Сегодняшняя цена The9bit

Текущая цена The9bit (9BIT) сегодня составляет ₽ 0,050055 с изменением 0,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 9BIT на RUB составляет ₽ 0,050055 за 9BIT.

На данный момент The9bit занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- 9BIT. В течение последних 24 часов, 9BIT торговался в диапазоне от ₽ 0,049895 (минимум) до ₽ 0,050285 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе 9BIT изменился на +0,01% за последний час и на -0,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 781,23K.

Рыночная информация The9bit (9BIT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 781,23K₽ 781,23K ₽ 781,23K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 500,55M₽ 500,55M ₽ 500,55M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация The9bit составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 781,23K. Циркулируещее обращение 9BIT составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 500,55M.