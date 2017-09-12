AVT

Сеть Aventus принадлежит к новому поколению композитных блокчейн-сетей, созданных с учетом масштабируемости и совместимости, необходимых для реальных сценариев использования, включая токенизацию активов и приложения на основе блокчейна. Она способна обеспечить высокую пропускную способность, низкие и предсказуемые транзакционные издержки и детерминированный финализм. В настоящее время сеть работает как парачейн Polkadot с постоянной совместимостью с Ethereum и используется несколькими производственными приложениями. AVT – это токен, который обеспечивает работу сети Aventus.

Название криптовалютыAVT

МестоNo.1099

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)6.05%

Оборотное предложение6,000,000

Макс. предложение10,000,000

Общее предложение10,000,000

Коэффициент обращения0.6%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум11.093199729919434,2017-09-12

Наименьшая цена0.0291590858799,2020-05-06

Публичный блокчейнETH

ВведениеСеть Aventus принадлежит к новому поколению композитных блокчейн-сетей, созданных с учетом масштабируемости и совместимости, необходимых для реальных сценариев использования, включая токенизацию активов и приложения на основе блокчейна. Она способна обеспечить высокую пропускную способность, низкие и предсказуемые транзакционные издержки и детерминированный финализм. В настоящее время сеть работает как парачейн Polkadot с постоянной совместимостью с Ethereum и используется несколькими производственными приложениями. AVT – это токен, который обеспечивает работу сети Aventus.

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