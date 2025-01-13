ICECREAM

IceCream AI – это протокол DeFAI, который позволяет пользователям без разрешения создавать и зарабатывать на Glaze Pools (GP) на основе их активности в социальных сетях, в первую очередь на X.

Название криптовалютыICECREAM

МестоNo.3785

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.05093646168676898,2025-03-18

Наименьшая цена0.000269589494391974,2025-01-13

Публичный блокчейнBSC

ВведениеIceCream AI – это протокол DeFAI, который позволяет пользователям без разрешения создавать и зарабатывать на Glaze Pools (GP) на основе их активности в социальных сетях, в первую очередь на X.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
ICECREAM/USDT
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