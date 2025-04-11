Логотип MindNetwork FHE

MindNetwork FHE Курс (FHE)

USD

График цены MindNetwork FHE (FHE) в реальном времени

$0.03487
$0.03487$0.03487
+2.43%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о FHE

Текущая цена MindNetwork FHE (FHE) сегодня составляет 0.03487 USD с текущей рыночной капитализацией $ 8.68M USD. Курс FHE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели MindNetwork FHE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 566.79K USD
- Изменение цены MindNetwork FHE в течение дня составляет +2.43%
- Оборотное предложение составляет 249.00M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене FHE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах FHE.

Ценовые показатели FHE - USD

Отслеживайте изменения цены MindNetwork FHE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.0008272+2.43%
30 дней$ +0.01987+132.46%
60 дней$ +0.01987+132.46%
90 дней$ +0.01987+132.46%
Изменение цены MindNetwork FHE сегодня

Сегодня для FHE зафиксировано изменение $ +0.0008272 (+2.43%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MindNetwork FHE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0.01987 (+132.46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MindNetwork FHE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FHE изменился на $ +0.01987 (+132.46%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MindNetwork FHE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0.01987 (+132.46%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене FHE

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах MindNetwork FHE: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 0.0288
$ 0.0288$ 0.0288

$ 0.03609
$ 0.03609$ 0.03609

$ 0.14588
$ 0.14588$ 0.14588

+1.75%

+2.43%

+132.46%

Рыночная информация FHE

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

$ 8.68M
$ 8.68M$ 8.68M

$ 566.79K
$ 566.79K$ 566.79K

249.00M
249.00M 249.00M

Что такое MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network является новатором квантово-устойчивой инфраструктуры полностью гомоморфного шифрования (FHE), обеспечивающей работу полностью зашифрованного интернета через безопасные данные и вычисления ИИ. В сотрудничестве с лидерами индустрии Mind Network создает HTTPZ – Протокол интернета с нулевым доверием – для установления новых стандартов доверенного ИИ и зашифрованной обработки данных ончейн в экосистемах Web3 и ИИ.

MindNetwork FHE доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в MindNetwork FHE. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга FHE, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о MindNetwork FHE в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки MindNetwork FHE простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

MindNetwork FHE Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как MindNetwork FHE, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена FHE в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены MindNetwork FHE.

История цен MindNetwork FHE

Отслеживание траектории движения цены FHE дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории FHE в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен MindNetwork FHE.

Как купить MindNetwork FHE (FHE)

Ищете как купить MindNetwork FHE? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести MindNetwork FHE на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

FHE на местную валюту

1 FHE к VND
894.10167
1 FHE к AUD
A$0.0554433
1 FHE к GBP
0.0265012
1 FHE к EUR
0.0306856
1 FHE к USD
$0.03487
1 FHE к MYR
RM0.1541254
1 FHE к TRY
1.3271522
1 FHE к JPY
¥5.0048911
1 FHE к RUB
2.9018814
1 FHE к INR
3.0016096
1 FHE к IDR
Rp581.1664342
1 FHE к KRW
49.5310915
1 FHE к PHP
1.9938666
1 FHE к EGP
￡E.1.788831
1 FHE к BRL
R$0.2043382
1 FHE к CAD
C$0.0481206
1 FHE к BDT
4.2377511
1 FHE к NGN
55.7027328
1 FHE к UAH
1.443618
1 FHE к VES
Bs2.47577
1 FHE к PKR
Rs9.7782454
1 FHE к KZT
18.0204673
1 FHE к THB
฿1.1670989
1 FHE к TWD
NT$1.1287419
1 FHE к AED
د.إ0.1279729
1 FHE к CHF
Fr0.0282447
1 FHE к HKD
HK$0.2702425
1 FHE к MAD
.د.م0.324291
1 FHE к MXN
$0.7089071

Источники MindNetwork FHE

Для более глубокого понимания MindNetwork FHE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт MindNetwork FHE
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MindNetwork FHE

Главные новости

Что такое Mind Network (FHE)? Полное руководство по криптотокену с полной гомоморфной криптографией

Представляем Mind Network, pioneering проект, использующий полную гомоморфную криптографию (FHE) для создания цифровой экосистемы с нулевым уровнем доверия, где данные остаются зашифрованными не только во время передачи, но и на протяжении всего вычисления. Родной токен Mind Network, $FHE, управляет этим революционным протоколом, который переопределяет наш подход к безопасности в эпоху ИИ и блокчейна.

April 11, 2025

Что такое Unite (UNITE)? Полное руководство по первой L3 блокчейн для мобильных игр

В этой статье представлено всестороннее исследование Unite, от его базовой технологии до рыночного потенциала и всего, что между ними.

April 10, 2025

Налоги на Криптовалюту в России – Обзор

В этой статье мы подробно разберем все аспекты налогообложения криптовалют в России.

April 10, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор

Сумма

FHE
USD

1 FHE = 0.03487 USD

Торговля

FHEUSDT
$0.03487
$0.03487$0.03487
+5.95%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах