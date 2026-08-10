Сегодняшняя цена ELIZAOS

Текущая цена ELIZAOS (ELIZAOS) сегодня составляет ₽ 0,0002214 с изменением 3,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELIZAOS на RUB составляет ₽ 0,0002214 за ELIZAOS.

На данный момент ELIZAOS занимает #1117 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,06M, при оборотном предложении 9,32B ELIZAOS. В течение последних 24 часов, ELIZAOS торговался в диапазоне от ₽ 0,0002194 (минимум) до ₽ 0,000234 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,262542409655808699, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0478164887223704261.

В краткосрочной перспективе ELIZAOS изменился на -0,54% за последний час и на -42,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,79K.

Рыночная информация ELIZAOS (ELIZAOS)

Место No.1117 Рыночная капитализация ₽ 2,06M₽ 2,06M ₽ 2,06M Объем (24Ч) ₽ 65,79K₽ 65,79K ₽ 65,79K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,44M₽ 2,44M ₽ 2,44M Оборотное предложение 9,32B 9,32B 9,32B Макс. предложение 11 000 000 000 11 000 000 000 11 000 000 000 Общее предложение 10 999 986 979,497707 10 999 986 979,497707 10 999 986 979,497707 Коэффициент обращения 84,69% Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация ELIZAOS составляет ₽ 2,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,79K. Циркулируещее обращение ELIZAOS составляет 9,32B, а общее предложение – 10999986979.497707. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,44M.