Сегодняшняя цена Folks Finance

Текущая цена Folks Finance (FOLKS) сегодня составляет ₽ 1,814 с изменением 1,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOLKS на RUB составляет ₽ 1,814 за FOLKS.

На данный момент Folks Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- FOLKS. В течение последних 24 часов, FOLKS торговался в диапазоне от ₽ 1,7566 (минимум) до ₽ 1,8693 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе FOLKS изменился на +0,20% за последний час и на -12,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 211,12K.

Рыночная информация Folks Finance (FOLKS)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 211,12K₽ 211,12K ₽ 211,12K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 90,70M₽ 90,70M ₽ 90,70M Оборотное предложение ---- -- Макс. предложение 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Общее предложение 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Публичный блокчейн ALGO

Текущая рыночная капитализация Folks Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 211,12K. Циркулируещее обращение FOLKS составляет --, а общее предложение – 50000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 90,70M.