₽2.45972984

+61.18%

Test

Test

TST

₽1.77547081
₽1.77547081₽1.77547081

+32.53%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор RH в RUB

Сумма

RH
RH
RUB
RUB

1 RH = 0.43223753 RUB