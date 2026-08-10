Folks Finance Курс (FOLKS)
Текущая цена Folks Finance (FOLKS) сегодня составляет ₽ 1,814 с изменением 1,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOLKS на RUB составляет ₽ 1,814 за FOLKS.
На данный момент Folks Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- FOLKS. В течение последних 24 часов, FOLKS торговался в диапазоне от ₽ 1,7566 (минимум) до ₽ 1,8693 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе FOLKS изменился на +0,20% за последний час и на -12,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 211,12K.
ALGO
Текущая рыночная капитализация Folks Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 211,12K. Циркулируещее обращение FOLKS составляет --, а общее предложение – 50000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 90,70M.
+0,20%
-1,77%
-12,49%
-12,49%
Отслеживайте изменения цены Folks Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -2,70218
|-1,77%
|30 дней
|₽ -0,062
|-3,31%
|60 дней
|₽ -0,5954
|-24,72%
|90 дней
|₽ +0,3737
|+25,94%
Сегодня для FOLKS зафиксировано изменение ₽ -2,70218 (-1,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,062 (-3,31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то FOLKS изменился на ₽ -0,5954 (-24,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,3737 (+25,94%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Folks Finance (FOLKS)?
Просмотеть страницу истории цен Folks Finance.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Folks Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке FOLKS: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
FOLKS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже ключевой точки 1,9028. Цена находится в низком ценовом диапазоне между уровнями S2 (1,9116) и S1 (1,9203). Центральный уровень 1,9346 расположен выше текущей цены, оказывая структурное сопротивление. Скользящие средние демонстрируют бычью конфигурацию, однако наблюдается дивергенция между ценой и индикаторами. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «мертвого пересечения», что указывает на ослабление краткосрочной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, свидетельствуя об отсутствии выраженной направленной динамики. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют явную разнонаправленность. Волатильность сохраняет тенденцию к сжатию. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,9116 — это всего на 0,46% выше текущей цены. Следующее сопротивление находится на отметке 1,9203, что соответствует расстоянию в 0,92% от текущего курса. Ключевым уровнем сопротивления выступает центральный уровень 1,9346, находящийся на расстоянии 1,67% от текущей цены. Ближайшая поддержка требует внимания: необходимо отследить уровень предыдущего минимума. Далее следует ключевой уровень R1 на отметке 1,9433. Если цена не сумеет вернуться выше уровня 1,9116, то сохранится слабая структура рынка. В текущих условиях силы быков и медведей борются друг с другом в узком ценовом диапазоне.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Folks Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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