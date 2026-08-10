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Текущая цена Folks Finance сегодня составляет 1,814 RUB. Рыночная капитализация FOLKS составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен FOLKS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Folks Finance сегодня составляет 1,814 RUB. Рыночная капитализация FOLKS составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен FOLKS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Folks Finance Курс (FOLKS)

Текущая цена 1 FOLKS в RUB:

₽149,96338
₽149,96338₽149,96338
-1,77%1D
RUB
График цены Folks Finance (FOLKS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:28:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Folks Finance

Текущая цена Folks Finance (FOLKS) сегодня составляет ₽ 1,814 с изменением 1,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOLKS на RUB составляет ₽ 1,814 за FOLKS.

На данный момент Folks Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- FOLKS. В течение последних 24 часов, FOLKS торговался в диапазоне от ₽ 1,7566 (минимум) до ₽ 1,8693 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе FOLKS изменился на +0,20% за последний час и на -12,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 211,12K.

Рыночная информация Folks Finance (FOLKS)

--
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₽ 211,12K
₽ 211,12K₽ 211,12K

₽ 90,70M
₽ 90,70M₽ 90,70M

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50 000 000
50 000 000 50 000 000

50 000 000
50 000 000 50 000 000

ALGO

Текущая рыночная капитализация Folks Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 211,12K. Циркулируещее обращение FOLKS составляет --, а общее предложение – 50000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 90,70M.

История цен Folks Finance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1,7566
₽ 1,7566₽ 1,7566
Мин 24Ч
₽ 1,8693
₽ 1,8693₽ 1,8693
Макс 24Ч

₽ 1,7566
₽ 1,7566₽ 1,7566

₽ 1,8693
₽ 1,8693₽ 1,8693

--
----

--
----

+0,20%

-1,77%

-12,49%

-12,49%

История цен Folks Finance (FOLKS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Folks Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -2,70218-1,77%
30 дней₽ -0,062-3,31%
60 дней₽ -0,5954-24,72%
90 дней₽ +0,3737+25,94%
Изменение цены Folks Finance сегодня

Сегодня для FOLKS зафиксировано изменение ₽ -2,70218 (-1,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Folks Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,062 (-3,31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Folks Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FOLKS изменился на ₽ -0,5954 (-24,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Folks Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,3737 (+25,94%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Folks Finance (FOLKS)?

Просмотеть страницу истории цен Folks Finance.

Анализ по Folks Finance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Folks Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Folks Finance: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FOLKS: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

FOLKS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже ключевой точки 1,9028. Цена находится в низком ценовом диапазоне между уровнями S2 (1,9116) и S1 (1,9203). Центральный уровень 1,9346 расположен выше текущей цены, оказывая структурное сопротивление. Скользящие средние демонстрируют бычью конфигурацию, однако наблюдается дивергенция между ценой и индикаторами. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «мертвого пересечения», что указывает на ослабление краткосрочной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, свидетельствуя об отсутствии выраженной направленной динамики. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют явную разнонаправленность. Волатильность сохраняет тенденцию к сжатию. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,9116 — это всего на 0,46% выше текущей цены. Следующее сопротивление находится на отметке 1,9203, что соответствует расстоянию в 0,92% от текущего курса. Ключевым уровнем сопротивления выступает центральный уровень 1,9346, находящийся на расстоянии 1,67% от текущей цены. Ближайшая поддержка требует внимания: необходимо отследить уровень предыдущего минимума. Далее следует ключевой уровень R1 на отметке 1,9433. Если цена не сумеет вернуться выше уровня 1,9116, то сохранится слабая структура рынка. В текущих условиях силы быков и медведей борются друг с другом в узком ценовом диапазоне.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Folks Finance?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов FOLKS:

1. Принятие протокола — использование платформы DeFi-кредитования/заимствования Folks Finance.
2. Рост TVL — общий объем замороженных активов (Total Value Locked) отражает здоровье платформы и уровень спроса.
3. Экосистема Algorand — производительность базовой блокчейн-сети влияет на все токены.
4. Полезность токена — права управления и скидки на платформенные комиссии стимулируют спрос.
5. Рыночный настрой — общие условия рынка криптовалют и DeFi.
6. Конкуренция — другие протоколы кредитования на Algorand, а также межцепочные альтернативы.
7. Токеномика — график эмиссии, вознаграждения за стейкинг и механизмы выжигания токенов.
8. Партнерства — интеграции с другими проектами на Algorand.
9. Регуляторные новости — нормативные требования в сфере DeFi оказывают влияние на кредитные протоколы.
10. Технические разработки — обновления протокола и внедрение новых функций.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Folks Finance?

Люди хотят знать текущую цену токена Folks Finance (FOLKS) по нескольким ключевым причинам: принятие инвестиционных решений, отслеживание портфеля, поиск торговых возможностей и анализ рынка. Текущие данные о ценах помогают инвесторам определять точки входа/выхода, оценивать прибыль/убытки и принимать обоснованные финансовые решения в отношении этого токена DeFi-протокола.

Прогноз цены Folks Finance

Прогноз цены Folks Finance (FOLKS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FOLKS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Folks Finance (FOLKS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Folks Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Folks Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FOLKS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Folks Finance».

Как купить и инвестировать Folks Finance в Россия

Готовы приступить к работе с Folks Finance? Покупка FOLKS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Folks Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Folks Finance (FOLKS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Folks Finance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Folks Finance (FOLKS)

Что вы можете сделать с Folks Finance

Владение Folks Finance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Folks Finance (FOLKS)

Folks Finance – это протокол DeFi, который предоставляет удобные кроссчейн-инструменты для управления активами, включая займы, стейкинг, свопы, торговлю с использованием кредитного плеча и ликвидный стейкинг с использованием кредитного плеча.

Источники Folks Finance

Для более глубокого понимания Folks Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Folks Finance

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Algorand EcosystemArbitrum EcosystemAvalanche Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:28:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Folks Finance (FOLKS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Folks Finance

FOLKS USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FOLKS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FOLKS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Folks Finance (FOLKS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Folks Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FOLKS/USDT
₽149,682302
₽149,682302₽149,682302
-1,83%
117.40K (USDT)

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1 FOLKS = 149,96338 RUB