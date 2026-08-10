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Текущая цена ELIZAOS сегодня составляет 0,0002214 RUB. Рыночная капитализация ELIZAOS составляет 2 062 777,5058028286528 RUB. Отслеживайте обновления цен ELIZAOS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ELIZAOS сегодня составляет 0,0002214 RUB. Рыночная капитализация ELIZAOS составляет 2 062 777,5058028286528 RUB. Отслеживайте обновления цен ELIZAOS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ELIZAOS Курс (ELIZAOS)

Текущая цена 1 ELIZAOS в RUB:

₽0,018286604
₽0,018286604₽0,018286604
-3,27%1D
RUB
График цены ELIZAOS (ELIZAOS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:06:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ELIZAOS

Текущая цена ELIZAOS (ELIZAOS) сегодня составляет ₽ 0,0002214 с изменением 3,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELIZAOS на RUB составляет ₽ 0,0002214 за ELIZAOS.

На данный момент ELIZAOS занимает #1117 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,06M, при оборотном предложении 9,32B ELIZAOS. В течение последних 24 часов, ELIZAOS торговался в диапазоне от ₽ 0,0002194 (минимум) до ₽ 0,000234 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,262542409655808699, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0478164887223704261.

В краткосрочной перспективе ELIZAOS изменился на -0,54% за последний час и на -42,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,79K.

Рыночная информация ELIZAOS (ELIZAOS)

No.1117

₽ 2,06M
₽ 2,06M₽ 2,06M

₽ 65,79K
₽ 65,79K₽ 65,79K

₽ 2,44M
₽ 2,44M₽ 2,44M

9,32B
9,32B 9,32B

11 000 000 000
11 000 000 000 11 000 000 000

10 999 986 979,497707
10 999 986 979,497707 10 999 986 979,497707

84,69%

SOL

Текущая рыночная капитализация ELIZAOS составляет ₽ 2,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,79K. Циркулируещее обращение ELIZAOS составляет 9,32B, а общее предложение – 10999986979.497707. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,44M.

История цен ELIZAOS в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0002194
₽ 0,0002194₽ 0,0002194
Мин 24Ч
₽ 0,000234
₽ 0,000234₽ 0,000234
Макс 24Ч

₽ 0,0002194
₽ 0,0002194₽ 0,0002194

₽ 0,000234
₽ 0,000234₽ 0,000234

₽ 3,262542409655808699
₽ 3,262542409655808699₽ 3,262542409655808699

₽ 0,0478164887223704261
₽ 0,0478164887223704261₽ 0,0478164887223704261

-0,54%

-3,27%

-42,81%

-42,81%

История цен ELIZAOS (ELIZAOS) в RUB

Отслеживайте изменения цены ELIZAOS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000618187-3,27%
30 дней₽ -0,0002532-53,36%
60 дней₽ -0,0005162-69,99%
90 дней₽ -0,0007349-76,85%
Изменение цены ELIZAOS сегодня

Сегодня для ELIZAOS зафиксировано изменение ₽ -0,000618187 (-3,27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ELIZAOS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0002532 (-53,36%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ELIZAOS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ELIZAOS изменился на ₽ -0,0005162 (-69,99%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ELIZAOS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0007349 (-76,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ELIZAOS (ELIZAOS)?

Просмотеть страницу истории цен ELIZAOS.

Анализ по ELIZAOS

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ELIZAOS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ELIZAOS: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ELIZAOS: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

**Структура рынка** ELIZAOS_USDT на 4-часовом графике: текущая цена — 0,0009606 USDT, что находится выше центрального уровня 0,0009420 на 1,97%, находясь в нейтральном диапазоне хаба. Комбинация краткосрочных скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) демонстрирует преобладание покупок, при этом цена движется у верхней границы системы скользящих средних. **Состояние динамики** MACD сформировал сигнал разворота «медвежьего» пересечения; направление быстрой и медленной линий совпадает с разнонаправленным положением скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, не формируя чёткой направленности между быками и медведями. Одновременно присутствуют поддержка со стороны краткосрочных скользящих средних и сигнал «медвежьего» пересечения на среднесрочном графике, что свидетельствует о рассредоточенной структуре рыночной динамики. **Ключевые уровни цен** Вверху: уровень R1 — 0,0009760 (рост на 1,60%), уровень R2 — 0,001011 (рост на 5,24%) образуют ближний и дальний сопротивления. Внизу: уровень S1 — 0,0009070 (спад на 5,58%), уровень S2 — 0,0008730 (спад на 9,12%) выступают ориентирами для коррекции.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ELIZAOS?

Цена ELIZAOS зависит от нескольких ключевых факторов: настроений рынка и спекуляций инвесторов, объема торгов и ликвидности на биржах, общих тенденций на рынке криптовалют, обновлений в развитии проекта и заключения партнерских соглашений, уровня принятия проекта сообществом и активности в социальных сетях, регуляторных новостей, влияющих на токены AI, движений крупных держателей («китов») и крупных транзакций, паттернов технического анализа, а также более широких экономических условий. Динамика предложения и токеномика также играют свою роль.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ELIZAOS?

Люди хотят знать цену ELIZAOS на сегодняшний день по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных тенденций, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка прибыльных и убыточных позиций, а также постоянное информирование о волатильности рынка, которая может повлиять на их инвестиции.

Прогноз цены ELIZAOS

Прогноз цены ELIZAOS (ELIZAOS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ELIZAOS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ELIZAOS (ELIZAOS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ELIZAOS потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ELIZAOS достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ELIZAOS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ELIZAOS».

Как купить и инвестировать ELIZAOS в Россия

Готовы приступить к работе с ELIZAOS? Покупка ELIZAOS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ELIZAOS. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ELIZAOS (ELIZAOS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ELIZAOS будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ELIZAOS (ELIZAOS)

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Что такое ELIZAOS (ELIZAOS)

ElizaOS — это ведущий open-source агентный фреймворк от сообщества AI16z, который управляет более чем 200 крипто-нативными плагинами через модульную систему исполнения и памяти. С выходом v2, включающим постоянное состояние, консоль живого рассуждения и предстоящий Eliza Cloud с унифицированным доступом к API через единый “Eliza Key”, проект превращается в масштабируемую платформу “agent-as-a-service” для решений как onchain, так и web2.

Источники ELIZAOS

Для более глубокого понимания ELIZAOS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ELIZAOS
Обозреватель блоков

Категория :

AI AgentsAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:06:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ELIZAOS (ELIZAOS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ELIZAOS

ELIZAOS USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте ELIZAOS (ELIZAOS) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ELIZAOS/USDT
₽0,018311405
₽0,018311405₽0,018311405
-3,40%
292.06M (USDT)

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1 ELIZAOS = 0,018303138 RUB