Что такое MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network является новатором квантово-устойчивой инфраструктуры полностью гомоморфного шифрования (FHE), обеспечивающей работу полностью зашифрованного интернета через безопасные данные и вычисления ИИ. В сотрудничестве с лидерами индустрии Mind Network создает HTTPZ – Протокол интернета с нулевым доверием – для установления новых стандартов доверенного ИИ и зашифрованной обработки данных ончейн в экосистемах Web3 и ИИ.

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MindNetwork FHE Прогноз Цены

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FHE на местную валюту

1 FHE к VND ₫ 894.10167 1 FHE к AUD A$ 0.0554433 1 FHE к GBP ￡ 0.0265012 1 FHE к EUR € 0.0306856 1 FHE к USD $ 0.03487 1 FHE к MYR RM 0.1541254 1 FHE к TRY ₺ 1.3271522 1 FHE к JPY ¥ 5.0048911 1 FHE к RUB ₽ 2.9018814 1 FHE к INR ₹ 3.0016096 1 FHE к IDR Rp 581.1664342 1 FHE к KRW ₩ 49.5310915 1 FHE к PHP ₱ 1.9938666 1 FHE к EGP ￡E. 1.788831 1 FHE к BRL R$ 0.2043382 1 FHE к CAD C$ 0.0481206 1 FHE к BDT ৳ 4.2377511 1 FHE к NGN ₦ 55.7027328 1 FHE к UAH ₴ 1.443618 1 FHE к VES Bs 2.47577 1 FHE к PKR Rs 9.7782454 1 FHE к KZT ₸ 18.0204673 1 FHE к THB ฿ 1.1670989 1 FHE к TWD NT$ 1.1287419 1 FHE к AED د.إ 0.1279729 1 FHE к CHF Fr 0.0282447 1 FHE к HKD HK$ 0.2702425 1 FHE к MAD .د.م 0.324291 1 FHE к MXN $ 0.7089071

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